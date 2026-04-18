Castres - Toulouse : se remettre à l'endroit malgré les absences
Éliminé de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain renoue avec les joutes du Top 14 en se déplaçant à Castres ce samedi lors de la 21ème journée. Ugo Mola réserve quelques surprises dans la compo.
11:00 - Clermont et Castres comme juge de paix
Clément Poitrenaud ne cherche pas à minimiser la déception après l’élimination du Stade Toulousain en Champions Cup. « C’est difficile. Ce sont des semaines qui ne sont quand même pas évidentes », reconnaît l’entraîneur des trois-quarts, soulignant que « quand tu te fixes des objectifs élevés, forcément, ta déception est en rapport à ça ». Pour lui, la réaction du groupe sera déterminante. « Le juge de paix, ce sera le comportement de l’équipe à Castres et contre Clermont », affirme-t-il, des matchs clés pour savoir si Toulouse a tourné la page.
10:00 - Enzo Hervé à l'ouverture
L'ancien Toulonnais Enzo Hervé sera à l'ouverture du XV castrais alors que Geoffrey Palis qui a fête sa 250ème cape avec le CO contre Northampton sera bien à l'arrière. Le XV Castrais concocté par Xavier Sadourny est comme suit : 15. Palis ; 14. Ambadiang, 13. Botitu, 12. Goodhue,11. Vargas ; 10. Hervé, 9. Arata ; 7. Ramototabua, 8. Ardron, 6. Delaporte (cap.) ; 5. Vanverberghe, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. Durand, 1. Walcker.
Le XV pour la réception de Toulouse, présenté par la Banque Populaire Occitane ????#LeDerby #COST #TeamCO pic.twitter.com/6F6rRGq2j7— Castres Olympique (@CastresRugby) April 17, 2026
09:00 - Dupont sur le banc, Ramos laissé au repos
Pour ce déplacement à Castres, Ugo Mola a décidé de se passer de Thomas Ramos et Kalvin Gourgues (laissé au repos) alors qu'Antoine Dupont est sur le banc. Mais du beau monde composera le XV Toulousain avec une le duo Ntamack et Graou en charnière et le retour de Marchand en première ligne aux côtés de Merkler et Baille.
Le XV de départ de Toulouse : 15. Remue ; 14. Kinghorn, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Delibes ; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Brennan, 8. Roumat, 6. Banos ; 5. Meafou, 4. Elias ; 3. Merkler, 2. Marchand (cap.), 1. Baille.
???? La compo du derby ????— Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 17, 2026
Coup d’envoi demain à 21h à Pierre Fabre ????⚫️ pic.twitter.com/e0NGRBSlJc