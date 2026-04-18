DIRECT. Castres - Toulouse : les Castrais intenables, suivez le match

Éliminé de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain renoue avec les joutes du Top 14 en se déplaçant à Castres ce samedi lors de la 21ème journée. Ugo Mola réserve quelques surprises dans la compo.

En direct

21:50 - 38' - ESSAI DE PALIS (19-14) Sur une sortie de mêlée, les Castrais enchaînement rapidement les transmissions et c'est Palis qui marque le troisième essai Castrais sur une passe d'Enzo Hervé. Ce dernier manque la trasnformation (19-14)

21:48 - 36' - Deuxième jaune pour Toulouse Cyril Baille auteur d'un plaquage illicite écope logiquement d'un carton jaune et laisse son équipe à treize à quatre mi-temps de la pause

21:46 - 35' - Deuxième essai castrais (14-14) Cette fois c'est bon , suite à un ruck, Ducat surgit au sol et parvient à aplatir le deuxième essai castrais. Enzo Hervé transforme l'essai sans grosses difficultés. Les compteurs sont remis à zéro

21:44 - 33' - Cinquième pénalité de suite Castres enchaîne les pénalités dans ce temps fort, les joueus de Sadourny choisissent systématiquement le penaltouche

21:39 - 30- Carton jaune pour Elias Entrée latérale sur une mêlée pour le deuxième ligne argentin du Stade Toulousain et il écope logiquement d'un carton jaune. Toulouse est à quatorze.

21:37 - 28' - Domination castraise Les avants Castrais font beaucoup de dégâts avec plusieurs duels gagnés au milieu de terrain mais le Stade Toulousain tient bon pour l'instant

21:35 - 26' - Essai annulé pour Castres (7-14) A cause d'un en-avant au sol, Castres s'est vu refuser son deuxième essai mais elle garde la pénalité à cinq mètres de la ligne d'en-but

21:32 - 26' - Castres revient au score (14-14) Ramototabua parvient à marquer le deuxième essai pour l'équipe hôte en force après une grosse percée des avants. Enzo Hervé transforme l'essai et Castres égalise au score (14-14)

21:30 - 25' - Castres choisit la touche Suite à une faute du deuxième ligne Toulousain Elias, Castres choisit de botter en touche. Grosse occasion pour Castres de marque le deuxième essai.

21:26 - 21' - Les Castrais plus toniques Depuis le retour de Botitu après son carton jaune, Castes fait largement jeu égal avec les Toulousains et donne du fil à retordre aux avants adverses

21:23 - 18' - EXPLOIT D'HERVE (7-14) Magnifique feinte de passe d'Enzo Hervé qui met plusieurs adversaires toulousains dans le vent et trouve par la suite une petite brèche pour s'engouffrer et aller marquer le premier essai castrais. Il transforme lui même l'essai (7-14)

21:20 - 15'' - Palis contré Après un énième coup de pied de Ntamack, Palis tente d'écarter le danger du pied mais il est contré par Remue

21:16 - 11' - Percée d'Ambadiang Grosse percée du Camerounais Ambadiang qui permet à son équipe de gagner une vingtaine de mètres alors qu'il lui reste 2 minutes en infériorité numérique.

21:11 - 7' - Remue fait le break (0-14) Profitant des grands espaces et de l'inspiration de Ntamack, Remue libre sur le côté gauche s'en va aplatir et marquer le second essai du Stade Toulousain. Ntamack transforme l'essai.

21:09 - 8' - Kinghorn remplacé Blair Kinghorn victime d'un saignement est remplacé par Pouzelgues

21:05 - Toulouse frappe fort d'entrée Un essai transformé et une supériorité numérique suite au carton jaune de Botitu sur un plaquage haut. Enorme début de match des Toulousains

21:04 - 3' - PREMIER ESSAI POUR BANOS (0-7) Quel début de match des Toulousains avec un essai de Banos suite à un coup de pied de Ntamack dans sa course. L'essai est transformé. 7-0 pour le Stade Toulousain

21:01 - C'est parti ! Coup d'envoi de cette rencontre Castres Olympique - Stade Toulousain.

20:59 - Entrée des joueurs Les 30 acteurs font leur apparition sur la pelouse du stade Pierre-Fabre dans une magnifique ambiance.