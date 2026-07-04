Louis Bielle-Biarrey : une raison précise, pourquoi l'ailier du XV de France est absent du match Nouvelle-Zélande - France ?

Le chouchou des Français, Louis Bielle-Biarrey, n'est pas dans le groupe du XV de France pour le Championnat des nations 2026.

Louis Bielle-Biarrey n'est pas présent pour la nouvelle compétition de rugby, le Championnat des Nations, qui débute ce samedi 4 juillet avec un énorme choc, Nouvelle-Zélande - France. Louis Bielle-Biarrey n'a pas été convoqué par Fabien Galthié, pour une raison bien précise. En effet, le staff du XV de France a décidé de ménager l'ailier de l'Union Bordeaux Bègles, âgé de 23 ans, selon une annonce de l'AFP. La décision est justifiée par une saison particulièrement chargée pour le joueur.

Au total, Louis Bielle-Biarrey a disputé 31 matchs cette saison, accumulant plus de 2 300 minutes de jeu en club et en sélection. Élu meilleur joueur du Tournoi des Six Nations pour la deuxième année consécutive, il a inscrit 9 essais lors de l'édition 2026, un record historique dans la compétition. La Fédération a explicitement cité cette charge de travail pour motiver le choix du repos. Le staff de Fabien Galthié assume déjà une logique de gestion à long terme, avec la Coupe du monde en Australie dans un an. "On sait que Louis est un joueur clé pour l'avenir, mais il faut le protéger", a fait savoir l'entourage du sélectionneur.

Le XV de France débute donc sa campagne du Nations Championship le 4 juillet en Nouvelle-Zélande. Les Bleus affronteront ensuite l'Australie le 11 juillet, puis le Japon le 18 juillet. Ce calendrier serré est avancé comme une raison supplémentaire de gérer l'effectif avec précaution. Malgré l'absence de Bielle-Biarrey, l'Union Bordeaux Bègles est le club le plus représenté dans le groupe France avec douze joueurs convoqués...