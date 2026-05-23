Crunch Creator : heure, diffusion TV, compositions... Comment suivre l'évènement en direct ?

Ce samedi à Bordeaux, qui joue la finale de la Champions Cup, un Crunch pas comme les autres réunit de grandes figures du rugby ainsi que des créateurs de contenus français et anglais.

Un évènement à guichet fermé ce samedi ! A l'instar du foot, les créateurs de contenu ont décidé de lancer un évènement autour du rugby avec le Crunch Creator. Au total, 32 créateurs de contenu, divisés en une équipe de France et une équipe d'Angleterre, aux côtés d'anciennes légendes du rugby professionnel s'affronteront à Bordeaux. L'évènement a été créé par Diego Sarthou (Djaysonkaravane) suivi par plus d'un million d'abonnés

Pour l'occasion, ce ne sera bien évidemment pas un match de rugby classique. Les règles du match seront adaptées pour gagner en accessibilité et en rythme : deux équipes de 10 joueurs s'affronteront sur trois périodes de 20 minutes, avec des remplacements illimités et des mêlées sans poussée.

Quelle équipe pour la France dans ce Crunch Creator ?

Créateurs de contenu : La Boiserie, Le Bouseuh, Gillian, Diego, Chow H1, Loïc Koh-Lanta, Rivenzi, Brutus, Lucas Moro, Aubin, Gabriel Ayuso, Paul Dena, Ivan Bédé, Étienne Moustache, Nogodi, Pablo Brimeux, Romain, Clemquicourt ainsi que La Compagnie (composée de Benjamin, Mickaël, Maxime, Tanguy et Allan).

Légendes : Sofiane Guitoune, François Trinh-Duc, Aurélien Rougerie et Mathieu Bastareaud

Du côté des Anglais, il y aura tout de même quatre anciens internationaux du XV de la Rose avec Nick Abendanon, Delon Armitage, Alex Goode et Jonny Barrett.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le Crunch Creator ?

La rencontre est prévue ce samedi 23 mai à partir de 21h au stade Atlantique de Bordeaux. La rencontre sera diffusé gratuitement sur les chaînes Twitch de Djaysonkaravane et de Canal+, ainsi que sur l'application Canal+