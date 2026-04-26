Toulouse - Clermont: des cadres toulousains de retour mais une surprise sur le banc, heure et chaîne TV
Leader indiscutable du Top 14, le Stade Toulousain reçoit Clermont au Stadium ce dimanche 26 avril (21h05). La mission s'annonce compliquée pour les Auvergnats même si Antoine Dupont ne débute pas.
11:00 - Graou à la place de Dupont
Malgré la présence d’Antoine Dupont sur le banc, le Stade Toulousain aligne une équipe compétitive. Paul Graou débute à la mêlée aux côtés de Romain Ntamack. Derrière, Matthis Lebel et Teddy Thomas occupent les ailes, tandis que Paul Costes et Kalvin Gourgues forment la paire de centres. Thomas Ramos revient à l'arrière. En troisième ligne, Jack Willis, François Cros et Alexandre Roumat assurent la puissance collective. Une profondeur d’effectif impressionnante malgré cette absence de départ. Le XV Toulousain est comme suit : 15. Ramos ; 14. Thomas, 13. Costes, 12. Gourgues, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Graou ; 8. Roumat, 7. Cros, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Brennan ; 3. Mallez, 2. Marchand (c), 1. Ainu’u
Représenter fièrement notre ville ????️— Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 25, 2026
La compo des Stadistes face à Clermont ???? pic.twitter.com/rpTHYgLKVg
09:00 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?
Le Stade Toulousain affronte ce soir l'ASM Clermont au Stadium (à 21h05) pour le compte de la 22ème journée du Top 14. Le match sera diffusé exclusivement sur Canal Plus. Les abonnés pourront aussi suivre cette rencontre en streaming sur la plateforme MyCanal.
La rencontre Toulouse - Clermont comptant pour la 24ème journée du Top 14 qui se déroulera au Stadium sera diffusée ce dimanche sur Canal Plus à 21h05. Les abonnés peuvent aussi suivre le match en streaming sur la plateforme MyCanal.