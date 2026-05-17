La Rochelle - Toulouse : "On a déjà dormi sur quelques matchs", la bande à Mola en alerte maximale
En clôture de la 24e journée de Top 14, ce dimanche 17 mai, Toulouse, leader du classement, se déplace à Marcel-Deflandre pour défier La Rochelle. Le triple champion de France en titre veut sécuriser sa qualification pour les demi-finales.
17:00 - La Rochelle et Toulouse ont de l'enjeu dans cette rencontre
Leader, Toulouse peut définitivement valider son ticket pour les demi-finales du Top 14. La Rochelle, huitième avant le début de cette 24e journée, veut se rapprocher des places qualificatives pour la phase finale.
Le @StadeToulousain a un nouveau dauphin ????— TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 10, 2026
Le @staderochelais vient de se replacer dans la course à la qualif' ⛵️
Voici le classement ????#TOP14 pic.twitter.com/1pMdSfkcyd
16:30 - Les premiers résultats de cette 24e journée de Top 14
Ce choc entre La Rochelle et Toulouse clôturera cette journée de Top 14. Il y a déjà eu plusieurs victoires à l'extérieur.
- Pau - Clermont : 24-19
- Bordeaux-Bègles - Perpignan : 37-32
- Castres - Montpellier : 33-36
- Lyon - Bayonne : 42-35
- Montauban - Paris : 25-68
- Racing 92 - Toulon :
16:00 - Pourquoi les Rouge et Noir sont sous pression pour ce La Rochelle - Toulouse ?
Ces dernières semaines, Toulouse a manqué de régularité. Un mal qui a profondément marqué l'actuel leader du Top 14. Les Haut-Garonnais visent un nouveau succès, ce dimanche 17 mai, face à La Rochelle pour se rassurer : "On a dormi sur quelques matches, avoue Matthis Lebel. On a eu des piqûres de rappel qui nous maintiennent en alerte malgré tout. Au-delà peut-être du résultat sportif, on travaille aussi pour montrer un état d'esprit, continuer à se rassurer pour arriver avec le plus de certitudes possibles sur les phases finales."
Le match La Rochelle - Toulouse, comptant pour la 24e journée du Top 14, a été fixé le dimanche 17 mai 2026, à 21h05, à Marcel-Deflandre. Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce La Rochelle - Toulouse : la rencontre a été programmée sur Canal +.