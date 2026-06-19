Toulouse - Racing 92 : intraitables, les Toulousains humilient les Racingmen et filent en finale du Top 14, le résumé

Ce vendredi 17 juin, le Stade Toulousain a corrigé le Racing 92 (71-17) en demi-finale du Top 14 à l'Orange Vélodrome ! Après cette large victoire, la bande d'Antoine Dupont affrontera Montpellier ou le Stade Français en finale samedi prochain.

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23:25 - Le Stade Toulousain est en finale de Top 14, le résumé Ce vendredi soir, le Stade Toulousain a fait un pas de plus vers son quatrième Bouclier de Brennus de rang. Opposés au Racing 92, les Toulousains n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. Malgré une pénalité dès les premières minutes d'Antoine Gibert, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont proposé au Stade Vélodrome un véritable récital offensif. De l'intensité dans les rucks, des libérations rapides vers les ailes, le leader de la saison régulière du Top 14 a étouffé des Racingmen sans solution et qui ont encaissé dix essais (71-17). Point noir, Ugo Mola a vu Santiago Chocobares et Alexandre Roumat sortir respectivement sur protocole commotion et sur blessure à la cheville gauche. Titulaire, Antoine Dupont a régalé ses partenaires, tout comme Romain Ntamack qui reste sur 33 coups de pied réussis. Le Stade Toulousain affrontera Montpellier ou le Stade Français samedi prochain en finale du Top 14 pour tenter d'ajouter un 25e titre de championnat de France à son impressionnant palmarès.

23:20 - Montpellier ou le Stade Français comme adversaire Ce soir, le Stade Toulousain s'est qualifié pour la finale du Top 14 qui aura lieu samedi prochain. Les hommes d'Ugo Mola retrouveront le Stade Français ou Montpellier qui s'affrontent demain.

23:15 - Quatrième finale de suite ! Ce soir, le Stade Toulousain se qualifie pour sa quatrième finale d'affilée en Top 14 !

23:10 - Willis homme du match Surpuissant dans les rucks, Jack Willis a été élu homme du match dans cette demi-finale du Top 14.

23:07 - "Préparer la suite" Julien Marchand au micro de Canal+ : "Le plan était de mettre de l'intensité et de faire le rugby que l'on voulait faire avec des rucks propres et des libérations rapides pour nous faciliter la tâche. Je trouve que la première mi-temps a été incroyable. Ils nous ont facilité la rentrée avec un score fait. Il y a eu un match très complet de toute l'équipe. Aujourd'hui, on est très satisfait. On va partir pour préparer le prochain match. Quand tu es sur le terrain, tu essayes de remporter le match. On va déjà récupérer. Le but va être de préparer la suite, attendre notre adversaire qui sera très costaud".

23:03 - "On est très déçus" Maxime Baudonne au micro de Canal+ : "Je pense qu'il n'y a pas d'excuses. Que ce soit nous, eux, il n'y a pas d'excuse. On ne peut se cacher derrière rien aujourd'hui. Individuellement et collectivement, nous n'avons pas été à la hauteur. On est très déçus. Quand on chute en demi-finale si près du but, on veut forcément aller plus loin. On fera les comptes mais aujourd'hui, c'est la déception qui prédomine".

22:59 - C'est terminé au Vélodrome ! (71-17) La sirène vient de retentir et Paul Graou dégage en dehors des limites du terrain. C'est terminé au stade Vélodrome où le Stade Toulousain a corrigé le Racing 92 (71-17) au terme d'un match à sens unique !

22:56 - Joga bonito pour le Racing ! (71-17, 77e) Après un bon travail de Ravutaumada, Ugo Seunes adresse une diagonale à l'opposé pour Spring qui contrôle du pied gauche pour aplatir. C'est transformé.

22:55 - Ravutaumada avance (71-10, 76e) Belle course de l'ailier qui a fait son retour sur la pelouse après le carton jaune. Les Racingmen sont dans les 22 mètres.

22:54 - Capuozzo se régale ! (71-10, 75e) Le Stade Toulousain passe la barre des dix essais ! Chistera de Romain Ntamack jusqu'à Blair Kinghorn qui sert Ange Capuozzo. L'Italien crochète son vis-à-vis et plonge littéralement pour aplatir. Kinghorn manque la transformation.

22:52 - Maul sifflé (66-10, 73e) En voulant relancer, Ugo Seunes est cueilli par Matthis Lebel et Blair Kinghorn. Un maul est finalement sifflé par l'arbitre.

22:48 - Le Racing sauve l'honneur! (66-10, 71e) Jordan Joseph au départ et à la conclusion ! Bon travail de Taofifenua et Jordan Joseph avant jusqu'à cinq mètres de la ligne. Servi, le troisième ligne aplatit sous les perches. C'est transformé dans la foulée.

22:46 - Mauvaka soigne son retour ! (66-3, 69e) Ballon porté et Peato Mauvaka qui vient de faire son retour sur la pelouse, récompense les efforts de son pack. Dans le coin gauche, Blair Kinghorn transforme.

22:45 - Le Racing encore sanctionné (59-3, 67e) Thomas Lainault veut gratter un ballon mais il passe au-dessus du ruck. Pénaltouche pour les Toulousains.

22:44 - Pas de neuvième essai (59-3, 66e) Pierre Brousset signale une main francilienne placée sous le ballon.

22:44 - L'arbitre fait appel à la vidéo (59-3, 66e) Pierre Brousset veut vérifier si Joshua Brennan a bien aplatit le ballon dans la ligne d'en-but.

22:42 - Troisième carton jaune pour le Racing ! (59-3, 65e) Trouvé dans le coin gauche, Romain Ntamack tente de servir Capuozzo mais Ravutaumada allonge la main et commet un en-avant volontaire. Carton jaune.

22:41 - Ntamack bien plaqué (59-3, 64e) Alors qu'il a feintait la passe dans le côté ouvert, Romain Ntamack a été bien plaqué par Joseph.

22:40 - Pénalité pour Toulouse (59-3, 63e) Pas de carton pour Jonny Hill. Simple pénalité pour les Toulousains.

22:39 - La Marseillais retentit (59-3, 63e) Quelle belle image de voir l'hymne français résonner à l'Orange Vélodrome.

22:38 - Appel à la vidéo (59-3, 63e) Pierre Brousset fait appel à la vidéo pour revoir un plaquage haut de Jonny Hill sur Ange Capuozzo.

22:37 - Ugo Mola perd Roumat ! (59-3, 63e) Après un contact, Alexandre Roumat sort en boitant bas.

22:36 - Nouvelle incursion (59-3, 63e) Les Toulousains sont de retour dans les 22 mètres franciliens.

22:33 - Nouveau ballon perdu (59-3, 60e) Sortie de balle des Racingmen dans leurs 22 mètres mais Max Spring ne peut pas réceptionner la dernière passe de Carbonneau.