DIRECT. Pau - Racing 92 : douche froide pour les Palois, suivez le direct

La Section Paloise retrouve les phases finales du Top 14 pour la première fois depuis 26 ans. Invaincus cette saison au stade du Hameau, les Béarnais recevront ce samedi 13 juin un Racing 92 en grande forme et particulièrement redoutable en cette fin de saison.

En direct

21:12 - 5' - Simmonds réduit le score (3-7) Pénalité à vingt mètres de Joe Simmonds, bien transformée. Pau revient à 3-7 au score

21:09 - 2' - ESSAI DE CARBONNEAU (0-7) Dès les premières minutes il y a eu des grands trous d'air dans la défense de Pau, et Racing en profite avec Whitelock qui sert au dernier moment Carbonneau. Le demi de mêlée de Racing 92 va s'aplatir tranquillement le premier essai. L'essai est transformé (0-7)

21:06 - C'est parti ! C'est parti pour ce barrage entre Pau et Racing 92

21:05 - Entrée des joueurs ! Les 30 acteurs de la rencontre font leur entrée dans une magnifique ambiance dans un stade du Hameau en furie

21:02 - La Honhada en chœur Très beau moment de communion entre les 20 000 supporteurs de la Section Paloise avec l'hymne du club "la Honhada" au sons de la cornemuse

21:00 - Pau favori chez les bookmakers La Section Paloise est légèrement favorite pour ce play-off avec une côte de 1,42 contre une côte moyenne de 2,80 pour une victoire de Racing 92.

20:49 - Une première depuis 26 ans Le dernier match de la Section Paloise lors de sa précédente apparition en phase finale du Top 14 remonte à l’année 2000. À cette époque, le championnat n’avait pas encore le format actuel des “barrages”, mais une phase finale disputée sous forme de demi-finales et finale. Pau avait atteint le dernier carré de la compétition avant de s’incliner face à Colomiers après prolongations (22-24). C'est la Stade Français qui a remporté le titre lors de cette saison 1999/2000 en battant Colomiers en finale (38-23)

20:42 - Auradou rempile avec les Palois Le deuxième ligne de la Section Paloise et international français Hugo Auradou a prolongé aujourd'hui son contrat avec le club béarnais pour 4 années supplémentaires. Es oficial, Pau ha confirmado la extensión de contrato de Hugo Auradou por 4 temporadas.#Rugby #Top14 pic.twitter.com/mWigfLuVwz — Pasion Por Rugby (@PasionPorRugby) June 13, 2026

20:35 - Un temps très lourd A une demi-heure du début de la rencontre le thermomètre indique encore 31° en ce début de soirée à Pau même si le ciel est nuageux. Un léger vent de 10km/h est à signaler

20:28 - Piqueronies reste méfiant À la veille du barrage de Top 14 face au Racing 92, le manager de la Section Paloise, Sébastien Piqueronies, a reconnu les difficultés récurrentes de son équipe face au club francilien. « Face à eux, on est traditionnellement moins réalistes que face aux autres équipes », a-t-il confié, conscient du défi qui attend ses joueurs. Une déclaration lucide avant un rendez-vous crucial, où Pau devra corriger ses manques d’efficacité pour espérer renverser la tendance.

20:21 - Deux confrontations serrées Lors des deux matches de la saison régulière, on a eu droit à des duels disputés entre Pau et Racing 92. A l'aller le Racing s'est imposé à domicile 15-10, alors qu'au retour à Hameau, Pau s'est imposé 27-17. Pourtant l'équipe de Sébastien Piqueronies était menée 13-17 à la 78ème minute.

20:14 - Le quinze du Racing 92 Côté Racing 92, le staff dirigé par Patrice Collazo a réservé quelques choix forts pour ce barrage de Top 14 face à la Section Paloise. La principale surprise vient de la mise sur le banc de Josh Tuisova, tout comme Gaël Fickou, afin de privilégier une paire de centres plus dynamique composée de Vinaya Habosi et Joey Manu. Une option offensive qui peut aussi s’expliquer par la volonté de conserver de la puissance en fin de match, un secteur où le Racing a parfois souffert cette saison. La charnière Antoine Gibert – Léo Carbonneau est logiquement reconduite, tandis que la deuxième ligne Romain Taofifenua – Thomas Lainault est également maintenue. En première ligne, Demba Bamba débutera à droite, avec Taniela Tupou, de retour, sur le banc pour apporter un impact supplémentaire en cours de partie. Le XV de Racing concocté par Collazo est le suivant : 15. James ; 14. Hulleu, 13. Habosi, 12. Manu, 11. Spring ; 10. Gibert, 9. Carbonneau ; 7. Hill, 8. Manyarara, 6. Baudonne ; 5. Taofifenua (cap.), 4. Lainault ; 3. Bamba, 2. Tarrit, 1. Gogichashvili. BARRAGE ????????????????????



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20:07 - Le quinze de la section Paloise La Section Paloise a annoncé une composition attendue et sans réelle surprise pour le barrage de Top 14 face au Racing 92, disputé samedi soir au stade du Hameau. Le staff béarnais doit toutefois composer sans Jack Maddocks, forfait après une blessure à l’épaule, ce qui a conduit à titulariser Théo Attissogbe à l’arrière. Sur les ailes, Grégoire Arfeuil est reconduit après ses performances remarquées avec l’équipe de France à 7, tandis qu’Aaron Grandidier-Nkanang occupera l’autre couloir. Au centre, la paire Gailleton – Brau-Boirie est maintenue, et la charnière sera entièrement anglaise avec Simmonds et Robson, préférés à Desperes et Daubagna, qui débuteront sur le banc. En troisième ligne, Luke Whitelock est aligné pour ce qui pourrait être son dernier grand rendez-vous avant sa retraite. Devant, la deuxième ligne Maximin – Auradou est reconduite, tout comme la première ligne avec Kaulashvili, Montoya et Laclayat. Le XV de Pau est comme suit: 15. Attissogbe ; 14. Arfeuil, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Grandidier-Nkanang, 10. Simmonds, 9. Robson ; 7. Zegueur, 8. Gorgadze (cap.), 6. Whitelock ; 5. Maximin, 4. Auradou ; 3. Laclayat, 2. Montoya, 1. Kaulashvili. ???? ???????? ????????????????????



