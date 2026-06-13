Pau - Racing 92 : un Racing sensationnel fait tomber le Hameau, le résumé

Le Racing 92 a créé la surprise en barrage du Top 14 en s'imposant ce samedi sur la pelouse de la Section Paloise au Hameau (33-31). Une victoire arrachée dans la douleur mais pleinement méritée pour les hommes de Patrice Collazo, qui décrochent leur billet pour les demi-finales où ils retrouveront Toulouse.

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23:40 - Bonne fin de soirée à tous et à toutes ! Merci à vous d'avoir suivi ce barrage du Top 14 avec nous, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????? ????????????????-???????????????????????? ⵑⵑⵑⵑ



Au terme d'un énorme match nos Ciel et Blanc décrochent une place pour Marseille !!! ????????



Un grand bravo à la Section Paloise pour sa saison et son match ???? pic.twitter.com/iWR775uSaE — Racing 92 (@racing92) June 13, 2026

23:38 - L'interview de Collazo (vidéo) Revivez l'interview après-match de Patrice Collazo "DÉJÀ LE VÉLODROME C'EST LA CLASSE, ET TOULOUSE C'EST LA CLASSE AUSSI" ????



Patrice Collazo ému par la qualification du Racing en demi-finale ????️#SPR92 pic.twitter.com/VbKItq4ylx — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 13, 2026

23:32 - Le résumé, le Racing fait tomber la forteresse Paloise Dans ce barrage du Top 14 entre Pau et le Racing, tout s'est presque joué dans un début de seconde période fracassant des Franciliens. On ne sait pas exactement quels mots Patrice Collazo a prononcés dans les vestiaires, mais ils ont manifestement trouvé un écho chez ses joueurs. Au retour sur le terrain, les Racingmen se sont montrés beaucoup plus agressifs, plus précis et plus tranchants dans les zones de combat. En quelques minutes, ils ont fait passer le score de 17-16 à 33-17 grâce à deux essais coup sur coup. Le premier a été inscrit en force par Gaël Fickou, tout juste entré en jeu (50e, 26-17), avant que Léo Carbonneau ne s'engouffre dans un véritable boulevard ouvert par le formidable travail de Demba Bamba (54e, 33-17). Deux réalisations transformées par un Antoine Gibert irréprochable face aux perches. Léo Carbonneau, enfant de Pau et fils de l'ancien international français Philippe Carbonneau, a certainement rendu fier son père ce samedi soir. Le demi de mêlée du Racing avait déjà frappé dès la deuxième minute en concluant le premier essai du match après une percée de Baudonne et une offrande de Spring (7-0, 2e). Mais si Pau était resté invaincu au Hameau toute la saison, ce n'était pas par hasard. Les hommes de Sébastien Piqueronies ont rapidement répondu grâce à Auradou (10e, 10-7) puis Simmonds (32e, 17-10), maintenant le suspense dans une première période particulièrement animée. Les Béarnais ont également trouvé les ressources pour réagir après le terrible quart d'heure qui a failli leur coûter le match. Portés par une domination territoriale de plus en plus nette, ils sont revenus au score grâce à un essai en puissance de Gorgadze (58e, 33-24), puis à une réalisation de Rey au terme d'un maul parfaitement exécuté (72e, 33-31). Le Hameau s'est alors remis à rêver d'un renversement improbable. Hélas pour les Palois, ce retour tardif n'a pas suffi. La forteresse béarnaise a fini par tomber pour la première fois de la saison. En s'imposant au Hameau, le Racing 92 signe un exploit majeur et valide son billet pour les demi-finales. La prochaine montagne se nomme Toulouse. Patrice Collazo l'a rappelé après la rencontre, son équipe est capable de déplacer des montagnes à condition d'y croire. Au Vélodrome, face au champion de France, les Franciliens auront l'occasion de vérifier la portée de cette promesse.

23:13 - La joie des Racingmen (vidéo) Revivez la joie des joueurs de Racing 92 au coup de sifflet final RENDEZ-VOUS À MARSEILLE ????



