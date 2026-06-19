France A - Angleterre A : heure et chaîne TV du match de rugby qui n'est pas un vrai "Crunch"

Le XV de France A reprend du service ce vendredi 19 juin

Le XV de France A affronte l'Angleterre A ce vendredi 19 juin au stade de la Rabine de Vannes, à 18h15. La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne L'Équipe, avec Messaoud Benterki à la présentation, Camille Maccali en bord de terrain, et Benoit Cosset ainsi qu'Olivier Magne aux commentaires.

Ce match France A - Angleterre A sera notamment l'occasion d'observer les joueurs susceptibles d'être sélectionnés pour les prochaines échéances internationales pour Fabien Galthié. Parmi eux, Jefferson Poirot (Union Bordeaux-Bègles) effectue un retour remarqué, six ans après avoir annoncé sa retraite internationale.

Pourquoi XV de France A ?

La dénomination "A" n'est pas anodine puisqu'elle résulte d'un choix délibéré de la Fédération française de rugby, pour éviter les contraintes liées à un match estampillé XV de France. Le vice-président de la FFR, Jean-Marc Lhermet, avait expliqué l'an passé la logique cette décision : "Vis-à-vis de la Ligue nationale de rugby, avec laquelle nous négocions sur la mise à disposition des internationaux, nous ne trouvions pas ça judicieux d'ajouter un match estampillé quinze de France." Il précisait qu'"un match du quinze de France induit des conséquences trop importantes", notamment en termes de compensations financières versées aux clubs. Le groupe inclut toutefois de nombreux internationaux habituels, comme le capitaine Mickaël Guillard, le demi de mêlée Nolann Le Garrec ou la paire de centres bordelaise Yoram Moefana-Nicolas Depoortere, tous titrés lors du Tournoi des six nations 2025 et/ou 2026.