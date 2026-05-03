Bordeaux Bègles - Bath : "On n'a pas vécu une saison facile..."
En grosse difficulté en Top 14 et encore loin des play-offs, l'Union Bordeaux Bègles retrouve la scène européenne et Bath en demi-finale de la Champions Cup ce dimanche (16h). La victoire est obligatoire pour Lucu et ses partenaires en vue d'un deuxième sacre continental consécutif.
09:00 - La compo girondine
Yannick Bru a choisi de s’appuyer sur la continuité en reconduisant quatorze des joueurs victorieux du Stade Toulousain. Seul changement notable : l’absence de Jefferson Poirot, suspendu deux semaines après son carton orange reçu en Top 14 face à Montpellier (21-23). Il sera remplacé en première ligne par Mathis Perchaud. On notera aussi que Yannick Bru continue de faire confiance à Rayasi au détriment de Buros. Le XV de l'UBB est comme suit : 15. Rayasi ; 14. Uberti, 13. Penaud, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7.Woki, 8. Gazzotti, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Coleman, 4. Palu ; 3. Sadie, 2.Lamothe, 1.Poirot.
08:00 - Lucu veut relever la tête
Bordeaux Bègles affronte aujourd'hui Bath en demi-finale de la Champions Cup. En marge de cette rencontre, le capitaine bordelais s'est montré serein et confiant en conférence de presse malgré une semaine agitée après le revers face à Montpellier " On a été forcément touchés… le contraire m’aurait inquiété", explique-t-il, évoquant un groupe marqué. « Il y a eu une phase de règlements de comptes pour cracher un peu le venin », avant de rapidement « basculer sur une autre compétition ». Le capitaine bordelais insiste sur la nécessité de réagir : « Il a fallu prendre le lead… assumer d’avoir fait des conneries et accepter les critiques », tout en refusant de sombrer dans le doute : « On n’est pas devenus de mauvais joueurs en deux semaines. » Il rappelle aussi le contexte : « On n’a pas vécu une saison facile, avec un nouveau statut à gérer et des blessures longues. » Dos au mur, Lucu veut croire en une réponse collective : « C’est encore plus excitant… ça révèle des personnalités », convaincu que « dans la difficulté, on se trouve bien ».
L'Union Bordeaux Bègles retrouve Chaban Delmas pour cette demi-finale européenne face à Bath, ce dimanche 3 mai à 16h. Une rencontre qui sera diffusée sur France 2 et Bein Sports 1.