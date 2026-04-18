Castres - Toulouse : Le Stade Toulousain retrouve le sourire, le résumé

Sept ans après son dernier succès en terres tarnaises, le Stade Toulousain s'est imposé face à Castres (42-25), porté par une seconde période nettement plus maîtrisée que la première.

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23:30 - Bonne fin de soirée à tous et à toutes ! Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre avec nouss, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances.

23:28 - Le résumé, Toulouse brise la mauvaise série Sept longues années s’étaient écoulées depuis la dernière victoire du Stade Toulousain sur la pelouse tarnaise, une anomalie pour un club de ce standing. Opposés à Castres, les hommes d’Ugo Mola ont fini par briser cette série avec une victoire convaincante (42-25), au terme d’un match riche en rebondissements. Idéalement lancés grâce à deux essais éclairs signés Banos (3e, 0-7) puis Remue (6e, 0-14), les Toulousains semblaient avoir rapidement pris la mesure de leur adversaire. Mais un relâchement coupable en fin de première période a permis aux Castrais de renverser temporairement la dynamique, avec des réalisations de Hervé (18e, 7-14), Ducat (35e, 14-14) et Palis (38e, 19-14), plongeant les visiteurs dans le doute à la pause. Au retour des vestiaires, Toulouse a affiché un tout autre visage. Plus disciplinés, plus rigoureux et fidèles à leur identité de jeu, les Rouge et Noir ont repris le contrôle des opérations. Leur domination s’est traduite par une avalanche d’essais inscrits par Chocobares (55e), Cramont (62e), Bertrand (69e) et Pouzelgues (73e), symboles d’une puissance collective retrouvée. Entré en fin de rencontre, Antoine Dupont a lui aussi contribué à cette démonstration avec une passe décisive. Malgré des intentions louables et quelques séquences offensives intéressantes, Castres a fini par céder dans son antre de Stade Pierre-Fabre, concédant ainsi une quatrième défaite à domicile cette saison. Un revers qui complique sérieusement ses ambitions de qualification pour les phases finales du Top 14. De son côté, Toulouse conforte un peu plus sa place de leader incontesté.

23:24 - Point au classement Le Stade Toulousain conserve ses 9 points d'avance sur Pau (55 points contre 44) après son succès face à Castres, qui sont de leurs côtés onzièmes à 8 points du premier barragiste, le Stade Français (33 points contre 41)

23:09 - Ce n'est pas facile de s'imposer ici Julien Marchand a laissé son avis aux mircos de Canal Plus "Les matches s'enchaînent, il faut vite se remobiliser. Ce n'est pas facile de venir s'imposer ici. On a fait une bonne première période. Bravo à l'équipe de Castres"

23:05 - TOULOUSE RELEVE LA TÊTE (42-25) Après une première période plutôt laborieuse hormis les six premières minutes, le Stade Toulousain a su prendre le dessus sur une équipe de Castres joueuse mais fébrile en défense. Victoire bonifiée et méritée avec sept différentes marqueurs (42-25)

23:00 - 77' - Graou revient en jeu Paul Graou refait son apparition dans cette fin de rencontre, il prend la place de Remue

22:55 - 73' - POUZELGUES TUE LE SUSPENSE (25-42) Le Stade Toulousain est entrain de marcher dans cette fin de match sur des Castrais dominés au sol. Les hommes de Sadourny ne sont pas non plus vigilants dans le marquage à l'image d'un Bertrand libre pour servir Pouzelgues démarqué sur le côté gauche. Essai de ce dernier. Ntamack transforme l'essai (25-42)

22:50 - 69' - BERTRAND CREUSE L'ECART (35-25) Magnifique sortie de balle d'Antoine Dupont qui sert Benjamin Bertrand. Ce dernier s'en va aplatir en force. L'essai est transformé par Ntamack

22:47 - 66' - HERVE REDUIT LE SCORE (25-28) La fin de match s'annonce palpitante avec Castres qui revient à trois points du Toulouse grâce à une pénalité d'Enzo Hervé

22:42 - 62' - Essai de Cramont (22-28) Suite à une penaltouche, le Stade Toulousain parvient à inscrire son quatrième essai grâce à Cramont. Ntamack transforme l'essai (28-22)

22:39 - 60' - Gros plaquage de Collier Plaquage spectaculaire de Collier sur Chocobares, le Castrais prend un carton jaune. Nouvelle infériorité numérique pour Castres

22:35 - 58' - Castres repasse devant Pénalité idéalement transformée par Enzo Hervé et Castres repasse devant au score d'un petit point (22-21)

22:34 - 57' - Entrée d'Antoine Dupont Entrée de l'homme providentiel Toulousain, Antoine Dupont et sortie de Paul Graou

22:30 - 55' - ESSAI DE CHOCOBARES (21-19) Paul Graou cherche l'extérieur sur une sortie de mêlée, le ballon arrive à Bertrand qui sert Chocobares. L'Argentin aplatit le troisième essai toulousain. Essai transformé par Ntamack

22:25 - 50' - Sortie de Marchand Julien Marchand laisse sa place à Bertrand du côté toulousain

22:21 - 48' - Carton jaune pour Vanverberghe Déblayage sur un nombre inférieur pour Vanverberghe, qui prend un carton jaune du côté de Castres

22:17 - On les remet dans le match Ugo Mola a laissé quelques impressions sur ce cette rencontre "Il y'a un vrai sujet d'énergie au bout de vingt minutes, on les remets dans le match, j'espère que le coaching va apporter quelque chose"

22:14 - 44' - Toulouse de nouveau à 15 Après une longue période en infériorité numérique, le Stade Toulousain se retrouve de nouveau à quinze avec le retour de Cyril Baille

22:11 - Début de seconde période ! C'est reparti pour le second acte entre Castres et Toulouse