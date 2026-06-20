Montpellier - Stade Français : la marche était trop haute pour les Parisiens, le MHR file en finale du Top 14, le résumé du match

Ce samedi soir, Montpellier a dominé le Stade Français lors de la deuxième demi-finale du Top 14 (25-15) et rejoint le Stade Toulousain en finale.

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23:18 - Le résumé de Montpellier - Stade Français Montpellier était plus fort. Ce sont des pénalités qui débloquent ce début de demi-finale du Top 14. Miotti puis Carbonel montrent qu'ils sont d'excellents buteurs et marquent les trois premiers points de leur équipe. Cela va donner des idées à tous leurs coéquipiers. Après une passe après contact de Miotti, Banks lance le festival d'essais. Il offre l'avantage aux Cistes mais la réponse parisienne est cinglante. Le Stade Français marque deux essais coup sur coup grâce à Ward et Dakuwaqa pour tout renverser juste avant la 20e minute. Après ces trois essais coup sur coup, les buteurs vont être encore sollicités et Miotti va permettre à Montpellier de reprendre les commandes à quelques encablures de la pause. En deuxième période, Montpellier fait une bien meilleure impression au retour des vestiaires et prend sept points d'avance encore grâce à son buteur Miotti. Les Cistes insistent et veulent s'envoler mais, sur un contre, les Parisiens pensaient revenir à hauteur mais l'essai est finalement refusé à Merchant (67'). C'est le seul vrai éclair des Parisiens en seconde période qui seront restés muets depuis la fin du premier quart d'heure. À cause de cette seconde période sans, le Stade Français dit adieu à ses rêves de titre en Top 14. Montpellier rejoint le Stade Toulousain pour la finale du Top 14 la samedi prochain au Stade de France.

23:08 - Rendez-vous la semaine prochaine ! Après cette deuxième demi-finale du Top 14 Montpellier - Stade Français, les Cistes rejoignent la finale et affronteront Toulouse pour un remake de 2011. Les Rouge et Noir s'étaient imposés 15-10. "On va savourer mais c'est un giga morceau qui se présente à nous maintenant", a assuré Christopher Tolofua au micro de Canal+ à l'issue du match.

23:03 - Montpellier domine le Stade Français et rejoint la finale du Top 14 ! La sirène retentit et les Cistes n'insistent pas plus et dégagent le ballon en touche ! Montpellier rejoint donc la finale du Top 14 et défiera le Stade Toulousain le semaine prochaine au Stade de France.

23:01 - La dernière minute (79') Montpellier tient sa finale ! Les Cistes et les Parisiens rentrent dans la dernière minute de cette rencontre. Le MHR ne lâche plus aucune miette au Stade Français qui sera passé à côté de sa deuxième période.

22:59 - Le Stade Français semble rendre les armes (77') Les Parisiens sont lessivés et les coups de sifflets abondent contre eux. Montpellier a clairement pris le dessus et va décrocher son billet pour la finale du Top 14 face au Stade Toulousain la semaine prochaine.

22:56 - Montpellier prend le dessus (74') Encore un coup de sifflet contre le Stade Français. Les Parisiens sont dépassés dans cette seconde période et ont pris un terrible coup sur la tête.

22:54 - Pénalité transformée, le Stade Français s'éloigne ! (72') Coly ne tremble pas en étant un petit peu excentré par rapport aux poteaux et marque trois points de plus dans ce Montpellier - Stade Français. Les Parisiens pointent désormais à dix longueurs.

22:52 - Les 10 dernières minutes de Montpellier - Stade Français (70') Le money time de cette deuxième demi-finale du Top 14 débute au Vélodrome et le suspense est entier. Montpellier est toujours devant mais est à un essai transformé.

22:46 - L'essai est refusé ! (67') Merchant a pris la balle avant l'en-but selon l'arbitre de ce Montpellier - Stade Français et a glissé avec dedans. L'essai est donc refusé.

22:45 - Une décision pas encore entérinée ! (67') C'est terrible pour le Stade Français. L'essai de Merchant n'est pas encore validé. L'arbitre de ce Montpellier - Stade Français analyse toutes les images pour savoir si Merchant a aplati.

22:43 - Le 3e essai du Stade Français ! (67') LE CONTRE TERRIBLE ! Le Stade Français est allé très vite sur cette perte de balle et au bout d'une course de folie, Marchant semble aplatir en premier et tout relancer dans cette demi-finale du Top 14.

22:40 - Avantage Montpellier à la mêlée (63') Le pack d'avants montpelliérains exulte alors qu'ils viennent d'obtenir une pénalité sur cette mêlée. C'est déjà la troisième qui tourne à l'avantage des Cistes.

22:38 - Le jeu reprend (61') Les deux équipes entament désormais la dernière partie de cette rencontre entre Montpellier et le Stade Français. Le MHR est bien parti pour rejoindre le Stade Toulousain en finale même si rien n'est encore joué.

22:36 - La pénalité contre Montpellier (61') La défense parisienne n'a pas cédé sur cette grosse séquence offensive du MHR. La pause fraicheur va faire du bien au Stade Français qui souffre beaucoup plus dans ce deuxième acte de Montpellier - Stade Français.

22:34 - Miotti ovationné (60') Le buteur montpelliérain, auteur d'une grande prestation ce soir, reçoit une magnifique ovation au moment de céder sa place à Coly.

22:31 - Les Cistes sur une bonne lancée (57') Montpellier est bien plus entreprenant depuis la reprise de cette deuxième période et le Stade Français est maintenant bien plus en difficulté. Pour autant, le MHR n'est pas encore à l'abri.

22:24 - Le festival Miotti se poursuit (53') Le buteur argentin est en feu dans ce Montpellier - Stade Français et a inscrit 18 des 23 points inscrits par les Héraultais ce soir. Trois points de plus pour le MHR dans ce Montpellier - Stade Français.

22:23 - Domination montpelliéraine (50') Les Cistes sont bien mieux dans ce début de seconde période de Montpellier - Stade Français. Il faudra être fort pour les Parisiens afin de résister.

22:20 - Trois changements d'un coup dans ce Montpellier - Stade Français (48') Les changements débutent dans cette demi-finale du Top 14. Les deux entraineurs envoient des joueurs frais pour disputer la dernière demi-heure de cette rencontre.

22:17 - Cinq sur cinq pour Miotti (45') Le buteur argentin est sur un sans-faute dans ce Montpellier - Stade Français et permet aux Cistes de prendre quatre points d'avance dans cette deuxième demi-finale du Top 14.

22:14 - En-avant sur le plaquage (42') Miotti n'était pas loin de se faire surprendre alors qu'il tentait un coup de pied au ras. Finalement c'est un en-avant qui est sifflé contre le plaqueur parisien.

22:13 - La deuxième période de Montpellier - Stade Français débute ! Les 29 acteurs de cette deuxième demi-finale du Top 14 sont de retour sur la pelouse du Stade Vélodrome. 29 car les Parisiens sont réduits à 14 pour encore un peu plus de deux minutes après le carton jaune d'Alo-Émile.

21:56 - La mi-temps de Montpellier - Stade Français ! À la mi-temps de cette deuxième demi-finale du Top 14, Montpellier mène d'un petit point face au Stade Français dans une première période emballante. On a déjà hâte de se retrouver pour la deuxième mi-temps.

21:54 - Montpellier pénalisé (38') Les Cistes se sont mal comportés sur cette mêlée et le Stade Français va se donner un peu d'air dans ce Montpellier - Stade Français.