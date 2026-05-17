La Rochelle - Toulouse : "On a déjà dormi sur quelques matchs", la bande à Mola en alerte maximale

Mathias Merlo

La Rochelle - Toulouse : "On a déjà dormi sur quelques matchs", la bande à Mola en alerte maximale En clôture de la 24e journée de Top 14, ce dimanche 17 mai, Toulouse, leader du classement, se déplace à Marcel-Deflandre pour défier La Rochelle. Le triple champion de France en titre veut sécuriser sa qualification pour les demi-finales.

Score La Rochelle
La Rochelle
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Score Toulouse
Toulouse
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17:00 - La Rochelle et Toulouse ont de l'enjeu dans cette rencontre

Leader, Toulouse peut définitivement valider son ticket pour les demi-finales du Top 14. La Rochelle, huitième avant le début de cette 24e journée, veut se rapprocher des places qualificatives pour la phase finale. 

16:30 - Les premiers résultats de cette 24e journée de Top 14

Ce choc entre La Rochelle et Toulouse clôturera cette journée de Top 14. Il y a déjà eu plusieurs victoires à l'extérieur. 

  • Pau - Clermont : 24-19
  • Bordeaux-Bègles - Perpignan : 37-32
  • Castres - Montpellier : 33-36
  • Lyon - Bayonne : 42-35
  • Montauban - Paris : 25-68
  • Racing 92 - Toulon : 

16:00 - Pourquoi les Rouge et Noir sont sous pression pour ce La Rochelle - Toulouse ?

Ces dernières semaines, Toulouse a manqué de régularité. Un mal qui a profondément marqué l'actuel leader du Top 14. Les Haut-Garonnais visent un nouveau succès, ce dimanche 17 mai, face à La Rochelle pour se rassurer : "On a dormi sur quelques matches, avoue Matthis Lebel. On a eu des piqûres de rappel qui nous maintiennent en alerte malgré tout. Au-delà peut-être du résultat sportif, on travaille aussi pour montrer un état d'esprit, continuer à se rassurer pour arriver avec le plus de certitudes possibles sur les phases finales."

Le match La Rochelle - Toulouse, comptant pour la 24e journée du Top 14, a été fixé le dimanche 17 mai 2026, à 21h05, à Marcel-Deflandre. Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce La Rochelle - Toulouse : la rencontre a été programmée sur Canal +.