Leinster - Toulon : des paris varois osés pour arracher l'exploit
Auteur d'une remarquable campagne en Champions Cup, le RC Toulon tentera de décrocher une place en finale en réalisant un exploit, ce samedi à Dublin (16h), face aux Irlandais de Leinster.
12:00 - Historique entre les deux équipes
Le RC Toulon reste sur quatre victoires consécutives face au Leinster Rugby. Mais ces succès remontent à une autre époque, la dernière confrontation datant de 2015. En 2021, Toulon avait même déclaré forfait à cause du Covid. Ce passé flatteur aura peu de poids samedi à Dublin face à un Leinster au sommet de sa forme.
11:00 - Respect total pour Leinster
Zach Mercer, le troisième ligne des Varois s’est montré très clair avant d’affronter le Leinster Rugby. Revenant d’une saison compliquée, il confie : « C’est une saison de transition difficile, je reviens d’une longue blessure… je n’ai pas eu un temps de jeu régulier. Mais maintenant ça revient, j’ai joué deux fois 80 minutes d’affilée et ça me met dans de bonnes dispositions pour les grands matches. » Sur l’adversaire, il met en garde : « Ce serait un piège de croire Leinster vulnérable. Aller à Dublin avec cet état d’esprit, c’est la certitude de prendre 30 ou 40 points après vingt minutes. Il faut les respecter, ils ont des internationaux dans toutes leurs lignes. » Enthousiaste, il conclut : « C’est un défi grandiose, exaltant, dans un stade exceptionnel comme l’Aviva Stadium. »
10:00 - Slimani sur le banc
Le Leinster devra faire sans Tadhg Furlong, blessé, remplacé par Thomas Clarkson. Malgré ce coup dur, l’ossature reste impressionnante avec Robbie Henshaw et Garry Ringrose au centre. La charnière Jamison Gibson-Park – Harry Byrne dirigera le jeu. Sur le banc, Rabah Slimani pourrait entrer face à ses futurs coéquipiers. Le XV de départ du Leinster : 15.Keenan ; 14.T. O’Brien, 13.Ringrose, 12. Henshaw, 11. Ioane ; 10.H. Byrne, 9.Gibson-Park ; 7.Van der Flier, 8.Doris (cap.), 6.Conan ; 5.Ryan, 4.McCarthy ; 3. Clarkson, 2.Sheehan, 1. Porter.
Allez, Allez ????— Leinster Rugby (@leinsterrugby) May 1, 2026
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09:00 - On a tout à gagner
Pour ce choc face à Leinster, Pierre Mignoni affiche un discours à la fois ambitieux et mesuré. Le manager du Rugby Club Toulonnais refuse toute forme de relâchement face à l’ogre irlandais : « On a tout à gagner. Il faut leur témoigner beaucoup de respect. Ce serait leur manquer de respect que de les imaginer vieillissants ou un peu en retrait. C’est une très grande équipe, avec une vraie stabilité, une culture du travail et du titre, et une expérience collective énorme. » Conscient de l’écart en termes d’automatismes, il souligne : « La différence avec nous, c’est qu’ils ont une expérience collective sur le plan international… Chez nous, elle existe individuellement, mais pas encore autant collectivement. » Pour exister, Mignoni insiste sur les bases : « Il faut être précis dans tout ce qu’on fait, ne pas se disperser, rester disciplinés. Les détails comptent énormément. » Enfin, il met l’accent sur le mental : « À ce niveau-là, ce n’est pas seulement une question physique, c’est aussi une question d’état d’esprit. » Avant de conclure : « Il faut accepter d’être dans le rouge… et prendre du plaisir dans ce défi. »
08:00 - Ben White plutôt que Serin
Pour cette demi-finale, Pierre Mignoni, le manager de Toulon a opté pour Ben White en poste de demi de mêlée au détriment de Baptiste Serin. Charles Ollivon et David Ribbans signent leur retour après repos, apportant puissance et leadership. Malgré une longue liste d’absents, Pierre Mignoni aligne une équipe compétitive. Portés par leur exploit à Glasgow, les Toulonnais abordent ce choc en outsiders ambitieux. Le XV Toulonnais est comme suit : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Sinzelle, 11. Tuicuvu ; 10. Albornoz, 9. White ; 7. Ollivon, 8. Shioshvili, 6. Kpoku ; 5. Ribbans (cap.), 4. Mézou ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.
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???? Capt'ain Ribbans
???? White à la mêlée
⚡️ Dréan à l'aile
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Leinster affronte le RC Toulon ce samedi 2 mai à 16h à l'Aviva Stadium de Dublin, le match est à suivre sur les chaînes Bein Sports 3 et France 2.