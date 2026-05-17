DIRECT. La Rochelle - Toulouse : la bande à Ramos prend l'eau... suivez le match
C'est parti à Marcel-Deflandre ! En clôture de la 24e journée de Top 14, Toulouse, emmené par Thomas Ramos, est bousculé par La Rochelle (21-0). Kante Samba, Alldritt et Jegou ont marqué un essai.
22:01 - La réaction de Cancoriet
"On est chez nous. On a à cœur de faire une bonne performance. On se rassure sur nos bases, car on met beaucoup d’envie."
22:00 - Cros pousse un coup de gueule
Le troisième ligne aile de Toulouse était énervé par la production des siens face à La Rochelle : "On n’arrive pas à tenir le ballon, à faire plusieurs temps de jeu. On s’expose. On n’est pas présents pour le moment. Il faudra mettre les choses au clair et plus d’intensité."
21:59 - L'essai d'Alldritt en vidéo !
L'international français a été omniprésent dans ce choc du Top 14. Il est le taulier de La Rochelle.
Le Garrec ➡️ Alldritt ????— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 17, 2026
2e essai en quelques minutes pour le @staderochelais qui démarre très bien face à Toulouse !#STSR | #Top14 pic.twitter.com/WmQUjE7wxF
21:56 - À la pause, La Rochelle mène largement face à Toulouse (21-0)
À la pause, dans ce match de la 24e journée du Top 14, La Rochelle donne une leçon à Toulouse (21-0). Les Maritimes ont inscrit trois essais par l’intermédiaire de Kante Samba (21e), Alldritt (25e) et Jegou (32e). Pour l'heure, La Rochelle revient à quatre points de Clermont (6e, 67 points).
40' ‣ Première mi-temps réussie !— Stade Rochelais (@staderochelais) May 17, 2026
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21:54 - Toulouse a fait l'effort (40e+2)
Le ballon a été mal digéré par la mêlée de La Rochelle. Les avants de Toulouse insistent en force.
21:53 - Graou réalise une erreur technique (40e)
Le demi de mêlée de Toulouse a commis un en-avant à la sortie d'un ruck. La Rochelle a défendu d'une manière admirable.
21:51 - Toulouse finit mieux cette première période (39e)
Seuteni s'est mis à la faute dans un ruck. Ramos envoie la pénaltouche dans les 22 mètres de La Rochelle.
21:51 - Mallez réalise une grosse erreur (38e)
Le pilier de Toulouse a été sanctionné pour une obstruction. Graou en avait profité pour prendre un espace.
21:49 - Thomas fait du bien à Toulouse (37e)
Lors d'une combinaison au centre du terrain, l'ailier de Toulouse a pris un intervalle. Il a été arrêté dans les 22 mètres de La Rochelle.
21:47 - Hastoy sauve La Rochelle (36e)
Lors d'une transition rapide, Barassi a tapé dans une zone dégarnie. Sous la pression du centre de Toulouse et de Thomas, l'ouvreur de La Rochelle a trouvé une touche au niveau de ses 40 mètres.
21:45 - La Rochelle était proche d'un nouvel essai (35e)
En contre-attaque, Wardi, au niveau des 22 mètres de Toulouse, a échappé la possession au contact. Ramos sort le ballon sur ses 40 mètres. Kinghorn, blessé, laisse sa place à Thomas.
21:45 - Ramos tente de sonner la révolte (34e)
L'ouvreur de Toulouse a été bien pris à la médiane. Pour l'instant, La Rochelle gagne les duels.
21:39 - ESSAI DE LA ROCHELLE (32e, 21-0)
Ça vire à l'humiliation pour Toulouse ! Sur une relance, au centre du terrain, Jegou, à la suite d'un une-deux au long cours avec Cancoriet, marque proche des poteaux. Le Garrec transforme.
33' ‣ Quelle action collective concluueee par Oscar, en forme internationale ????— Stade Rochelais (@staderochelais) May 17, 2026
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21:38 - Toulouse est en infériorité numérique (28e)
Lors de la réalisation d'Alldritt, Mallez a écopé d'un carton jaune pour des fautes répétées dans la zone de marque. La Rochelle insiste et est déjà de retour dans les 22 mètres de Toulouse.
21:34 - ESSAI DE LA ROCHELLE ! (25e, 14-0)
En force, Alldritt visite l'en-but de Toulouse. Le Garrec transforme ! La Rochelle réalise un premier écart significatif dans ce choc du Top 14.
26' ‣ Le caaaaaapi' pour le deuxième essai ! Dans le même temps, Toulouse est réduit à 14.— Stade Rochelais (@staderochelais) May 17, 2026
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Le match La Rochelle - Toulouse, comptant pour la 24e journée du Top 14, a été fixé le dimanche 17 mai 2026, à 21h05, à Marcel-Deflandre. Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce La Rochelle - Toulouse : la rencontre a été programmée sur Canal +.