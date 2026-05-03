DIRECT. Bordeaux Bègles - Bath : un UBB clinique, suivez le match

Pas de round d'observation entre l'UBB et Bath dans un début de demi-finale de Champions Cup très rythmé ce dimanche au Matmut Atlantique. Les deux équipes se rendent coup pour coup.

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16:54 - UN UBB HYPER EFFICACE (24-12) Avec trois essais marqués malgré quelques périodes de domination de Bath, l'UBB s'est montré très efficace dans ce premier acte de la demi-finale de la Champions Cup (24-12). Les Girondins ont déjà un bon petit avantage mais rien la deuxième période promet beaucoup.

16:52 - 40+1' - Lucu creuse l'écart (24-12) Ca passe pour Lucu sur une pénalité à quinze mètres. 12 points d'avance pour l'UBB face à Bath à la pause

16:51 - 39' - Temps fort pour l'UBB Les Bordelais finissent mieux ce premier acte avec une grosse pression sur la défense anglaise, à l'image d'une pénalité engrangée pour une faute sur Penaud

16:47 - 35' - ESSAI DE LUCU (21-12) Après une mêlée fermée et un joli jonglage de Maxime Lucu, Bochaton est repris à un mètre de la ligne mais Lucu reprend le cuir et parvient à aplatir. Il transforme l'essai entre les perches (21-12)

16:46 - La belle séquence anglaise (vidéo) Revivez le joli deuxième essai des Anglais après une action collective à montrer dans toutes les écoles de Rugby

16:43 - 31' - L'UBB en souffrance Les joueurs de Maxime Lucu ne parviennent pas à mettre la main sur le ballon et subissent devant le jeu rapide et varié des Anglais

16:38 - 27' - DOUBLE DE MUIR (14-12) C'est autour de Bath de briller sur une action collective qui se termine par une passe pour Muir. L'ailier gauche parvient à résister au plaquage au sol de Lucu pour aller marquer son second essai. Russell manque la transformation et l'UBB reste devant au score

16:36 - 25' - Palu se sacrifie Boris Palu se jette devant Barbeary sur la ligne et Bath manque une grosse occasion de revenir au score. Très bonne défense de troisième ligne des girondins

16:31 - L'essai de Bielle-Biarrey (vidéo) Une belle action collective bordelais aboutit au deuxième essai bordelais marqué par Bielle-Biarrey

16:30 - 20' - Dunn vigilant Mathieu Jalibert a tenté sa spéciale avec un coup de pied pour lui même au dessus de la défense adverse mais Tom Dunn est vigilant et parvient à récupérer le cuir devant le bordelais

16:28 - L'essai de Muir (vidéo) Revivez l'action de l'essai de Bath Rugby

16:25 - 15' - ESSAI DE BIELLE-BIARREY (14-7) Un superbe renversement du jeu latéral des bordelais, Jalibert sert Uberti qui réalise un joli sauté pour servir Bielle-Biarrey collé à la ligne de touche. L'ailier bordelais aplatit sans soucis. Lucu transforme l'essai (14-7)

16:23 - 13' - L'UBB sous pression Malgré un essai au bout de deux minutes, l'UBB a un peu de mal à rentrer dans cette rencontre. Les hommes de Yannick Bru sont dominés dans les duels et ont du mal à ressortir le cuir proprement

16:22 - L'essai de Gazzotti (vidéo) Revivez en vidéo le premier essai de l'UBB signé Gazzotti

16:18 - 8' - Réaction immédiate de Bath (7-7) Une passe délicieuse de Bed Spencer du pied pour l'ailier Muir et ce dernier aplatit et marque le premier essai de Bath. Russell transforme l'essai (7-7)

16:15 - 5' - Bath réagit Après une belle chandelle de Finn Russell, Jalibert ne parvient à écarter le ballon de la ligne, ça sera une mêlée à cinq mètres pour les Anglais

16:13 - 2' - Essai de Gazzotti (7-0) L'UBB ne pouvait pas rêver mieux comme début pour cette demi-finale, Damian Penaud profite d'un boulevard devant lui pour gagner une trentaine de mètres, il est déséquilibré mais arrive à transmettre le cuir à Mako Gazzotti, qui marque l'essai en force. Lucu transforme l'essai (7-0)

16:10 - L'heure de vérité pour l'UBB C'est parti à Matmut Atlantique, c'est l'UBB qui donne le coup d'envoi de cette demi-finale face à Bath

16:08 - Entrée des acteurs ! Le ciel s'éclaircit et les 30 acteurs de cette demi-finale font leur apparition sur la pelouse de Matmut Atlantique dans une magnifique ambiance.