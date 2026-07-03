Nouvelle-Zélande - France : compos, heure et chaîne du premier match du Championnat des nations

Ce samedi à 9h10, le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande pour un choc en guise d'ouverture de la première édition du Championnat des nations.

Au One Stadium de Christchurch, la France s'apprête à un énorme défi ce samedi à 9h10, celui de battre la Nouvelle-Zélande à domicile, qui plus est en ouverture d'une toute nouvelle compétition internationale, le Championnat des nations, qui remplacera dorénavant les tournées d'été et d'automne. Le principe de la compétition est simple : deux poules s'affrontent, l'une de l'hémisphère nord (Pays de Galles, France, Angleterre, Ecosse, Irlande et Italie) et l'autre de l'hémisphère sud (Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Afrique du Su, Argentine, Japon). Chaque sélection affrontera les six équipes de la poule adverse pour décrocher une première place qualificative pour la finale. Ce samedi, les Bleus commencent ainsi par un choc face à la Nouvelle-Zélande avant d'enchaîner face à l'Australie (11/07) puis le Japon (18/07). La suite de la compétition aura lieu à l'automne avec des matches face aux Fidji (07/11), l'Afrique du Sud (13/11) et l'Argentine (21/11).

Pour ce défi face aux Blacks, Fabien Galthié va devoir faire sans les Toulousains, récents champions de France. Ainsi, le pack de devant à l'accent bordelais, avec une première ligne composée de Poirot, Lamothe et Bamba. Derrière la 2e ligne Auradou - Staniforth, les Girondins Bochaton et Gazzotti forment la 3e ligne avec Jegou. Chez les trois-quarts, charnière 100% UBB avec Lucu associé à Jalibert. Brau-Boirie et Moefana forment la paire de centres, tandis que Penaud fête son grand retour avec le XV de France. Spring est titulaire à l'arrière. Côté néo-zélandais, Savea, capitaine, est titulaire en troisième ligne centre. En 10, Love est associé à Roigard tandis que Jordan décale à l'aile pour laisser le poste d'arrière à McKenzie. L'équipe de France cherchera à s'imposer en Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis 2009 (22-27), une sélection à l'époque dirigée par Marc Liévremont et Thierry Dusautoir en capitaine.

A quelle heure débute Nouvelle-Zélande - France ?

Le coup d'envoi de Nouvelle-Zélande - France sera donné ce samedi à 9h10 au One Stadium de Christchurch.

Sur quelle chaîne suivre Nouvelle-Zélande - France ?

Le choc Nouvelle-Zélande - France est à retrouver sur TF1.

Quelles sont les compositions de Nouvelle-Zélande - France ?

Nouvelle-Zélande. 15. Damian McKenzie ; 14. Will Jordan, 13. Quinn Tupaea, 12. Jordie Barrett, 11. Caleb Clarke ; 10. Ruben Love, 9. Cam Roigard ; 7. Luke Jacobson, 8. Ardie Savea (cap.), 6. Peter Lakai ; 5. Sam Darry, 4. Josh Lord ; 3. Fletcher Newell, 2. Codie Taylor, 1. Ethan de Groot.

France. 15. Max Spring ; 14. Damian Penaud, 13. Fabien Brau-Boirie, 12. Yoram Moefana, 11. Théo Attissogbe ; 10. Matthieu Jalibert, 9. Maxime Lucu (cap.) ; 8. Marko Gazzotti, 7. Oscar Jégou, 6. Pierre Bochaton ; 5. Tom Staniforth, 4. Hugo Auradou ; 3. Demba Bamba, 2. Maxime Lamothe, 1. Jefferson Poirot.