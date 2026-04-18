Castres - Toulouse : Le Stade Toulousain retrouve le sourire, le résumé
Sept ans après son dernier succès en terres tarnaises, le Stade Toulousain s'est imposé face à Castres (42-25), porté par une seconde période nettement plus maîtrisée que la première.
23:30 - Bonne fin de soirée à tous et à toutes !
Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre avec nouss, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances.
C'est terminé ????— Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 18, 2026
Le Stade remporte le derby à Pierre Fabre ❤️???? pic.twitter.com/xh8Nad7Tz0
23:28 - Le résumé, Toulouse brise la mauvaise série
Sept longues années s’étaient écoulées depuis la dernière victoire du Stade Toulousain sur la pelouse tarnaise, une anomalie pour un club de ce standing. Opposés à Castres, les hommes d’Ugo Mola ont fini par briser cette série avec une victoire convaincante (42-25), au terme d’un match riche en rebondissements. Idéalement lancés grâce à deux essais éclairs signés Banos (3e, 0-7) puis Remue (6e, 0-14), les Toulousains semblaient avoir rapidement pris la mesure de leur adversaire. Mais un relâchement coupable en fin de première période a permis aux Castrais de renverser temporairement la dynamique, avec des réalisations de Hervé (18e, 7-14), Ducat (35e, 14-14) et Palis (38e, 19-14), plongeant les visiteurs dans le doute à la pause. Au retour des vestiaires, Toulouse a affiché un tout autre visage. Plus disciplinés, plus rigoureux et fidèles à leur identité de jeu, les Rouge et Noir ont repris le contrôle des opérations. Leur domination s’est traduite par une avalanche d’essais inscrits par Chocobares (55e), Cramont (62e), Bertrand (69e) et Pouzelgues (73e), symboles d’une puissance collective retrouvée. Entré en fin de rencontre, Antoine Dupont a lui aussi contribué à cette démonstration avec une passe décisive. Malgré des intentions louables et quelques séquences offensives intéressantes, Castres a fini par céder dans son antre de Stade Pierre-Fabre, concédant ainsi une quatrième défaite à domicile cette saison. Un revers qui complique sérieusement ses ambitions de qualification pour les phases finales du Top 14. De son côté, Toulouse conforte un peu plus sa place de leader incontesté.
23:24 - Point au classement
Le Stade Toulousain conserve ses 9 points d'avance sur Pau (55 points contre 44) après son succès face à Castres, qui sont de leurs côtés onzièmes à 8 points du premier barragiste, le Stade Français (33 points contre 41)
23:09 - Ce n'est pas facile de s'imposer ici
Julien Marchand a laissé son avis aux mircos de Canal Plus "Les matches s'enchaînent, il faut vite se remobiliser. Ce n'est pas facile de venir s'imposer ici. On a fait une bonne première période. Bravo à l'équipe de Castres"
23:05 - TOULOUSE RELEVE LA TÊTE (42-25)
Après une première période plutôt laborieuse hormis les six premières minutes, le Stade Toulousain a su prendre le dessus sur une équipe de Castres joueuse mais fébrile en défense. Victoire bonifiée et méritée avec sept différentes marqueurs (42-25)
23:00 - 77' - Graou revient en jeu
Paul Graou refait son apparition dans cette fin de rencontre, il prend la place de Remue
22:55 - 73' - POUZELGUES TUE LE SUSPENSE (25-42)
Le Stade Toulousain est entrain de marcher dans cette fin de match sur des Castrais dominés au sol. Les hommes de Sadourny ne sont pas non plus vigilants dans le marquage à l'image d'un Bertrand libre pour servir Pouzelgues démarqué sur le côté gauche. Essai de ce dernier. Ntamack transforme l'essai (25-42)
22:50 - 69' - BERTRAND CREUSE L'ECART (35-25)
Magnifique sortie de balle d'Antoine Dupont qui sert Benjamin Bertrand. Ce dernier s'en va aplatir en force. L'essai est transformé par Ntamack
22:47 - 66' - HERVE REDUIT LE SCORE (25-28)
La fin de match s'annonce palpitante avec Castres qui revient à trois points du Toulouse grâce à une pénalité d'Enzo Hervé
22:42 - 62' - Essai de Cramont (22-28)
Suite à une penaltouche, le Stade Toulousain parvient à inscrire son quatrième essai grâce à Cramont. Ntamack transforme l'essai (28-22)
22:39 - 60' - Gros plaquage de Collier
Plaquage spectaculaire de Collier sur Chocobares, le Castrais prend un carton jaune. Nouvelle infériorité numérique pour Castres
22:35 - 58' - Castres repasse devant
Pénalité idéalement transformée par Enzo Hervé et Castres repasse devant au score d'un petit point (22-21)
22:34 - 57' - Entrée d'Antoine Dupont
Entrée de l'homme providentiel Toulousain, Antoine Dupont et sortie de Paul Graou
22:30 - 55' - ESSAI DE CHOCOBARES (21-19)
Paul Graou cherche l'extérieur sur une sortie de mêlée, le ballon arrive à Bertrand qui sert Chocobares. L'Argentin aplatit le troisième essai toulousain. Essai transformé par Ntamack
22:21 - 48' - Carton jaune pour Vanverberghe
Déblayage sur un nombre inférieur pour Vanverberghe, qui prend un carton jaune du côté de Castres
22:17 - On les remet dans le match
Ugo Mola a laissé quelques impressions sur ce cette rencontre "Il y'a un vrai sujet d'énergie au bout de vingt minutes, on les remets dans le match, j'espère que le coaching va apporter quelque chose"
22:14 - 44' - Toulouse de nouveau à 15
Après une longue période en infériorité numérique, le Stade Toulousain se retrouve de nouveau à quinze avec le retour de Cyril Baille
21:57 - UN CASTRES AUTORITAIRE (19-14)
Après un début de match difficile, le Castres Olympique a renversé la situation et pris le contrôle face au Stade Toulousain. Les joueurs de Sadourny rentrent aux vestiaires avec un avantage de 19-14.