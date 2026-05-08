Toulon - Toulouse : "On n'a pas le choix... il faut tout donner..."
Toujours leader du Top 14 malgré sa surprenante défaite face à Clermont, le Stade Toulousain se déplace au Vélodrome ce samedi pour défier le RC Toulon. Des Varois qui n'ont d'autre solutions que de s'imposer pour espérer d'accrocher les play-offs.
22:00 - L'historique au Vélodrome
Dans le paysage du Top 14, peu d’affiches dégagent une telle atmosphère. Entre le Stade Toulousain et le RC Toulon, chaque confrontation ressemble à un événement à part entière. Et lorsque les deux géants délocalisent leur duel au Stade Vélodrome, l’affiche prend encore une autre dimension. Ce samedi soir, Toulon retrouve Toulouse dans une enceinte marseillaise qui a souvent offert des scénarios mémorables.
Le premier grand choc récent remonte au 6 avril 2019. Toulouse, alors invaincu depuis six mois en championnat, débarque à Marseille avec son costume d’ogre. Mais le RCT met fin à la série des hommes d’Ugo Mola en s’imposant 25-10. Une victoire de prestige pour les Varois, même si les Toulousains termineront la saison avec le Bouclier de Brennus.
Trois ans plus tard, en avril 2022, le Vélodrome assiste à un combat fermé et tendu. Devant plus de 60 000 spectateurs, Toulon arrache la victoire 19-15 grâce à un essai décisif de Gabin Villière.
En 2023, le scénario se répète : Toulon domine un Toulouse pourtant leader du championnat (17-6), dans une rencontre rugueuse marquée par deux cartons rouges.
En 2024, le RCT frôle encore l’exploit défensif avec une victoire 20-19, profitant notamment de l’échec de Thomas Ramos sur la transformation finale. Mais l’année suivante, le Vélodrome tombe enfin,Toulouse écrase Toulon 50-16 dans une soirée cauchemardesque pour les hommes de la Rade. Une humiliation que les Toulonnais espèrent effacer ce samedi. À Marseille, entre Toulon et Toulouse, les matchs ne sont jamais ordinaires… et rarement tranquilles pour les cardiaques.
20:00 - On n'a pas le choix, il faut tout donner
À l’approche d’un rendez-vous déjà crucial face au Stade Toulousain et vu la situation au classement (à 5 points de la 6ème place qualificative pour les play-offs), Mignoni, le manager de RC Toulon, n’a pas cherché à masquer l’urgence de la situation. Pour lui, la victoire est désormais indispensable au vu du contexte sportif et mental de son équipe. « On n’a pas le choix. C’est évident. On va commencer par ce match contre Toulouse. Il faut tout donner, comme on le fait depuis plusieurs semaines. Il faut jouer avec de la solidarité, sans trop de regrets », a-t-il expliqué, avant de revenir sur la récente demi-finale perdue, qui laisse encore quelques frustrations. Lucide, Mignoni estime toutefois que son équipe progresse face aux grandes formations, malgré un manque d’expérience dans les moments décisifs : « On pouvait aussi la gagner. On voulait voir où on se situait face à une équipe qui avait beaucoup plus d’expérience que nous. Il nous manque encore des détails. Face à Toulouse, ce sera encore ce type de match. Les détails vont compter. Pour l’instant, ces faits de jeu ne nous permettent pas de battre encore ces équipes. »
Cette affiche de la 23ème journée du Top 14 entre le RC Toulon et le Stade Toulousain qui se déroulera dans un stade Vélodrome plein aura lieu ce samedi 8 Mai à 21h. Le match est diffusé exclusivement sur Canal Plus