DIRECT. La Rochelle - Toulouse : la bande à Ramos prend l'eau... suivez le match

C'est parti à Marcel-Deflandre ! En clôture de la 24e journée de Top 14, Toulouse, emmené par Thomas Ramos, est bousculé par La Rochelle (21-0). Kante Samba, Alldritt et Jegou ont marqué un essai.

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22:01 - La réaction de Cancoriet "On est chez nous. On a à cœur de faire une bonne performance. On se rassure sur nos bases, car on met beaucoup d’envie."

22:00 - Cros pousse un coup de gueule Le troisième ligne aile de Toulouse était énervé par la production des siens face à La Rochelle : "On n’arrive pas à tenir le ballon, à faire plusieurs temps de jeu. On s’expose. On n’est pas présents pour le moment. Il faudra mettre les choses au clair et plus d’intensité."

21:59 - L'essai d'Alldritt en vidéo ! L'international français a été omniprésent dans ce choc du Top 14. Il est le taulier de La Rochelle.

21:56 - À la pause, La Rochelle mène largement face à Toulouse (21-0) À la pause, dans ce match de la 24e journée du Top 14, La Rochelle donne une leçon à Toulouse (21-0). Les Maritimes ont inscrit trois essais par l’intermédiaire de Kante Samba (21e), Alldritt (25e) et Jegou (32e). Pour l'heure, La Rochelle revient à quatre points de Clermont (6e, 67 points).

21:54 - Toulouse a fait l'effort (40e+2) Le ballon a été mal digéré par la mêlée de La Rochelle. Les avants de Toulouse insistent en force.

21:53 - Graou réalise une erreur technique (40e) Le demi de mêlée de Toulouse a commis un en-avant à la sortie d'un ruck. La Rochelle a défendu d'une manière admirable.

21:51 - Toulouse finit mieux cette première période (39e) Seuteni s'est mis à la faute dans un ruck. Ramos envoie la pénaltouche dans les 22 mètres de La Rochelle.

21:51 - Mallez réalise une grosse erreur (38e) Le pilier de Toulouse a été sanctionné pour une obstruction. Graou en avait profité pour prendre un espace.

21:49 - Thomas fait du bien à Toulouse (37e) Lors d'une combinaison au centre du terrain, l'ailier de Toulouse a pris un intervalle. Il a été arrêté dans les 22 mètres de La Rochelle.

21:47 - Hastoy sauve La Rochelle (36e) Lors d'une transition rapide, Barassi a tapé dans une zone dégarnie. Sous la pression du centre de Toulouse et de Thomas, l'ouvreur de La Rochelle a trouvé une touche au niveau de ses 40 mètres.

21:45 - La Rochelle était proche d'un nouvel essai (35e) En contre-attaque, Wardi, au niveau des 22 mètres de Toulouse, a échappé la possession au contact. Ramos sort le ballon sur ses 40 mètres. Kinghorn, blessé, laisse sa place à Thomas.

21:45 - Ramos tente de sonner la révolte (34e) L'ouvreur de Toulouse a été bien pris à la médiane. Pour l'instant, La Rochelle gagne les duels.

21:39 - ESSAI DE LA ROCHELLE (32e, 21-0) Ça vire à l'humiliation pour Toulouse ! Sur une relance, au centre du terrain, Jegou, à la suite d'un une-deux au long cours avec Cancoriet, marque proche des poteaux. Le Garrec transforme.

21:38 - Toulouse est en infériorité numérique (28e) Lors de la réalisation d'Alldritt, Mallez a écopé d'un carton jaune pour des fautes répétées dans la zone de marque. La Rochelle insiste et est déjà de retour dans les 22 mètres de Toulouse.