DIRECT. Castres - Toulouse : les Castrais intenables, suivez le match
Éliminé de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain renoue avec les joutes du Top 14 en se déplaçant à Castres ce samedi lors de la 21ème journée. Ugo Mola réserve quelques surprises dans la compo.
21:50 - 38' - ESSAI DE PALIS (19-14)
Sur une sortie de mêlée, les Castrais enchaînement rapidement les transmissions et c'est Palis qui marque le troisième essai Castrais sur une passe d'Enzo Hervé. Ce dernier manque la trasnformation (19-14)
21:48 - 36' - Deuxième jaune pour Toulouse
Cyril Baille auteur d'un plaquage illicite écope logiquement d'un carton jaune et laisse son équipe à treize à quatre mi-temps de la pause
21:46 - 35' - Deuxième essai castrais (14-14)
Cette fois c'est bon , suite à un ruck, Ducat surgit au sol et parvient à aplatir le deuxième essai castrais. Enzo Hervé transforme l'essai sans grosses difficultés. Les compteurs sont remis à zéro
21:44 - 33' - Cinquième pénalité de suite
Castres enchaîne les pénalités dans ce temps fort, les joueus de Sadourny choisissent systématiquement le penaltouche
21:39 - 30- Carton jaune pour Elias
Entrée latérale sur une mêlée pour le deuxième ligne argentin du Stade Toulousain et il écope logiquement d'un carton jaune. Toulouse est à quatorze.
21:37 - 28' - Domination castraise
Les avants Castrais font beaucoup de dégâts avec plusieurs duels gagnés au milieu de terrain mais le Stade Toulousain tient bon pour l'instant
21:35 - 26' - Essai annulé pour Castres (7-14)
A cause d'un en-avant au sol, Castres s'est vu refuser son deuxième essai mais elle garde la pénalité à cinq mètres de la ligne d'en-but
21:32 - 26' - Castres revient au score (14-14)
Ramototabua parvient à marquer le deuxième essai pour l'équipe hôte en force après une grosse percée des avants. Enzo Hervé transforme l'essai et Castres égalise au score (14-14)
21:30 - 25' - Castres choisit la touche
Suite à une faute du deuxième ligne Toulousain Elias, Castres choisit de botter en touche. Grosse occasion pour Castres de marque le deuxième essai.
21:26 - 21' - Les Castrais plus toniques
Depuis le retour de Botitu après son carton jaune, Castes fait largement jeu égal avec les Toulousains et donne du fil à retordre aux avants adverses
21:23 - 18' - EXPLOIT D'HERVE (7-14)
Magnifique feinte de passe d'Enzo Hervé qui met plusieurs adversaires toulousains dans le vent et trouve par la suite une petite brèche pour s'engouffrer et aller marquer le premier essai castrais. Il transforme lui même l'essai (7-14)
21:20 - 15'' - Palis contré
Après un énième coup de pied de Ntamack, Palis tente d'écarter le danger du pied mais il est contré par Remue
21:16 - 11' - Percée d'Ambadiang
Grosse percée du Camerounais Ambadiang qui permet à son équipe de gagner une vingtaine de mètres alors qu'il lui reste 2 minutes en infériorité numérique.
21:11 - 7' - Remue fait le break (0-14)
Profitant des grands espaces et de l'inspiration de Ntamack, Remue libre sur le côté gauche s'en va aplatir et marquer le second essai du Stade Toulousain. Ntamack transforme l'essai.
21:05 - Toulouse frappe fort d'entrée
Un essai transformé et une supériorité numérique suite au carton jaune de Botitu sur un plaquage haut. Enorme début de match des Toulousains
21:04 - 3' - PREMIER ESSAI POUR BANOS (0-7)
Quel début de match des Toulousains avec un essai de Banos suite à un coup de pied de Ntamack dans sa course. L'essai est transformé. 7-0 pour le Stade Toulousain
20:59 - Entrée des joueurs
Les 30 acteurs font leur apparition sur la pelouse du stade Pierre-Fabre dans une magnifique ambiance.
20:54 - 3 défaites à domicile
Castres Olympique est à la 11ème place du classement des équipes à domicile avec dejà 3 défaites sur ses terres. Des performances qui poussent les Castrais à se battre jusqu'au bout pour une place aux barrages.