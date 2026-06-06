Vannes - Provence Rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale d'accession au Top 14 ?

Clap de fin pour la Pro D2 avec la finale entre les deux meilleures équipes, Vannes et Provence Rugby

Il y a des matchs qui peuvent créer l'histoire... Nul doute que celui de ce samedi soir écrira l'histoire de Vannes ou de Provence Rugby qui visent tous les deux une montée historique en Top 14. Sur le papier, le match est peut être un poil déséquilibré tellement Vannes a écrasé la saison régulière. Les joueurs retrouvent le stade Ernest-Wallon, théâtre de la finale, en position d'ultra favori. En face, Provence Rugby disputera la première finale de son histoire avec un certain Philippe Saint-André à la baguette. "Le rôle d'outsiders nous va très bien. On avait l'impression de l'être lorsqu'on a reçu Brive, on l'était à Colomiers, donc je suis très heureux qu'on le soit encore. En début de saison on avait lourdement perdu à Vannes mais on a gagné à domicile lors du match retour il y a quelques semaines, en étant pourtant menés à la mi-temps (24-0) et en réalisant une remontée incroyable. C'est important que les joueurs sachent que ce n'est pas impossible, qu'ils l'ont déjà fait" a expliqué le coach d'Aix.

Heure de Vannes - Provence Rugby

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu pour 18 h du côté de Toulouse

Chaîne de Vannes - Provence Rugby

La finale de Pro D2 sera à suivre en direct sur les antennes de Canal +, diffuseur officiel du championnat de France.