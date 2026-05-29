Gaël Dréan : le joueur du XV de France et du RCT va être opéré du coeur, sa carrière en danger ?

Le joueur du RCT et du XV de France doit subir une intervention chirurgicale.

Des nouvelles pas très agréables à en entendre. L'international français Gaël Dréan, deuxième meilleur marqueur du Top 14 lors de la saison 2024-2025 avec 12 essais contre 13 pour Louis Bielle-Biarrey, doit mettre un terme à saison et mettre sa carrière entre parenthèses quelques semaines en raison d'un problème cardiaque selon une information de rugbyrama, confirmée par Pierre Mignoni en conférence de presse ce vendredi 29 mai.

Gaël Dréan a une malformation cardiaque de naissance, ce qui ne lui a jamais empêché de pratiquer le rugby au plus haut niveau en raison de contrôles réguliers, tous les six mois. Mais lors d'un dernier contrôle, il a fallu prendre la décision d'opérer son coeur. Le manager varois a détaillé de quoi souffrait son joueur de 25 ans, auteur d'une saison exceptionnelle avec 19 essais inscrits en 23 rencontres : "Il doit subir une chirurgie cardiaque. Ça n'enlève rien à son avenir et pour la suite de sa carrière. Il n'y a rien qui est remis en cause. Il va avoir une petite convalescence. Il sera de retour en novembre. Il reviendra plus fort. C'est à prendre au sérieux, mais c'est pour qu'il soit mieux à son retour et dans sa vie future. Il a une anomalie génétique. On doit le suivre. Aujourd'hui, il vaut mieux faire cette intervention pour qu'il soit mieux plus tard en tant que joueur et comme homme. Il a une anomalie génétique, a précisé le manager toulonnais. Ce n'est pas une intervention banale, même si le mot est un peu fort. Ça fait un peu peur, mais il va revenir assez vite."

Dréan, international français depuis 2026

Le Français a honoré sa toute première sélection avec le XV de France à l'occasion du match des 6 Nations face à l'Italie, le 22 février 2026, il a d'ailleurs marqué un essai, son tout premier international. Dréan est considéré comme une véritable fusée sur les terrains et pourrait devenir l'une des futures stars du XV de France. "Gaël a la plus grande vitesse max (36,8 km/h) que j'ai pu mesurer depuis que je suis arrivé au RCT en 2022, confiait à L'Équipe en début de saison 2025 Anthony Couderc, responsable de la recherche et du développement du club varois. Il a aussi la plus grosse accélération aussi, avec 5,40 m/s. Ces performances d'accélération/vitesse sont en cohérence avec ses qualités de force développées en salle, il est premier sur l'exercice de squat par exemple. " Son manager Pierre Mignoni l'a plusieurs fois comparé à une "fusée".

Gaël Dréan est passé par Rennes, évoluant en Fédérale 1. L'ailier y reste deux saisons. Largement assez pour remporter le titre de champion avec le Rennes Étudiants Club Rugby ou il inscrit 14 essais en 23 matchs. Il signera juste après pour le RCT dont il est devenu l'une des grandes stars ces dernières années.