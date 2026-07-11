Antoine Dupont : vu sur le Tour de France, pourquoi le capitaine du XV de France est absent du match Australie - France ?

Antoine Dupont est forfait pour la tournée dans l'hémisphère Sud et le Championnat des nations.

Le XV de France a lancé le Championnat des nations 2026 ce samedi 4 juillet avec un France - Nouvelle-Zélande qui a failli offrir la victoire aux Bleus. La rencontre s'est jouée sans le capitaine, Antoine Dupont, forfait pour les premiers matchs dans l'hémisphère Sud. Sur ses réseaux sociaux, le demi de mêlée toulousain a expliqué qu'une IRM passée le lundi matin après la finale gagnée du Top 14 avait "révélé une lésion au mollet", consécutive à des douleurs ressenties depuis la demi-finale...

Dans son message, Antoine Dupont a exprimé ses regrets : "C'est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l'Australie et au Japon." Il a conclu en adressant ses encouragements à ses coéquipiers : "Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus." Pour pallier l'absence d'Antoine Dupont, le sélectionneur Fabien Galthié a fait appel à Paul Graou, coéquipier du blessé au Stade Toulousain. Maxime Lucu et Nolann Le Garrec seront quant à eux alignés pour affronter la Nouvelle-Zélande, tandis que Graou sera disponible pour les rencontres suivantes contre l'Australie et le Japon.

La présence d'Antoine Dupont parmi les neuf finalistes retenus pour cette tournée avait suscité un vif intérêt, car le joueur n'a disputé qu'une seule tournée estivale dans sa carrière, en Afrique du Sud en 2017. Les supporters français devront donc encore patienter avant de voir le Stadiste évoluer dans l'hémisphère Sud...