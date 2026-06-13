Pau - Racing 92 : "Je ne veux pas sortir le cliché qu'ils sont favoris...", heure et chaine tv
La Section Paloise retrouve les phases finales du Top 14 pour la première fois depuis 26 ans. Invaincus cette saison au stade du Hameau, les Béarnais recevront ce samedi 13 juin un Racing 92 en grande forme et particulièrement redoutable en cette fin de saison.
14:00 - La compo Paloise
La Section Paloise a dévoilé une composition sans véritable surprise pour le barrage de Top 14 face au Racing 92, disputé samedi soir au stade du Hameau. Privé de Jack Maddocks, blessé à l’épaule, le staff béarnais a choisi de titulariser Théo Attissogbe à l’arrière. Sur l’aile, Grégoire Arfeuil est aligné après avoir brillé récemment avec l’équipe de France à 7.
Au centre, la paire Émilien Gailleton – Fabien Brau-Boirie est reconduite, tandis qu’Aaron Grandidier-Nkanang occupera l’autre aile. La charnière sera anglaise avec Joe Simmonds et Dan Robson, préférés à Axel Desperes et Thibault Daubagna, qui débuteront sur le banc. En troisième ligne, Luke Whitelock est titularisé pour son dernier parcours avant sa retraite. Devant, la deuxième ligne Jimi Maximin – Hugo Auradou est reconduite, tout comme la première ligne avec Lekso Kaulashvili, Julian Montoya et Thomas Laclayat, de retour dans le XV de départ.
Le XV de Pau est comme suit: 15. Attissogbe ; 14. Arfeuil, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Grandidier-Nkanang, 10. Simmonds, 9. Robson ; 7. Zegueur, 8. Gorgadze (cap.), 6. Whitelock ; 5. Maximin, 4. Auradou ; 3. Laclayat, 2. Montoya, 1. Kaulashvili.
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13:00 - Pau favori mais..
À l’approche du barrage du Top 14 entre la Section Paloise et le Racing 92, Patrice Collazo le coach des Parisiens a insisté sur le contexte particulier entourant la rencontre et la dynamique des Béarnais.
« Oui, c’est leur première phase finale depuis longtemps mais il y aura un contexte très favorable. Je ne veux pas sortir le cliché qu’ils sont favoris. C’est nase. Mais ils jouent chez eux. Il va y avoir 15 000 ou 17 000 personnes. Je pense qu’ils ont tout pour être au rendez-vous, être galvanisés. Et c’est normal », a expliqué le manager du Racing 92, mettant en avant l’avantage du terrain et l’ambiance attendue au Hameau.
Collazo a voulu mettre en avant les qualités mentales de son équipe en ajoutant « Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c’est de se mettre à la hauteur de l’événement. Parce qu’eux, ils vont y être. Ils ont l’obligation d’y être. Je trouve que nous, on n’est pas très à l’aise avec les évidences. À chaque fois que c’était une évidence pour nous, on a eu du mal. Par contre, quand ce n’est pas évident et qu’on est en mode challenger, attention quand même »
Ce premier barrage du Top 14 saison 2025-2026, qui mettra aux prises la Section Paloise et le Racing 92, aura lieu ce samedi 13 juin au stade du Hameau. Cette rencontre sera diffusée en exclusivité sur Canal+. Les abonnés pourront également suivre le match en streaming sur la plateforme myCanal.