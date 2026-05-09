DIRECT. Toulon - Toulouse : un premier acte très plaisant, suivez le match

Toujours leader du Top 14 malgré sa surprenante défaite face à Clermont, le Stade Toulousain se déplace au Vélodrome ce samedi pour défier le RC Toulon. Des Varois qui n'ont d'autre solutions que de s'imposer pour espérer d'accrocher les play-offs.

En direct

22:07 - 42' - +7 pour Toulouse Le Stade Toulousain parvient à reprendre 7 points d'avance sur le RCT grâce à une pénalité de Ntamack

22:04 - C'est reparti ! Début de seconde période au Vélodrome.

21:52 - Mi-temps au Vélodrome (20-24) Même s'ils ont été bien bousculés par les Varois, les Toulousains mènent logiquement au score à la pause (24-20) face à un adversaire qui défend beaucoup. Le suspense reste ouvert pour le second acte

21:48 - 40+2' - ESSAI DE DUPONT (20-24) Sur une très belle prise de touche, le Stade Toulousain parvient à avancer grâce à un joli maul avant de servir Dupont qui aplatit brillamment. Ntamack transforme l'essai. 20-24 pour Toulouse

21:44 - 38' - Festival de Jaminet (20-17) Pénalité pour le RCT dans leur propre camp mais Jaminet la tente quand même à 60 mètres et c'est réussi . 3 points d'avance pour les Varois juste avant la pause

21:39 - 34' - MAUVAKA EN FORCE (17-17) Toulouse parvient à recoller au score grâce à une superbe percée de Mauvaka après une passe de Jack Willis. Ntamack transforme l'essai. Toulouse revient à la hauteur de Toulon (17-17)

21:35 - L'essai en contre (vidéo) Revivez le joli essai en contre des Toulonnais marqué par Gaël Dréan

21:32 - 27' - Ntamack réduit le score (17-10) Les Toulousains reviennent à 7 points grâce à une pénalité de Ntamack

21:31 - 26' - Essai annulé pour Toulouse Un en-avant de Ntamack est signalé, pas d'essai pour le Stade Toulousain

21:28 - 24' - Jaminet creuse l'écart (17-7) Pénalité parfaitement exécutée malgré la distance de 55 mètres. Le RCT prend 10 points d'avance (17-7)

21:27 - 23' - Jaminet va tenter le coup Une pénalité de 55 mètres pour le RCT. Jaminet n'a pas froid yeux et va tenter la trasnformation

21:22 - 20' - Un plaquage limite Plaquage haut d'Halagahu sur Merkler, avec un contact au niveau du buste. Pas d'avertissement pour le RCT

21:17 - 16' - SUPERBE ESSAI EN CONTRE (14-7) Quel magnifique contre des Varois avec une grosse défense et un grand travail de Mercer. Ferté récupère la balle mais chute après une course de 50 mètres, Dréan prend le relais et parvient à contourner la défense adverse puis à aplatir. Jaminet transforme l'essai (14-7)

21:16 - 15' - Toulouse met le pression Les Varois sont asphyxiés dans leur camp mais la défense tient bon devant une équipe Toulousaine qui essaye de mettre plus de pression

21:12 - 11' - Manque de discpline Les Toulonnais ont déjà reçu deux pénalités pour interceptions hors zone, un manque de discipline qui risque de coûter cher aux Varois.

21:10 - 8' - Albornoz remet les pendules à l'heure Toulon ne perd pas du temps et parvient à recoller rapidement grâce à Albornoz qui réussit une superbe feinte après une passe en sortie de ruck. Il a le champ libre pour marquer l'essai. Jaminet transofrme l'essai (7-7)

21:06 - 5' - ESSAI DE NTAMACK (0-7) Sur une touche toulousaine, tout est bien fait avec un ballon bien porté et un décakage rapide vers Ntamack sur le côté gauche. L'international français aplatit sans difficultés et marque le premier essai du match. Il transforme l'essai (7-à°

21:05 - 4' - Interception hors zone Pénalité contre les Toulonnais avec une interception hors zone de Jmainet. Ntamack choisit de botter en touche

21:01 - C'est parti pour le grand choc au Vélodrome L'arbitre siffle le début de cette magnifique affiche Toulon - Toulouse