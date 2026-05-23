DIRECT. UBB - Leinster : étincelants, les Bordelais asphyxient les Irlandais et se détachent, la finale de la Champions Cup

Titrée pour la première fois de son histoire l'an passé en Champions Cup, l'Union Bordeaux-Bègles remet son trophée en jeu et vise le doublé, ce samedi en finale contre le Leinster à Bilbao. Suivez le match en direct.

En direct

16:21 - Des caramels distribués (21-7, 30e) Quels plaquages de Jefferson Poirot et Maxime Lucu qui font reculer le Leinster !

16:20 - Les Bordelais tiennent (21-7, 30e) Les avants irlandais tentent de gratter des mètres mais la ligne défensive bordelaise résiste.

16:19 - Woki s'en veut ! (21-7, 29e) Le lancer en touche irlandais est manqué puisque les receveurs n'ont pas sauté. Totalement surpris, Cameron Woki a claqué le ballon derrière la ligne d'en-but. Mêlée à cinq mètres pour le Leinster.

16:19 - Le Leinster réagit (21-7, 27e) À l'approche de la demi-heure de jeu, la franchise irlandaise en balayant la largeur du terrain. Finalement, Karl Dickson revient à un avantage.

16:17 - Lucu continue son sans-faute (21-7, 26e) Quasiment sous les perches, Maxime Lucu transforme le troisième essai des siens.

16:15 - "LBB" participe à la fête ! (19-7, 25e) Après un énorme travail des avants bordelais pour arriver jusqu'à cinq mètres de l'en-but, Jalibert crochète son vis-à-vis et envoie une passe à l'aveugle pour Louis Bielle-Biarrey. L'ailier enrhume trois adversaires avec ses appuis de feux et allonge le bras pour inscrire le troisième essai de l'UBB.

16:14 - Temps-fort de l'UBB ! (14-7, 24e) Les vagues bordelaises sont incessantes ! Servi après la mêlée, Moefana casse la ligne d'avantage.

16:13 - Le Leinster dans le dur ! (14-7, 22e) Les Irlandais sont asphyxiés par le jeu bordelais ! Les passes s'enchaînent et il faut une récupération de Van der Flier pour s'en sortir. Finalement, le troisième ligne commet un en-avant. Mêlée pour l'UBB aux abords des 22 mètres.

16:12 - Duel gagné par "LBB" ! (14-7, 21e) Depuis le coup d'envoi, les Bordelais sont meilleurs que le Leinster dans les airs, à l'image d'une chandelle rattrapée par Bielle-Biarrey !

16:11 - La spéciale Jalibert ! (14-7, 20e) Au coeur du jeu, Matthieu Jalibert tente sa spéciale avec le petit coup de pied par-dessus. C'est bien suivi.

16:10 - Choix discutable (14-7, 19e) La finale de la Champions Cup reprend et Harry Byrne dégage sur Maxime Lucu qui trouve une touche dans le camp irlandais. Un choix de renvoi étonnant de la part du demi d'ouverture irlandais.

16:08 - Pause fraîcheur (14-7, 19e) C'est l'heure de s'hydrater dans ce premier acte. En effet, la température dépasse les 30 degrés.

16:07 - Un essai "made in UBB" ! (14-7, 19e) Après la mêlée, les Bordelais fixent la ligne défensive irlandaise avant d'ouvrir le jeu dans le côté ouvert. Rayasi trouve Uberti qui n'a plus qu'à aplatir ! Lucu transforme dans la foulée.

16:05 - Une décision arbitrale qui change tout ! (7-7, 17e) Après un visionnage vidéo, Karl Dickson accorde une mêlée à cinq mètres pour Bordeaux-Bègles. Louis Bielle-Biarrey avait raison : Hugo Keenan a touché le ballon.

16:04 - Bielle-Biarrey imprécis (7-7, 17e) Alors qu'il a de l'espace devant lui, Louis Bielle-Biarrey tente le coup de pied d'occupation. Le ballon sort mais l'ailier réclame une mêlée à cinq mètres en raison de la déviation d'Hugo Keenan.

16:03 - Renvoi manqué ! (7-7, 15e) Le coup d'envoi d'Harry Byrne est manqué. Il sort en dehors des limites du terrain. Mêlée pour l'UBB au centre du terrain.

16:01 - Lucu montre la voie ! (7-7, 15e) Quel début de match et Maxime Lucu vient récompenser les efforts de l'UBB ! Après une belle poussée de Matiu qui a monopolisé trois adversaires, le demi de mêlée prend le ballon et se faufile pour aplatir. Maxime Lucu transforme dans la foulée !

16:00 - Henshaw sanctionné (0-7, 13e) Robbie Henshaw est pénalisé d'un hors-jeu ! Les Bordelais vont jouer la pénalité à la main à cinq mètres sous les perches.

16:00 - Avantage pour l'UBB (0-7, 12e) L'arbitre revient sur un avantage et les Bordelais sont dans les 22 mètres du Leinster.

15:59 - Essai refusé (0-7, 11e) Cameron Woki a mis la main en touche. L'essai est refusé.

15:58 - L'arbitre fait appel à la vidéo ! (0-7, 11e) Les supporters bordelais retiennent leur souffle ! Dans les 22 mètres irlandais, Cameron Woki est servi dans le coin droit. Il saute littéralement pour aplatir mais Karl Dickson veut vérifier si le troisième ligne n'a pas mis le pied en touche.

15:57 - Contre de Coleman (0-7, 11e) Lancer en touche des Irlandais mais Coleman contre. L'UBB est dans les 22 mètres adverses !

15:57 - Matiu entre en jeu ! (0-7, 10e) Protocole commotion pour Pierre Bochaton qui cède sa place à Temo Matiu !

15:56 - Byrne transforme (0-7, 10e) Dans le coin, Harry Byrne transforme l'essai.