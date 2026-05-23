UBB - Leinster : en quête d'un doublé, les Bordelais peuvent compter sur leurs cadres face au Leinster, heure et chaîne TV
Titrée pour la première fois de son histoire l'an passé en Champions Cup, l'Union Bordeaux-Bègles remet son trophée en jeu et vise le doublé, ce samedi en finale contre le Leinster à Bilbao.
10:00 - Le XV de l'UBB pour la finale de la Champions Cup
Cet après-midi, l'Union Bordeaux-Bègles et Yannick Bru pourront compter sur les cadres. En effet, la charnière Lucu - Jalibert sera bien présente tout comme la ligne arrière supersonique constitué de Bielle-Biarrey, Moefana, Penaud, Uberti et Rayasi. Du côté des avants, il n'y a qu'un seul changement avec le retour de Jefferson Poirot, suspendu à Bath. Voici la composition de l'UBB : 15. Rayasi ; 14. Uberti, 13. Penaud, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Woki, 8. Gazzotti, 6. Bochaton ; 5. Coleman, 4. Palu ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Poirot.
Comptant pour la finale de la Champions Cup, le match UBB - Leinster est programmé ce samedi 24 mai à 15h45 au Stade San Mames de Bilbao en Espagne. Détenteurs des droits de diffusion, France 2 et beIN SPORTS 1 diffuseront le choc en finale de la Champions Cup.