"J'ai touché le fond" : Maxime Lucu touché par les violentes critiques

Maxime Lucu est revenu sur toutes les critiques reçues ces derniers mois.

"J'ai touché le fond, mais terrible, les 60 points en finale contre le Stade Toulousain, ça m'a mis au fond. J'étais déjà au fond, mais là..." Sur RMC, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Europe entre l'UBB et le Leinster, le joueur du XV de France est revenu sur la période difficile qu'il a du traverser à la suite de la finale perdue en Top 14 face à Toulouse.

Marqué également par les critiques avec le XV de France en 2025 lorsqu'Antoine Dupont n'était pas présent pour qu'il puisse se concentrer sur les JO 2024, Maxime Lucu s'est reconstruit. "On se sert des échecs. Limite maintenant je remercie les gens qui m'ont insulté… Je les emmerde un petit peu, parce que je prends du plaisir." Le joueur de l'UBB a expliqué avoir découvert la violence des réseaux sociaux et de la surexposition médiatique. Désormais, il est redevenu l'un des cadres de Bordeaux-Bègles et un symbole du collectif. Il enchaîne les grosses performances, au point d'être devenu l'un des leaders incontestables de l'UBB ces derniers mois...

Ce samedi, il va disputer la finale chez lui avec une grande émotion. "Une finale de Coupe d'Europe, c'est déjà représentatif de beaucoup de choses, de sacrifices et d'efforts. Et de la voir au Pays basque, un stade où j'ai été en tribune voir des matchs de l'Athletic Bilbao, mais aussi la finale de 2018 de la Champions Cup… C'est beaucoup de souvenirs. Pour ma famille et pour moi, c'est quelque chose de fort d'aller jouer là-bas."