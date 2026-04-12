DIRECT. Bordeaux Bègles - Toulouse : suivez le match

Ce dimanche à Chaban Delmas, Bordeaux Bègles défie le Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup, une finale avant l'heure pour les deux meilleures équipes françaises et grandes favorites de la compétition

En direct

16:21 - 17' - Percée de Ntamack Jolie percée de Romain Ntamack qui parvient à gagner uen quinzaine de mètres mais les Toulousains commettent un een-avant en essayant de ressortir le ballon du ruck

16:17 - 14' - Pénalité pour Toulouse Suite à un en-avant dans leurs 22 mètres concédé par Rayassi, l'UBB concède une pénalité. Les Toulousains choisissent la touche

16:14 - 11' - L'UBB sur la défensive C'est le Stade Toulousain qui domine territorialement dans ses premières minutes avec un UBB recroquevillé dans sa moitié de terrain et qui peine à ressortir le cuir

16:11 - 8' - Gros combat au sol De gros duels sur des mêlées en ce début de match, beaucoup de tension entre les avants des deux équipes

16:08 - 4' - Bielle-Biarrey manque le ballon L'ailier bordelais prend 20 mètres sur Ntamack pour essayer de chiper le ballon prolongé par ses coéquipiers, mais le ballon n'est pas assez haut et il ne parvient pas à récupérer le cuir

16:06 - 2' - Jalibert sous pression Le demi d'ouverture bordelais subit un grand pressing dans ce début de match et il a déjà manqué une passe

16:04 - C'est parti ! Coup d'envoi de cette affiche entre l'UBB et le Stade Toulousain

16:01 - Petits règlages Quelques secondes de retard pour ce début de match, l'arbitre vérifie ses oreillettes avec ses assistants

15:58 - Entrée des joueurs ! Les 30 acteurs font leur entrée sur la pelouse du stade Chaban Delmas dans une magnifique ambiance

15:53 - Une demi-finale à domicile Le vainqueur de cette affiche UBB - Toulouse affrontera en demi-finale l'équipe de Bath (victorieuse de Northampton 43-41). Le club français aura le privilège de jouer la demi-finale à domicile

15:50 - Défense, clé du match ? les deux entraîneurs s’attendent à une rencontre spectaculaire et rythmée. « C'est vrai que les deux équipes ont la réputation d'aimer garder le ballon en vie, observait cette semaine le manager de l'UBB Yannick Bru. On peut s'attendre à un match où les séquences attaque-défense vont s'enchaîner. » Un constat partagé par Ugo Mola : " On est plutôt prolifiques en attaque. C'est donc peut-être l'équipe qui défendra le mieux qui gagnera le match. " Entre ambitions offensives et rigueur défensive, ce duel s’annonce indécis et particulièrement intense.

15:46 - Conditions idéales Même si le soleil ne sera pas au rendez vous en cette fin d'après midi à Bordeaux, il n'y aura pas de pluie et le vent est quasi nul (6km/h)

15:39 - Ce n'est jamais simple de préparer le match Pour Ugo Mola, affronter l’Union Bordeaux-Bègles reste un défi constant, tant l’équipe girondine impressionne par sa qualité de jeu. L’entraîneur toulousain rappelle toutefois le contexte compliqué de la saison passée : « Quand tu perds le talonneur de l’équipe de France (Peato Mauvaka), le buteur qu’est Thomas Ramos, en plus des absences d’Antoine Dupont et d’autres, t’y laisses forcément des plumes ». Malgré ces obstacles, il insiste sur la difficulté à préparer ce type de rencontre : « Après, préparer un match contre Bordeaux, ça n’est jamais simple. C’est un challenge permanent, tant ils sont brillants ». Un respect renforcé par leur sacre européen, qui souligne leur vale

15:33 - L'arbitre de la rencontre C'est un arbitre anglais qui dirigera cette rencontre, il s'agit de Matthew Carley

15:26 - Le pack a progressé Le pack de l’Union Bordeaux-Bègles affiche une nette progression cette saison, fruit d’un travail axé sur la polyvalence et la solidité collective. « Cette année, tous nos efforts ont été de faire de nous une équipe un petit peu plus tout-terrain. Je pense, se réjouit le manager de l’UBB, que nous avons vraiment avancé là-dessus, que notre pack a bien progressé », souligne Yannick Bru. Plus complet dans le jeu courant comme dans les phases statiques, le groupe gagne en maturité. Mais l’exigence reste élevée : « C’est toujours l’école de l’humilité, relève Yannick Bru, autour de la mêlée et des épreuves de force collective ». Une évolution encourageante pour rivaliser au plus haut niveau.

15:20 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? Ce quart de finale de la Champions Cup sera diffusé sur les deux chaînes France 2 et Bein Sports 3

15:14 - La compo du Stade Toulousain Privé de Barassi, le XV Toulousain sera composé de : 15. Ramos ; 14. Thomas, 13. Gourgues, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Ainu’u.

15:03 - Le XV Bordelais Un petit rappel de la compo bordelaise avec Matthieu Jalibert qui sera bien présent aux côtés de Maxime Lucu en charnière. La compo bordelaise est comme suit : 15. Rayasi ; 14. Uberti, 13. Penaud, 12. Moefana, 11.Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7.Woki, 8. Gazzotti, 6. Bochaton ; 5. Coleman, 4. Palu ; 3. Sadie, 2.Lamothe, 1. Poirot.

15:00 - H-1 ! Plus qu'une heure avant le début de ce quart de finale entre l'UBB et le Stade Toulousain, Chaban Delmas se remplit progressivement avec de nombreux supporteurs toulousains aussi.