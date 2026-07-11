DIRECT. France - Australie : les Bleus bousculés, des essais en pagaille... suivez ce match du Championnat des Nations

FRANCE - AUSTRALIE. C'est parti au Suncorp Stadium ! La France est tenue en échec, ce samedi 11 juillet, par l'Australie (7-7), dans le cadre de la 2e journée du Championnat des Nations.

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09:54 - L'essai de Meafou en vidéo ! (14e) Le deuxième ligne de la France, champion de France avec Toulouse, a renversé tous ses adversaires. ???? 3’ DEBUT DE MATCH EN FEU POUR LES BLEUS ! ???? ⁰



​Les hommes de Galthié démarrent parfaitement avec un essai signé Emmanuel Meafou, transformé par Maxime Lucu !⁰⁰



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09:51 - ESSAI DE L'AUSTRALIE ! (10e) En puissance, Paenga-Amosa pose le ballon sur la ligne française. En coin, sur la gauche, Meredith ajoute la transformation. L'Australie égalise dans ce choc du championnat des Nations !

09:50 - Mauvaka est pénalisé (9e) Le talonneur du XV de France a réalisé un plaquage à bascule sur Bell. Meredith sort le ballon à dix mètres de l'en-but français.

09:48 - La France fait le spectacle (8e) Les Bleus multiplient les passes et ne souhaitent pas passer par le sol. Attissogbe, sur une passe au contact, a commis une erreur de main. L'Australie glane une mêlée devant ses 22 mètres.

09:46 - Wilson a commis une erreur (6e) Le troisième ligne de l'Australie a décalé Jorgensen en bout d'aile, mais la transmission était en-avant. C'est la première mêlée du match.

09:45 - Début idéal pour la France (4e) Gazzotti parvient à contrôler le renvoi de l'Australie. Lucu assure une bonne sortie de camp.

09:43 - ESSAI POUR LA FRANCE ! (3e) En force, Emmanuel Meafou marque le premier dans ce France - Australie. Les Bleus prennent les devants au score ! À 22 mètres, sur la droite, Lucu transforme.

09:41 - La France récupère une pénalité (2e) Canham a réalisé un plaquage haut sur Nouchi. Le XV de France glane une pénalité en face des perches, à 40 mètres. Les Bleus font le choix d'aller en touche.

09:40 - France - Australie, c'est parti ! (1er) Jalibert donne le coup d'envoi de ce choc du Championnat des Nations.

09:35 - Qui est l'arbitre de ce France - Australie ? L'Anglais Karl Dickson sera aux commandes de cette partie. Il est accompagné de M. Ridley (Angleterre) et M. Furese (Japon). M. Jackson (Angleterre) sera à la vidéo.

09:34 - Place aux hymnes nationaux ! On commence par La Marseillais en l'honneur du XV de France ! Il y a de la concentration dans les regards de la bande à Romain Ntamack !

09:33 - Les joueurs entrent sur le terrain ! Les tribunes sont pleines pour cette affiche entre l'Australie et la France ! C'est un des sommets du rugby mondial ! ⌛️ 10 minutes avant le coup d’envoi ???????? ???????? #AUSFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/AxxWaqH0AP — France Rugby (@FranceRugby) July 11, 2026

09:32 - En plus d’Alo-Emile, un autre joueur va fêter sa première sélection pour Australie - France Champion olympique de rugby à 7 à Paris 2024, Aaron Grandidier-Nkanang portera pour la première fois le maillot de l’équipe de France à XV lors de cette deuxième journée du Championnat des Nations.



09:31 - Fabien Galthié analyse une surprenante équipe d’Australie "L’année dernière, ils sont allés gagner en Afrique du Sud dans un match où ils étaient malmenés, je crois qu’ils étaient menés 17-0 (22-0, en réalité), puis ils sont revenus et ils ont gagné 40 à 20 (38-22). Là, c’était "off", puis après "on". C’est très curieux. Par moments, ils dominent leurs adversaires, ils imposent un rugby de vitesse et de puissance. Et puis, ils ont des instants d’inconsistance, de fragilité. Évidemment, pour nous, ce sont des opportunités : pour remettre la main sur la partie, essayer de contrôler le jeu. C’est une équipe qui est vraiment sur courant alternatif, mais lorsqu’elle est sur "on", on retrouve l’origine de ses deux titres de champion du monde."