La joie des Racingmen qui remportent ce barrage face aux Palois ????#SPR92 pic.twitter.com/pR9UOKOAfC — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 13, 2026

23:10 - On a rendu fiers les gens Sébastien Piqueronies insiste sue le fait d'avoir rendu fiers les supporteurs de la Section Paloise et cela passe au dessus de la défaite "Nous avons rendu les gens fiers de nous, il faut retenir surtout ça. Aujourd'hui, on a pas eu beaucoup de ballons je crois et quand on l'a eu on a pas su bien l'exploiter. Mais sur le projet d'ensemble on a fait une très belle saison"

23:08 - Carbonneau ravi de la qualification Les mots du demi de mêlée de Racing Léo Carbonneau " On a rien lâché, il y a eu des hauts et des bas. Mais on a pu gagner. On savait que Pau était invaincu à domicile. Maintenant c'est une première étape, il y aura après Toulouse au Vélodrome "

23:03 - On mettra nos plus beaux costumes Un Patrice Collazo très ému a laissé ses impressions au micro de Canal "C'était un match énorme des deux équipes. On est venu gagner à Pau. Il ne fallait pas avoir des limites. On a un staff exceptionnel, une équipe avec beaucoup de caractère. C'est un peu les montagnes russes. On est capables de faire des trucs incroyables. Il faut qu'ils y croient. Vélodrome et Toulouse en demi c'est la classe. On mettra nos plus beaux costumes"

23:01 - "Il y avait une certaine pression.." Les mots du Grégoire Arfeuil, le joueur de Pau au micro de Canal "C'était un match très dur avec beaucoup d'intensité. On a pas été bons dans la conquête. Il faut retenir la bonne saison de l'équipe même s'il y a beaucoup de déception. On a vu ce que c'était les barrages, maintenant on aura plus d'armes la saison prochaine. Il y avait une petite pression, mais c'est normal. Il manquait peut-être un peu de sérieux sur quelques actions. Il y avait peut-être une certaine pression"

23:00 - Une défaite au mauvais moment La Section Paloise était la seule équipe de la phase régulière du Top 14 à ne pas avoir perdu à domicile cette saison. C'est arrivée donc ce samedi face à Racing au plus mauvais moment

22:55 - VICTOIRE SURPRISE DU RACING (31-33) Grosse sensation au Hameau. Le Racing 92 a pris le dessus sur la Section Paloise dans un match complètement fou (33-31). La victoire ne s'est pas jouée à grand chose, mais les hommes de Patrice Collazo ont mérité cette qualification en demi-finales alors que personne n'avait battu Pau à Hameau cette saison.

22:54 - 79' - Une mêlée à trente mètres On est entré dans la dernière minute avec une mêlée capitale pour Pau à trente mètres de l'en but du Racing

22:50 - 76' - Le Racing peut souffler Les Parisiens peuvent revenir dans la moitié de terrain grâce à une pénalité gagnée sur une mêlée. Il reste 3 minutes dans ce barrage

22:46 - 72' - Pau revient à 2 points (31-33) Suite à une penaltouche, la Section Paloise est parvenu à inscrire un essai sur un maul grâce à Rey. Simmonds est encore précis sur la transformation (31-33); Cette fin de match est complètement folle

22:43 - 70' - Attisogbe repris Les Palois ont un mal fou à trouver des espaces dans les lignes défensives du Racing à l'image du superbe plaquage de Fickou sur Attisogbe

22:40 - Un micro sur Gailleton (vidéo) Suivez quelques séquences de jeu avec Emilien Gailleton, un micro a été placé sur le Palois "BIEN LES GROS, BIEN !" ????



On a mis un micro sur Emilien Gailleton pour le barrage entre Pau et le Racing ????️#SPR92 pic.twitter.com/pDqkXdrgRr — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 13, 2026

22:36 - 62' - Les Palois continuent de pousser Les hommes de Sebastien Piqueronies ont clairement pris le jeu à leur compte depuis une dizaine de minutes, mais ils se heurtent à une grosse défense des Racingmen

22:30 - 58' - ESSAI DE GORGADZE (24-33) Sous pression dans leurs vingt-deux mètres, les Racingmen finissent par céder devant la puissance du Gorgadze qui marque le troisième essai de Pau (24-33). Simmonds transforme l'essai

22:27 - 56' - Le Hameau pousse fort Alors que les Palois héritent d'une pénalité à trois mètres de l'en but des Racingmen, Hameau pousse fort et continue à y croire

22:25 - 54' - Le Racing surprend encore (17-33) Grand temps fort du Racing qui continue à mettre Pau sous l'eau. Accélération de Bamba sur vingt mètres avant de servir Carbonneau. Ce dernier profite de sa vitesse pour aller marquer son second essai de la rencontre. 33-17 pour le Racing. Tout a basculé en moins de 13 minutes en seconde période