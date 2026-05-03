Origines étrangères, copine, vitesse... Les secrets de Louis Bielle-Biarrey
"Un jour, mon père m'a dit : 'Je t'ai acheté un nouveau casque, teste le'", a expliqué l'international pour Actu.fr. "C'était un casque Canterbury rouge qui était vendu d'occasion 6 euros. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Depuis, je ne l'ai pas quitté, ou plus exactement, je n'ai pas changé de modèle. Je l'ai gardé jusqu'à la saison 2019-2020 et, après, j'ai réussi à retrouver le même."
© Federico Pestellini//SIPA (publiée le 03/05/2026)