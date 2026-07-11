France - Australie : remontada fantastique, le tandem Ntamack - Jalibert en feu... le résumé et les essais du Championnat des Nations

FRANCE - AUSTRALIE. Au Suncorp Stadium, les Bleus, largement menés à la pause, ont su inverser la tendance pour s'imposer avec le bonus offensif (26-42). La France a marqué six essais et a été portée par ses leaders offensifs.

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11:38 - La réaction de Fabien Galthié "On a gagné que trois fois en Australie en tournée. Lors des dix derniers matchs, il n’y avait qu’une victoire ici. C’est un exploit pour nous. On ne s’est pas payés en Nouvelle-Zélande, mais on a réussi à se lâcher en seconde période face à l'Australie. Le groupe a pris du plaisir. La France donne du plaisir à l’ouest (en référence à la Coupe du monde de football, NDLR), c’est important d’avoir du plaisir à l’est."

11:34 - En larmes, Grandidier-Nkanang réagit au micro de TF1 "Je n’ai pas les mots. J’ai énormément d’émotions. C’est un rêve qui se réalise. Je pense au chemin, au rugby à 7 qui m’a permis d’être là. C’est une folie. Je n’ai pas les mots après ce match."

11:28 - La France frappe fort et s'impose en Australie (26-42) Dans une deuxième période de rêve, la France est parvenue à renverser l’Australie (26-42). Grâce à cette victoire bonifiée, les Bleus, après deux journées, comptent sept points dans la poule du Nord. En attendant les autres résultats de ce samedi 11 juillet, ils prennent la tête du groupe.

Menés à la pause (21-12), malgré deux essais de Meafou (3e) et Grandidier-Nkanang (18e), les protégés de Galthié ont réalisé un festival dans le second acte grâce notamment au talent du duo Jalibert - Ntamack (5-30). Dans la dernière demi-heure, la bande à Lucu a marqué quatre essais grâce à Grandidier-Nkanang (49e), Ntamack (52e), Verhaeghe (56e) et Attisogbe (73e). Jalibert a claqué trois passes décisives. Les Wallabies se sont consolés en prenant le bonus offensif : Paenga-Amosa (9e), McReight (27e et 33e) et Williams (76e).



11:22 - ESSAI DE L'AUSTRALIE ! (77e) En force, Williams marque. Les Wallabies entrent dans les clous du bonus offensif ! La transformation ne passe pas !

11:22 - L'Australie est de retour dans la zone de marque (76e) Les Wallabies ont une pénaltouche à cinq mètres de l'en-but français.

11:15 - ESSAI POUR LA FRANCE ! (73e) Derrière une mêlée au centre du terrain, les Bleus inscrivent un essai en première main. Gourgues, tout juste entré sur le terrain, a gagné son duel et a parfaitement joué le deux contre un en servant Attissogbe ! Ntamack manque la transformation, car il a perdu ses appuis. ???? 73’ ATTISSOGBE PLIE LE MATCH ????​



Le XV de France dépasse les 40 points grâce au 6e essai offert par Théo Attissogbe ! Un 30-0 infligé par les Bleus aux Wallabies en seconde période, C’EST FOU ! ⁰

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11:14 - La France s'en sort (69e) Le ballon a été égaré au sol par l'équipe d'Australie. Le Garrec éloigne le danger avec le pied.

11:12 - L'Australie tente de réagir (67e) Suaalii a créé une brèche dans la défense du XV de France. Les Wallabies sont de retour dans les 22 mètres.

11:07 - Lucu passe une pénalité ! (63e) À 30 mètres, face aux poteaux, le demi de mêlée du XV de France ajoute trois points. Les Bleus ont seize points d'avance sur l'Australie !

11:06 - L'essai est refusé ! (61e) La transmission de Jalibert vers Attissogbe est jugée en-avant. L'Australie récupère une mêlée au sein de ses 22 mètres.

11:03 - Une vidéo pour un potentiel essai de la France ! (61e) Jalibert est en furie. À l'aide d'un une-deux, Attissogbe est propulsé dans l'en-but. On veut vérifier un possible en-avant de passe de l'arrière du XV de France.

11:02 - La France est inarrêtable ! (59e) Les Bleus gagnent un duel aérien sous une chandelle de Lucu. L'Australie est encore sous pression.

11:01 - ESSAI DE LA FRANCE ! (57e) Sous les poteaux, Verhaeghe a marqué en force ! La France s'envole au score ! Lucu passe la transformation ! Quel retournement de situation ! ???? 57’ LA FRANCE S’ENVOLE ✈️​⁰⁰



Et voici le 5e essai pour les Bleus, transformé ! Les hommes de Fabien Galthié ont maintenant 13 longueurs d’avance sur les Australiens.⁰⁰

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11:00 - La France est déchaînée ! (57e) Jalibert transperce encore le rideau défensif. Attissogbe est repris à cinq mètres de l'en-but.

10:56 - ESSAI DE LA FRANCE ! (54e) On le sentait venir, et il est là ! Dans l'avancée grâce à une grosse charge de Lamothe, Ntamack, en filou, a attaqué le côté fermé pour aller marquer en coin. Lucu passe la transformation. La France a six points d'avance, et le bonus offensif en poche ! ???? 53’ OUIIIII NTAMACK !!!!⁰⁰



Les Bleus sont d’une grande efficacité depuis le retour du vestiaire ! Romain Ntamack inscrit le 4e essai français. La transformation de Maxime Lucu derrière, et revoilà la France devant ????

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10:56 - La France maintient la pression (53e) Lonergan trouve une petite touche. La France revient jouer à proximité des 22 mètres de l'Australie.

10:53 - ESSAI DE LA FRANCE ! (50e) Au terme d'une relance de 70 mètres, Grandidier-Nkanang, parfaitement servi par une passe au pied de Jalibert, s'offre un doublé. Au départ, Moefana a réalisé un franchement décisif en bout d'aile. En coin, Lucu heurte le montant gauche. La France reste derrière pour un point. ???? 50’ LES BLEUS SE REPRENNENT !⁰⁰



Après une pénalité de Lucu qui a relancé les Français, c’est le doublé pour Aaron Grandidier Nkanang. Il remet les siens à un point des Australiens ! ⁰⁰????????21-20​????????⁰



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10:51 - La France monte en puissance (50e) Tixeront a été mis dans un espace à la suite d'une passe au contact de Nouchi.

10:50 - La France manque une énorme opportunité (47e) Au terme d'une énorme relance, Grandidier-Nkanang oublie Brau-Boirie en bout d'aile. Derrière, Moefana est sanctionné pour avoir conservé le ballon au sol.

10:49 - La France réduit l'écart à la marque ! (21-15) À 50 mètres, face aux perches, Lucu passe une pénalité monumentale ! La France reste au contact de l'Australie !

10:48 - Une bonne nouvelle pour la France (45e) Karl Dickson accorde une pénalité à la France. Plus tôt dans cette situation, Attissogbe a subi un plaquage à bascule.

10:45 - Nouvelle faute contre la France (45e) Verhaeghe a commis un en-avant, repris devant. Meredith sort le ballon dans les 22 mètres de la France. L'Australie n'est qu'à un essai du bonus offensif.

10:44 - La France est en difficulté dans le jeu au sol (43e) Canham s'est servi dans un ruck. Wright sort le ballon au niveau de ses 40 mètres.

10:42 - La France obtient une bonne mêlée (42e) Pietsch a commis un en-avant juste devant ses 22 mètres. C'est une situation de marque pour la France.