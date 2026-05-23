UBB - Leinster : impériaux face aux Irlandais, les Bordelais restent sur le toit de l'Europe, le résumé du match

Ce samedi, l'Union Bordeaux-Bègles conserve brillamment son titre en Champions Cup ! Au stade San Mames de Bilbao, les Bordelais ont corrigé le Leinster (41-19) dans une finale à sens unique avec cinq essais inscrits !

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18:20 - L'UBB confirme son rang, le résumé du match Ce samedi 23 mai est une date qui restera dans l'histoire de l'Union Bordeaux-Bègles ! Cet après-midi, les Bordelais ont réalisé un match de grande volée face au Leinster (41-19) pour s'offrir un deuxième sacre en Champions Cup, le deuxième en deux ans. Dès les premières minutes, le rythme est très élevé. Si les hommes de Yannick Bru démarrent fort, les Irlandais sont les premiers à planter. Après 18 phases, O'Brien aplatit dans le coin droit (0-7, 8e) mais il faut attendre cinq minutes pour assister à une réaction bordelaise. Après un bon travail des avants et de Matiu, Maxime Lucu allonge le bras dans un trou de souris pour égaliser (7-7, 13e). Quelques minutes plus tard, les spectateurs présents à Bilbao assistent à un essai "made in UBB" ! Après une nouvelle fixation des avants, le cuir ressort vite dans le côté ouvert pour Uberti qui inscrit le deuxième essai (14-7, 17e). Les minutes se suivent et les essais pleuvent avec un premier essai de Louis Bielle-Bierrey après une pause fraîcheur (21-7, 25e). Après la demi-heure, les Bordelais sont heureux et ont de la réussite. "LBB" s'offre un doublé (28-7, 36e) avant que Yoram Moefana n'alourdisse la note. Après la sirène, les Irlandais font le choix de jouer l'action. En grande difficulté physiquement, le trois-quart centre intercepte une passe et file à l'essai (35-7, 40+2e). S'il a demandé à ses joueurs de rester disciplinés, Yannick Bru a attendu deux minutes au retour des vestiaires pour voir un premier fait de jeu. Pour avoir attrapé McCarthy par le col, Maxime Lucu écope d'un carton jaune (35-7, 42e). Durant les dix minutes, McCarthy va inscrire un essai non transformé (35-12, 45e). Dans un deuxième acte moins animé que le premier, Maxime Lucu va sceller la victoire des siens avec deux pénalités (38-12, 59e puis 41-12, 64e). En fin de match, Ringrose a inscrit un essai transformé par Frawley (41-19, 71e). Enfin, Boniface a laissé les siens à 14 pour la fin de match après un mauvais déblayage. Avec cette victoire, l'Union Bordeaux-Bègles fait le "Back-to-Back" et rejoint le Stade Toulousain, Toulon et La Rochelle qui ont également réalisé cette performance.

18:15 - Lucu soulève la Champions Cup ! Revivez en vidéo la fin de la cérémonie de la Champions Cup :

18:10 - L'UBB soulève le trophée ! Capitaine de l'UBB, Maxime Lucu soulève le trophée de la Champions Cup ! Les Bordelais sont sacrés champions d'Europe pour la deuxième fois d'affilée !

18:08 - Les dernières secondes en vidéo Revivez comme si vous y étiez les dernières secondes de la finale de la Champions Cup :

18:03 - L'UBB proche d'un record retentissant Cet après-midi, l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposé de 22 points contre le Leinster, deuxième plus grand écart en finale de Champions Cup après 2012 et une victoire du Leinster face à l'Ulster.

17:57 - Un premier acte retentissant 35 à 7 : après avoir encaissé le premier essai de cette finale, l'UBB a terrassé le Leinster dans une première mi-temps à sens unique. Cinq essais dont le dernier à la suite d'une interception de Yoram Moefana après la sirène. 40 premières minutes qui ont permis aux Bordelais de gérer en seconde période.

17:54 - Bielle-Biarrey sacré ! Sans véritable surprise, Louis Bielle-Biarrey est élu meilleur joueur de la compétition. L'ailier a notamment inscrit dix essais dont un doublé en finale.

