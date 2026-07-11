France - Australie : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre ce match du Championnat des Nations ?
FRANCE - AUSTRALIE. Au Suncorp Stadium, ce samedi 11 juillet, le XV de France affronte l'Australie pour la 2e journée du Championnat des Nations. Ce choc est à suivre à partir de 9h40 sur TF1.
05:11 - Sur quelle chaîne suivre Australie - France ?
Le match sera diffusé en direct sur TF1, diffuseur officiel du Championnat des Nations en France.
05:05 - Quand se jouera Australie - France ?
Le coup d'envoi de cette rencontre de la deuxième journée du Championnat des Nations sera donné ce samedi 11 juillet à 9h40 (heure française).
05:00 - Bienvenue pour suivre France - Australie !
Le XV de France retrouve l'Australie ce samedi 11 juillet à Brisbane pour la deuxième journée du Championnat des Nations.
Cette rencontre entre la France et l'Australie compte pour la 2e journée de la phase de groupes du Championnat des Nations. Ce choc est à suivre, ce samedi 11 juillet, sur TF1 à partir de 9h40.