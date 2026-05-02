DIRECT. Leinster - Toulon : un grand coup à jouer pour le RCT, suivez le match
Après un début de match compliqué,e le RCT s'est réveillé au bon moment, juste avant la pause, face à Leinster (11-14) en demi-finale de la Champions Cup ce samedi à Dublin. Tout reste à faire pour les deux équipes
17:01 - L'essai de Tuicuvu (vidéo)
En vidéo, le seule ssai du RCT en première période signé Tuicuvu
???? #InvestecChampionsCup | ???? L'ESSAI DE TOULON !— francetvsport (@francetvsport) May 2, 2026
????Le RCT revient au score à 15 contre 14 grâce à un essai de Tuicuvu
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16:58 - Le deuxième essai de Leinster (vidéo)
Revivez l'action du second essai de Leinster
???? #InvestecChampionsCup | ???? La belle combinaison et le deuxième essai du Leinster !— francetvsport (@francetvsport) May 2, 2026
????Ça fait 14-6 après 30 minutes de jeu
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16:54 - Mi-temps à Dublin (11-14)
Malmené en début de rencontre, le Rugby Club Toulonnais a su réagir au meilleur moment en revenant dans la partie juste avant la pause face au Leinster Rugby (11-14). L’écart reste mince et laisse présager une seconde période totalement ouverte entre deux équipes encore en quête de qualification.A noter que Toulon est à 15 contre 13 pour quelques minutes
16:47 - 37' - ESSAI DE TUICUVU (14-11)
Complètement démarqué sur le côté gauche, Tuicuvu est parfaitement servi par ses coéquipiers et parvient à alle marquer le premier essai des Varois après un service de Jaminet. Ce dernier manque la transformation mais Leinster est à 13 après le jaune reçu par Byrne
16:46 - 36' - Porter averti
Andrew Porter écope d'un carton jaune après un tête contre tête dangereux. Leinster est à quatorze
16:42 - 33' - ESSAI DE VAN DER FLIER (14-6)
Charles Ollivon s'efface trop facilement devant Van Der Flier et ce dernier trouve l'espace pour aller marquer le second essai de Leinster. Byrne transforme l'essai (14-6)
16:40 - 31' - Munition pour Leinster
Tuicuvu concède une touche à Trois mètres de l'en-but et les Irlandais se procurent une grosse occasion pour faire le trou au score
16:34 - 26' - Le RCT se rapproche (6-7)
Une seconde longue pénalité réussie par Melvin Jaminet et le RCT revient à 6-7 dans ce premier acte
16:30 - 22' - Les Varois sous pression
Bien pressés dans leur camp par les Irlandais, les joueurs de Pierre Mignoni parviennent à s'en sortir grâce au bon jeu au pied 'Albornoz et Ben White
16:24 - 20' - Essai annulé de Leinster
Sur une longue séquence de possession, Leinster parvient à marquer un second essai après une belle percussion de Porter qui commet cependant un en-avant. Essai annulé, mêlée pour les Irlandais
16:22 - 17' - Jaminet règle la mire (7-3)
Duexième pénalité pour Jaminet, cette fois ça passe entre les perches et Toulon revient à 3-7
16:19 - 15' - Henshaw remplacé
Victime d'un grand coup à la tête, Robbie Henshaw est évacué sur civière après de longues minutes de soins. Standing Ovation pour le joueur de Leinster qui laisse sa place à Osborne
16:17 - Le premier essai Irlandais (vidéo)
Revivez l'action du premier essai de Leinster inscrit par Conan
???? #InvestecChampionsCup | ???? Le premier essai du match pour le Leinster !— francetvsport (@francetvsport) May 2, 2026
????Jack Conan inscrit les premiers points du match
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16:12 - 13' - CONAN OUVRE LE SCORE (7-0)
Servi idéalement par Gibson-Park, Jack Conan parvient à marquer le premier essai des Irlandais en force. Byrne transforme la pénalité
16:11 - 12' - Albornoz éteint l'incendie
L'argentin parvient à rattraper le ballon à deux mètres de l'en but après une grosse perte de balle de Gaël Dréan
16:10 - 11' - Le RCT répond présent
Face à plusieurs mauvais choix au pied des joueurs de Leinster, le RCT parvient à faire face à presser les Irlandais dans leur camp
16:06 - 8' - Jaminet imprécis aussi
Sur sa première pénalité, Melvin Jaminet manque aussi sa tentative. Un choix osé à 55 mètres des perches. Chercher la penaltouche aurait été judicieux comme choix
16:04 - 3' - Byrne manque la pénalité
Alors qu'il était dans une position axiale à trente mètres, Byrne manque complètement sa pénalité et le ballon passe à gauche des perches.
16:02 - 2' - Gibson-Park déjà à l'oeuvre
Le demi de mêlée de Leinster se met déjà en évidence en parvenant à plaquer par derrière Dréan qui était lancé dans le camp irlandais
16:00 - C'est parti à Dublin
Coup d'envoi à l'Aviva Stadium pour cette première demi-finale de la Champions Cup entre Leinster et Toulon
Leinster affronte le RC Toulon ce samedi 2 mai à 16h à l'Aviva Stadium de Dublin, le match est à suivre sur les chaînes Bein Sports 3 et France 2.