17:51 - "On continue à écrire notre histoire" Maxime Lucu au micro de France 2 : "On banalise souvent ces moments là et la saison européenne. On s'est accrochés, on a eu un parcours particulier. De le faire à Bilbao, avec ces mecs-là, c'est quelque chose de très grand. On était très concentrés dans les vingt premières minutes parce que l'on savait que le Leinster voulait démarrer fort. On a réussi à les contrer, à prendre le large. On a contrôlé en deuxième mi-temps. C'était incroyable ce matin et à l'échauffement parce que l'on a ressenti de la fraîcheur. On sentait que la chaleur n'était pas forcément au rendez-vous. On s'est dit que c'était notre jour. On a cru en nous. C'est bien d'avoir gagner. On dit souvent que pour grandir, il faut gagner des titres. On continue à écrire notre histoire. Ce groupe est fantastique. Une deuxième étoile, c'est top. On rejoint Toulon, Toulouse et La Rochelle qui l'ont fait."

17:46 - Back-to-back de l'UBB ! (41-19) C'est terminé à San Mames et l'Union Bordeaux-Bègles conserve son titre en Champions Cup ! Les Bordelais ont surclassé le Leinster (41-19) pour remporter leur deuxième sacre en deux ans.

17:43 - C'est la fête sur le banc ! (41-19, 78e) Ça sent bon pour Bordeaux-Bègles ! Les joueurs célèbrent déjà ce deuxième sacre en Champions Cup.

17:38 - L'UBB va terminer à 14 ! (41-19, 74e) Carton jaune pour Boniface, sanctionné sur ce déblayage à l'épaule.

17:36 - Nouvel appel à la vidéo (41-19, 74e) En cette fin de match, Karl Dickson fait appel à la vidéo pour vérifier un potentiel mauvais déblayage de Boniface sur Ryan.

17:35 - Conan se met à la faute (41-19, 74e) Sur le renvoi, Damian Penaud percute Conan qui s'est mis sur la trajectoire de la course. Faute et les Bordelais récupèrent une pénalité.

17:33 - Un essai trop tardif ? (41-19, 72e) Succession de passes pour le Leinster et Ringrose casse le plaquage de Maxime Lucu pour aplatir. L'essai est transformé dans la foulée.

17:32 - Jalibert acclamé (41-12, 71e) Matthieu Jalibert cède sa place à Hugo Reus. Le demi d'ouverture est applaudi à sa sortie.

17:30 - Appel à la vidéo (41-12, 69e) Karl Dickson fait appel à la vidéo pour vérifier la dangerosité d'un plaquage de Gaëtan Barlot.

17:29 - La Marseillaise retentit (41-12, 69e) Alors que Damian Penaud a été pénalisé d'un plaquage sans ballon, l'hymne français résonne à San Mames.

17:25 - La barre des 40 points franchie ! (41-12, 65e) Quelle prestation de Maxime Lucu qui transforme une deuxième pénalité dans cette finale de la Champions Cup !

17:24 - Lucu face aux perches (38-12, 65e) À l'entame du dernier quart d'heure de jeu, le Leinster se met encore à la faute et Maxime Lucu va tenter de poursuivre son festival au pied.

17:23 - Retière entre en jeu (38-12, 64e) Arthur Retière prend la place d'Uberti.

17:20 - Tameifuna, encore lui (38-12, 61e) Deuxième grattage de Ben Tameifuna depuis son entrée en jeu. Tommy O'Brien est complètement pris par le pilier bordelais.

17:17 - L'écart se creuse ! (38-12, 60e) Maxime Lucu transforme la pénalité ! Pause fraîcheur !

17:16 - L'arbitre revient à l'avantage (35-12, 59e) Quel festival de Matthieu Jalibert qui fait une toupie pour se défaire de son vis-à-vis. Finalement, Karl Dickson revient à un hors-jeu irlandais. Maxime Lucu va s'élancer face aux perches.

17:14 - Karl Dickson se déjuge (35-12, 57e) Sur une situation surprenante et un cafouillage, Ben Tameifuna heurte le ballon de la tête et l'arbitre siffle un en-avant avant de changer sa décision. Mêlée pour Bordeaux près du centre du terrain.