Toulon - Toulouse : "On n'a pas le choix... il faut tout donner..."

22:00 - L'historique au Vélodrome

Dans le paysage du Top 14, peu d’affiches dégagent une telle atmosphère. Entre le Stade Toulousain et le RC Toulon, chaque confrontation ressemble à un événement à part entière. Et lorsque les deux géants délocalisent leur duel au Stade Vélodrome, l’affiche prend encore une autre dimension. Ce samedi soir, Toulon retrouve Toulouse dans une enceinte marseillaise qui a souvent offert des scénarios mémorables.

Le premier grand choc récent remonte au 6 avril 2019. Toulouse, alors invaincu depuis six mois en championnat, débarque à Marseille avec son costume d’ogre. Mais le RCT met fin à la série des hommes d’Ugo Mola en s’imposant 25-10. Une victoire de prestige pour les Varois, même si les Toulousains termineront la saison avec le Bouclier de Brennus.

Trois ans plus tard, en avril 2022, le Vélodrome assiste à un combat fermé et tendu. Devant plus de 60 000 spectateurs, Toulon arrache la victoire 19-15 grâce à un essai décisif de Gabin Villière.

En 2023, le scénario se répète : Toulon domine un Toulouse pourtant leader du championnat (17-6), dans une rencontre rugueuse marquée par deux cartons rouges.

En 2024, le RCT frôle encore l’exploit défensif avec une victoire 20-19, profitant notamment de l’échec de Thomas Ramos sur la transformation finale. Mais l’année suivante, le Vélodrome tombe enfin,Toulouse écrase Toulon 50-16 dans une soirée cauchemardesque pour les hommes de la Rade. Une humiliation que les Toulonnais espèrent effacer ce samedi. À Marseille, entre Toulon et Toulouse, les matchs ne sont jamais ordinaires… et rarement tranquilles pour les cardiaques.