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20:00 - H-1 ! Plus qu'une heure avant le début de ce premier play-off du Top 14 2025/2026 entre Pau et la Racing 92. L'ambiance est déjà là au stade du Hameau qui est rempli à trois quart.

19:00 - "Finir 4ème c'est même un peu dur pour eux" Patrice Collazo, le coach de Racing 92 a tenu à saluer la qualité de la saison réalisée par les Béarnais et la cohérence de leur projet. « Je crois que c'est l'équipe qui a été le plus souvent dans le top 2 ou le top 3, indique Collazo. Finir 4e, c'est même un peu dur pour eux. Pour moi, c'est une équipe qui aurait pu largement finir dans le top 2. Ils font une saison remarquable. Tout le monde a perdu à domicile, sauf eux. On est sur l'aboutissement d'un projet à long terme, mené par Sébastien Piqueronies, avec une politique de club, de la stabilité, des jeunes joueurs. »

18:00 - L'arbitre de la rencontre C'est Jérémy Rozier qui sera l'arbitre de ce playoff. Il sera assisté par Stéphane Crapoix et Benjamin Hernandez à la touche, ainsi qu'Hervé Lasausa à la vidéo.

17:00 - Rokocoko raconte Tuisova Du haut de ses 46 essais avec les All Blacks, Joe Rokocoko, champion de France avec le Racing il y a dix ans et aujourd’hui entraîneur du club francilien, a livré un témoignage riche sur Josh Tuisova, figure du Top 14. « C'est vrai que Josh est une star du Top 14 depuis dix ans mais vous (le grand public) ne le connaissez pas vraiment. Même le son de sa voix, on ne sait pas ce que c'est (rire). On ne peut pas lire dans l'esprit d'un Fidjien. Tu as l'impression qu'il est toujours heureux mais ce n'est bien sûr pas toujours vrai. Quand ils ne sont pas entre eux, ils sont d'une grande timidité. Chez eux, la prise de parole ne se fait pas comme ça. Dans un groupe, ne pas s'exprimer, c'est respecter le pouvoir, la hiérarchie. Les Fidjiens se voient comme des soldats. » Il décrit ensuite un joueur progressivement devenu un relais essentiel dans le vestiaire. « Dans la communauté du Racing, le chef, le patron, c'est Josh. C'est pour ça que je lui demande d'endosser un peu plus de leadership. Il est super respecté et un mot de lui compte beaucoup pour ces jeunes. » Rokocoko insiste sur son évolution : « Aujourd'hui, Josh est dans notre groupe de leaders. Il prend davantage la parole dans nos réunions. Il a été capitaine de l'équipe cette saison. En match, il échange plus avec le 9 et le 10. » Enfin, il évoque aussi sa sensibilité : « Médiatiquement, c'est compliqué. Une fois, il devait faire une interview… il était tellement stressé. »

16:00 - "Il faut surtout pas résumer Pau à leur ligne de trois-quarts.." En conférence de presse ce vendredi, Patrice Collazo a tenu à souligner la richesse du jeu béarnais, estimant que la Section Paloise ne se limite pas à sa ligne de trois-quarts. « Il faut surtout pas résumer Pau à leur ligne de trois quarts, parce que devant ils ont beaucoup d’arguments. Déjà, c’est l’équipe qui utilise le plus le jeu au pied. Donc ça veut dire qu’ils ont des qualités, un de jeu au pied, deux pour aller chercher des ballons hauts. Ils ont construit beaucoup de succès sur ça », a-t-il expliqué. Le manager francilien a également insisté sur la qualité des phases de conquête paloises. « Ils ont la meilleure touche du championnat. C’est la deuxième ou troisième la plus efficace dans les 22 mètres. Elle a un ratio de points très efficace à partir du moment qu’elle est dans les 22 mètres, et elle a une touche ou une mêlée », a-t-il ajouté, avant de conclure : « Je trouve que c’est une équipe hyper dynamique, hyper clinique. »

15:00 - Tuisova sur le banc Côté Racing, la principale surprise est la place de Josh Tuisova sur le banc, où figure également Gaël Fickou, Patrice Collazo ayant choisi de titulariser la paire Vinaya Habosi-Joey Manu au centre. Un choix qui peut être dicté par la volonté de garder de la puissance en magasin pour la fin de match, un moment où le Racing a souvent connu des baisses de régime fatales. La charnière Antoine Gibert-Léo Carbonneau est logiquement alignée tout comme la deuxième ligne Romain Taofifenua-Thomas Lainault. En première ligne, c'est Demba Bamba qui débutera à droite, Taniela Tupou de retour de retour étant sur le banc. Le XV de Racing concocté par Collazo est le suivant : 15. James ; 14. Hulleu, 13. Habosi, 12. Manu, 11. Spring ; 10. Gibert, 9. Carbonneau ; 7. Hill, 8. Manyarara, 6. Baudonne ; 5. Taofifenua (cap.), 4. Lainault ; 3. Bamba, 2. Tarrit, 1. Gogichashvili. BARRAGE ????????????????????



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