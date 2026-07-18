DIRECT. Japon - France : les Bleus accélèrent et creusent l'écart, le score du match de rugby
La France semble supérieure à cette équipe japonaise et continue d'aller vers l'avant prenant ainsi un net avantage sur son adversaire !
12:11 - Le jeu a repris
La pause fraîcheur est terminée. Les deux équipes viennent de faire une mêlée et c'est le Japon qui à la balle.
12:10 - Avantage pour la France concernant les placages
À la pause fraîcheur, la France a réalisé plus de placages que les Japonais 113 versus 104. Ce n'est pas énorme !
12:08 - L'essai de Lucu qui permet aux Bleus d'avoir le bonus
En prenant 20 points d'écart sur le Japon, la France s'est offert le luxe d'avoir un bonus offensif au cours de la première période.
LES BLEUS DÉROULENT !— TF1 (@TF1) July 18, 2026
32' Encore un ballon porté gagnant pour la France : Lucu s'échappe et inscrit l'essai du bonus offensif.
8-28
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12:06 - Pénaltouche japoanis
Après cette pénalité, le Japon n'a pas réussi à conclure cette occasion. Les Bleus réécartent le danger.
12:05 - Jalibert sanctionné
Il y a un contact avec la tête et Jalibert est trop droit. Son biceps rentre touche la tête de son adversaire. Il écope d'un carton jaune. Les Bleus sont à 14 contre 15. Les Nippons obtiennent une pénalité en plus !
12:03 - Arbitrage vidéo
Juste avant, Jalibert est soupçonné d'avoir atteint la tête d'un adversaire. L'arbitre néo-zélandais analyse l'écran.
12:03 - Le Japon respire un peu
Les Nippons viennent d'écarter le danger et de pénétrer dans le camp des Français. Ils ont tenté leur chance mais ça s'est terminé par une couverture d'un joueur tricolore qui a aplati dans son camp le ballon.
12:01 - Ntamack stoppé à 4m de la ligne
Ntamack a fait une très belle course à droite du terrain et s'est rapproché d'un nouvel essai. Le joueur français a toutefois été stoppé par la défense japonaise qui se rassure légèrement en éloignant la balle.
12:00 - Coaching pour les Bleus
Falatea, Mauvaka et Wardi pénètrent sur la pelouse. Ils auront aussi leurs cartes à jouer dans ce match à sens unique.
11:58 - Le 3e essai des Bleus en vidéo
Cet essai survenu en première période a définitivement mis les Bleus sur les rails de ce match maîtrisé !
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21' La France profite de son bon début de match et creuse lécart au Japon.
8-21
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11:55 - Essai accordé pour la France
Après un énième ballon porté, les Bleus inscrivent un nouvel essai face aux Brave Blossoms qui a tout tenté pour ne pas prendre l'eau. Mais l'équipe de France est surpuissante ! (42-15)
11:53 - Changements côté japonais !
Le sélectionneur Eddy Jones a procédé à deux changements ! Il apporte de la fraîcheur dans une équipe en difficulté !
11:50 - Les Brave Blossoms dans le dur
Les Japonais connaissant un début de deuxième période assez similaire au premier acte. Ils souffrent !
11:47 - Jalibert remet ça !!!
Après une transpercée de Roumat, c'est Jalibert qui a conclu cette belle offensive ! La transformation de Ntamack rentre entre les poteaux !
11:42 - Les joueurs reviennent
L'équipe du Japon et l'équipe de France sont revenus sur le terrain, prêtes à entamer la seconde période !
11:39 - Une défaite impossible pour les Bleus ?
Sur le score de 28-15 à la mi-temps, il est difficile de voir le XV de France s'incliner d'autant que la sélection française n'a jamais perdu contre le Japon. Elle comptabilise 7 victoires sur 7 depuis 2003 !
11:36 - Le moment où la France a repris le dessus
Les Bleus n'ont pas été mené très longtemps par les Japonais à l'image de ce bel essai !
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19' Réaction immédiate de la France avec un essai signé Matthieu Jalibert. Lucu transforme.
8-14
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11:28 - Lucu écarte en touche pour la mi-temps
Maxime Lucu vient d'envoyer le ballon en touche et met ainsi fin à la première période de cette rencontre (28-15 pour les Bleus).
11:27 - Superbe action
Très belle séquence des Japonais qui ont failli se prendre une contre attaque éclair avec l'intervention de Moefana et une passe au pied pour son partenaire qui a presque devancé le défenseur nippon.
11:23 - 2e essai pour le Japon
Les Bleus étaient sous pression et c'est assez logiquement, qu'ils concèdent un deuxième essai. C'est sans gravité pour le moment car il y a 28 à 15 après cette transformation nippone réussie.
11:22 - Les Bleus à un cm de concéder l'essai
Après un ballon porté, l'ouvreur japonais a trouvé à l'opposé son partenaire qui a failli récupérer cette balle. Ça s'est joué à pas grand chose !
11:21 - Le Japon dans les 5m tricolore
Pénalité en faveur du Japon. Verhaeghe a essayé de chiper un ballon dans les airs sur la touche des Nippons.