Son couple avec Lisa, ambassadeur d'une grande marque, ses larmes... Les secrets de Romain Ntamack

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Romain Ntamack au Stade Toulousain depuis ses 5 ans

Entré à l'école de rugby du club dès l'âge de 5 ans, il est un pur produit de la formation toulousaine.
©  J.E.E/SIPA (publiée le 27/06/2026)

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Florian Gregoire