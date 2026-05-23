Finale Champions Cup 2026 : stade et heure... Le programme

Découvrez les infos de la finale de la Coupe d'Europe de rugby.

L'heure de la finale a sonnée pour les deux dernières équipes engagées dans la Coupe d'Europe de rugby, l'UBB et le Leinster, mythique province irlandaise. Cette année, les finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup seront du côté de l'Espagne, à Bilbao, dans le stade mythique de San Mames. Déjà théâtre des finales européennes en 2018, la capitale du Pays basque espagnol accueillera à nouveau l'élite du rugby.

"Le spectaculaire stade San Mamés de Bilbao est l'une des enceintes sportives les plus emblématiques d'Espagne ", souligne l'EPCR dans son communiqué. " Avec une capacité de 53 000 places, des installations modernes et un public passionné, il est largement considéré comme l'une des enceintes sportives modernes les plus abouties en Europe." Une finale qui se jouera sous une chaleur accablante...

"Il faut la prendre en compte, comme le vent ou la pluie, surtout quand ce sont les premières chaleurs depuis un moment" a lancé Maxime Lucu."Mais avec notre staff, nous avons déjà travaillé là-dessus, sur le fait de savoir comment garder de l'énergie en prenant quelques collations ou boissons. Il faudra aussi aller chercher dans nos retranchements, dans nos tripes pendant les temps durs, quand le Leinster multipliera les temps de jeu. On verra comment s'adapter, il faudra sans doute aussi gérer un ballon glissant avec la sueur. Mais je préfère jouer une finale sous le soleil que sous la pluie."

Quelle date et heure pour la finale ?

San Mames accueillera les finales de l'Investec Champions Cup et de l'EPCR Challenge Cup les 22 et 23 mai à partir de 15h45 pour la finale de la Champions Cup.

Notons que la finale de l'EPCR Challenge Cup 2027 se déroulera le vendredi 21 mai, tandis que la finale de l'Investec Champions Cup aura lieu le lendemain, samedi 22 mai, au OL Stadium