09:30 - Ntamack - Jalibert, une association qui fait rêver les supporters du XV de France ! Souvent en concurrence à l'ouverture au sein du XV de France, les deux joyaux de Toulouse et de Bordeaux-Bègles seront partenaires pour ce France - Australie. Galthié a expliqué son choix : "On essaye d'apporter un petit peu plus d'imprévisibilité et Matthieu (Jalibert) va nous amener ça. Romain (Ntamack) a aussi beaucoup d'appétit et j’espère que ce côté un petit peu imprévisible va nous permettre de trouver des brèches sur les extérieurs."

09:25 - Qui est le favori de ce choc entre l’Australie et la France ? Les opérateurs de paris sportifs donnent un large avantage à la France. Betlic : Australie (3.18) - Nul (21.00) - France (1.36)

Winamax : Australie (3.15) - Nul (20.00) - France (1.35)

Unibet : Australie (3.20) - Nul (20.00) - France (1.36)



09:21 - Tom Staniforth n’est pas le seul Australien dans les rangs du XV de France ! Le pilier Moses Alo-Emile est né à Brisbance, mais il a aussi décidé de défendre les couleurs du XV de France. Il va fêter sa première sélection avec les Bleus lors de ce duel face à l’Australie !



09:15 - Un joueur du XV de France va vivre un moment particulier face à l’Australie Né à Canberra, Tom Staniforth va affronter son pays de naissance lors d’Australie - France : "Je suis reconnaissant. Il y avait beaucoup d’émotions avant, pendant et après le match face à la Nouvelle-Zélande. Je suis reconnaissant de jouer pour l’équipe de France, de jouer devant ma famille, ma femme, ma mère et mon père. Mes parents sont trop fiers de moi. C’est cool de les avoir en Nouvelle-Zélande et de partager ce moment avec eux. Mes parents ont fait des sacrifices pour nous, mes frères et sœurs. Si je joue, ça va être une journée exceptionnelle. Je ne veux pas parler du rugby australien, je veux parler du rugby français. Pour nous, c’est une opportunité de jouer en France, c’est une opportunité de vivre une meilleure vie et de jouer dans des meilleurs stades, des stades pleins. On a de la chance d’avoir des clubs, en France, qui nous donnent des opportunités."



09:08 - Une statistique intéressante pour le XV de France face à l’Australie La France a remporté les trois dernières confrontations face à l'Australie, dont le succès 30-29 au Stade de France lors de la tournée d'automne 2024.



09:01 - Le géant Emmanuel Meafou est attendu au tournant face à l’Australie Absent lors du déplacement en Nouvelle-Zélande, le deuxième ligne du XV de France sera dans la lumière dans ce choc du Championnat des Nations. Né en Nouvelle-Zélande et formé en Australie, le joueur du Stade Toulousain retrouve un pays qu'il connaît parfaitement.



08:52 - La France retrouve les finalistes du Top 14 pour affronter l’Australie Indisponibles face à la Nouvelle-Zélande, Peato Mauvaka, Kalvin Gourgues, Romain Ntamack, Emmanuel Meafou et Lenni Nouchi sont à la disposition de Fabien Galthié pour cette rencontre entre l’Australie et la France.



08:44 - Le XV de départ des Wallabies pour Australie - France Harry Wilson sera le capitaine des Wallabies pour Australie - France. Your Wallabies to take the field at Suncorp Stadium ???? pic.twitter.com/SO1DUR7RqM — Wallabies (@wallabies) July 9, 2026

08:42 - La composition du XV de France face à l’Australie En l’absence d’Antoine Dupont, le demi de mêlée Maxime Lucu portera le brassard des Bleus pour Australie - France. ???????????????? 2 joueurs fêteront leur première sélection samedi ????



Une 3ème ligne championne du monde chez les #U20 ????????



Le #XVdeFrance affronte l’Australie à Brisbane ???? #AUSFRA pic.twitter.com/KzDW4K2V8X — France Rugby (@FranceRugby) July 9, 2026

08:40 - H-1 pour France - Australie ! Les deux nations sont arrivées sur site pour cette deuxième journée du Championnat des Nations.