Pau - Racing 92 : "Je ne veux pas sortir le cliché qu'ils sont favoris...", heure et chaine tv

14:00 - La compo Paloise

La Section Paloise a dévoilé une composition sans véritable surprise pour le barrage de Top 14 face au Racing 92, disputé samedi soir au stade du Hameau. Privé de Jack Maddocks, blessé à l’épaule, le staff béarnais a choisi de titulariser Théo Attissogbe à l’arrière. Sur l’aile, Grégoire Arfeuil est aligné après avoir brillé récemment avec l’équipe de France à 7.

Au centre, la paire Émilien Gailleton – Fabien Brau-Boirie est reconduite, tandis qu’Aaron Grandidier-Nkanang occupera l’autre aile. La charnière sera anglaise avec Joe Simmonds et Dan Robson, préférés à Axel Desperes et Thibault Daubagna, qui débuteront sur le banc. En troisième ligne, Luke Whitelock est titularisé pour son dernier parcours avant sa retraite. Devant, la deuxième ligne Jimi Maximin – Hugo Auradou est reconduite, tout comme la première ligne avec Lekso Kaulashvili, Julian Montoya et Thomas Laclayat, de retour dans le XV de départ.

Le XV de Pau est comme suit: 15. Attissogbe ; 14. Arfeuil, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Grandidier-Nkanang, 10. Simmonds, 9. Robson ; 7. Zegueur, 8. Gorgadze (cap.), 6. Whitelock ; 5. Maximin, 4. Auradou ; 3. Laclayat, 2. Montoya, 1. Kaulashvili.