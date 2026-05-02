Finale Champions Cup 2026 : date, stade et heure... Le programme

Découvrez les infos de la finale de la Coupe d'Europe de rugby.

L'heure de la finale a bientôt sonnée pour les dernières équipes engagées dans la Coupe d'Europe de rugby. Toulon, le Leinster, l'UBB et Bath, espèrent tous les quatre atteindre la grande finale. Cette année, les finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup seront du côté de l'Espagne, à Bilbao, dans le stade mythique de San Mames. Déjà théâtre des finales européennes en 2018, la capitale du Pays basque espagnol accueillera à nouveau l'élite du rugby.

"Le spectaculaire stade San Mamés de Bilbao est l'une des enceintes sportives les plus emblématiques d'Espagne ", souligne l'EPCR dans son communiqué. " Avec une capacité de 53 000 places, des installations modernes et un public passionné, il est largement considéré comme l'une des enceintes sportives modernes les plus abouties en Europe."

Quelle date et heure pour la finale ?

San Mames accueillera les finales de l'Investec Champions Cup et de l'EPCR Challenge Cup les 22 et 23 mai à partir de 16h pour la finale de la Champions Cup.