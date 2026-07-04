DIRECT. Nouvelle-Zélande - France : les Blacks passent la vitesse supérieur, suivez le match

En ouverture du Championnat des nations, le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande, à Christchurch, pour un choc au sommet.

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09:57 - C'est la pause, la Nouvelle Zélande vire en tête (19-13) Malgré un bon début de match et un essai après seulement 2 minutes de jeu, le XV de France est mené à la pause. Les Blacks sont montés en puissance tout au long de ce premier acte. Dans les 10 dernières minutes, les All Blacks ont gagné toutes les collisions autour d'un Roigard inspiré.

09:56 - L'essai en filou de Roigard ! (19-13) Juste avant la pause, Taylor signe une charge dans l'axe à 5 mètres. Roigard jette un coup d'oeil et prend l'intervalle au près pour filer sous les poteaux bleus. Quelle fin de première mi-temps de ces Blacks qui développent un beau rugby.

09:53 - En-avant néo-zélandais juste devant la ligne ! Quelle occasion pour les Blacks qui gagnent toutes les collisions sur cette grosse séquence dans les 22 mètres français. Taylor, en puissance, est tout proche d'aplatir mais échappe le ballon au moment d'étendre son bras après percussion. Monsieur Peacre revient à une faute des Bleus. Pénaltouche à 5 mètres pour les Blacks qui finissent fort ce premier acte.

09:51 - Turnover pour les Bleus (37') Après la superbe prise d'intervalle de Love, les All Blacks commettent un en-avant dans le renversement. Attissogbe profite du turnover pour ajuster un coup de pied qui sort en touche à 25 mètres de l'en-but néo-zélandais.

09:49 - La combinaison française échoue (35') Dans cette combinaison en touche entre Lamothe et Lucu en début d'alignement, la remise du demi de mêlée pour son talonneur est signalée en-avant. Mêlée pour la Nouvelle-Zélande à 40 mètres sur la droite.

09:47 - Petite touche trouvée par Spring (33') Derrière la mêlée, Lucu sert Spring qui trouve une petite touche avec son pied gauche, juste devant ses 22 mètres. Taylor s'empresse d'effectuer son lancer pour imprégner un gros rythme dans ce Nouvelle-Zélande - France.

09:45 - Les Bleus plient mais ne rompt pas (32') Après deux franchissement consécutifs plein axe, les Néo-Zélandais se portent à 5 mètres de l'en-but des Bleus. Dans le renversement, les hommes de Dave Rennie commettent un en-avant dans la zone de marque. Mêlée introduction Lucu devant sa ligne d'en-but.

09:42 - Lucu passe la pénalité (12-13) Au terme d'une énorme séquence française dans les 22 mètres adverses, les Blacks se mettent à la faute. Lucu passe la pénalité à 22 mètres plein axe, permettant aux Bleus de reprendre les commandes de ce Nouvelle-Zélande - France !

09:40 - Temps fort pour les Bleus (28') Dans les 22 mètres, le XV de France use d'un jeu debout pour assurer la continuité au large. Brau-Boirie profite d'une passe au cordeau de Jalibert pour prendre l'intervalle. Il est repris à une dizaine de mètres.

09:37 - La Nouvelle-Zélande passe la vitesse supérieure (26') Dans ce Nouvelle-Zélande - France, les All Blacks appuient sur l'accélérateur, à l'image de l'accélération de Jordan côté droit. Après une grosse séquence, les hommes de Dave Rennie commettent un en-avant. Ballon de contre pour les Tricolores.

09:37 - Bamba sanctionné sur la mêlée (24') Pour un problème de liaison, Bamba est sanctionné sur la mêlée. Les Blacks sont de retour dans le camp français, à 40 mètres.

09:36 - Lancer pas droit (23') Sur sa ligne des 10 mètres, taylor ne lance pas droit en touche. Les Bleus récupèrent une mêlée.

09:34 - L'essai de Lakai ! (12-10) Après une mêlée depuis leurs 22 mètres, les All Balcks envoient du jeu à un rythme dingue. Les éjections s'enchaînent au près avant d'ouvrir pour McKenzie dans l'intervalle. dans le sens, Lakai profite d'un surnombre le long de la ligne de touche pour filer à l'essai. la Nouvelle-Zélande prend les commandes de ce choc.

09:31 - En-avant français (18') Malgré une bonne séquence d'avant, Auradou commet un en-avant légèrement dans les 22 mètres néo-zélandais dans l'axe. Mêlée introduction Roigard à suivre.

09:30 - Ballon pour les Bleus (17') L'équipe de France est déjà de retour dans les 30 mètres et déploie du jeu. Les All Blacks manquent de continuité dans leur jeu pour l'instant dans ce Nouvelle-Zélande - France.

09:28 - Lucu passe la pénalité (5-10) A 30 mètres dans l'axe, Lucu passe la pénalité sans problème. 10-5 pour le XV de France qui se récompense dans cette incursion dans le camp des All Blacks.

09:27 - Pénalité contre Jacobson (14') A 30 mètres quasiment face au poteaux, Jacobson est sanctionné pour ne pas être sorti assez rapidement du ruck. Lucu va tenter la pénalité.

09:25 - Attissogbe un peu court (13') Sur cette opportunité à 5 mètres, Lucu part dans le fermé et ajuste un petit jeu au pied au ras pour son ailier qui ne parvient pas à aplatir. On en reste à 7-5 pour les Bleus dans ce Nouvelle-Zélande - France.

09:24 - Les Bleus à 5 mètres (12') Après un plaquage haut de De Groot sur Auradou, Jalibert trouve la pénaltouche à 5 mètres. Belle opportunité pour le XV de France à suivre.

09:23 - Des rucks féroces (11') Ce début de partie de Nouvelle-Zélande - France est particulièrement rude, à l'image de cette percussion de Staniforth dans le centre du terrain. Les Tricolores récupèrent une pénalité et trouvent une touche dans les 22 mètres adverses.

09:21 - Essai de Jordan en bout de ligne ! (5-7) Après une pénalité rapidement jouée par Savea, les Blacks trouvent le large avec Barrett qui signe une superbe sautée pour Jordan qui vient aplatir en bout de ligne, malgré le retour d'Attissogbe. Belle réaction des Néo-Zélandais qui reviennent à deux petits points du XV de France.

09:20 - Entrée d'Hastoy (7') Hastoy fait son entrée à la place de Spring qui va devoir passer un protocole commotion.

09:18 - La Nouvelle-Zélande à 5 mètres (6') Les All Blacks profitent d'une faute au sol des Bleus pour trouver une pénaltouche à 5 mètres. Avantage en cours pour les All Blacks avec Taylor qui porte le ballon.

09:17 - Carton jaune contre les Blacks Pour un plaquage haut de Love sur Spring, les Blacks sont réduits à 14 pour les 10 prochaines minutes. Début de match difficile pour les Néo-Zélandais.