DIRECT. Japon - France : les Bleus accélèrent et creusent l'écart, le score du match de rugby

Valentin Lefevre

DIRECT. Japon - France : les Bleus accélèrent et creusent l'écart, le score du match de rugby La France semble supérieure à cette équipe japonaise et continue d'aller vers l'avant prenant ainsi un net avantage sur son adversaire !

Score Japon
Japon
15 : 42-
Score France
France
En direct

12:11 - Le jeu a repris

La pause fraîcheur est terminée. Les deux équipes viennent de faire une mêlée et c'est le Japon qui à la balle. 

12:10 - Avantage pour la France concernant les placages

À la pause fraîcheur, la France a réalisé plus de placages que les Japonais 113 versus 104. Ce n'est pas énorme ! 

12:09 - 2e pause fraîcheur

C'est le moment de la deuxième pause fraîcheur de la rencontre. 

12:08 - L'essai de Lucu qui permet aux Bleus d'avoir le bonus

En prenant 20 points d'écart sur le Japon, la France s'est offert le luxe d'avoir un bonus offensif au cours de la première période. 

12:06 - Pénaltouche japoanis

Après cette pénalité, le Japon n'a pas réussi à conclure cette occasion. Les Bleus réécartent le danger. 

12:05 - Jalibert sanctionné

Il y a un contact avec la tête et Jalibert est trop droit. Son biceps rentre touche la tête de son adversaire. Il écope d'un carton jaune. Les Bleus sont à 14 contre 15. Les Nippons obtiennent une pénalité en plus ! 

12:03 - Arbitrage vidéo

Juste avant, Jalibert est soupçonné d'avoir atteint la tête d'un adversaire. L'arbitre néo-zélandais analyse l'écran. 

12:03 - Le Japon respire un peu

Les Nippons viennent d'écarter le danger et de pénétrer dans le camp des Français. Ils ont tenté leur chance mais ça s'est terminé par une couverture d'un joueur tricolore qui a aplati dans son camp le ballon. 

12:01 - Ntamack stoppé à 4m de la ligne

Ntamack a fait une très belle course à droite du terrain et s'est rapproché d'un nouvel essai. Le joueur français a toutefois été stoppé par la défense japonaise qui se rassure légèrement en éloignant la balle. 

12:00 - Coaching pour les Bleus

Falatea, Mauvaka et Wardi pénètrent sur la pelouse. Ils auront aussi leurs cartes à jouer dans ce match à sens unique. 

11:58 - Le 3e essai des Bleus en vidéo

Cet essai survenu en première période a définitivement mis les Bleus sur les rails de ce match maîtrisé ! 

11:57 - Nouveaux changements pour le Japon

Stoiberg et Main rentrent côté japonais. 

11:55 - Essai accordé pour la France

Après un énième ballon porté, les Bleus inscrivent un nouvel essai face aux Brave Blossoms qui a tout tenté pour ne pas prendre l'eau. Mais l'équipe de France est surpuissante ! (42-15)

11:53 - Changements côté japonais !

Le sélectionneur Eddy Jones a procédé à deux changements ! Il apporte de la fraîcheur dans une équipe en difficulté !

11:50 - Les Brave Blossoms dans le dur

Les Japonais connaissant un début de deuxième période assez similaire au premier acte. Ils souffrent ! 
 

11:47 - Jalibert remet ça !!!

Après une transpercée de Roumat, c'est Jalibert qui a conclu cette belle offensive ! La transformation de Ntamack rentre entre les poteaux ! 

11:43 - C'est l'heure de la 2e mi-temps !

Le Japon donne le coup d'envoi de cette seconde période ! 

11:42 - Les joueurs reviennent

L'équipe du Japon et l'équipe de France sont revenus sur le terrain, prêtes à entamer la seconde période !

11:39 - Une défaite impossible pour les Bleus ?

Sur le score de 28-15 à la mi-temps, il est difficile de voir le XV de France s'incliner d'autant que la sélection française n'a jamais perdu contre le Japon. Elle comptabilise 7 victoires sur 7 depuis 2003 ! 

11:36 - Le moment où la France a repris le dessus

Les Bleus n'ont pas été mené très longtemps par les Japonais à l'image de ce bel essai ! 

11:28 - Lucu écarte en touche pour la mi-temps

Maxime Lucu vient d'envoyer le ballon en touche et met ainsi fin à la première période de cette rencontre (28-15 pour les Bleus). 

11:27 - Superbe action

Très belle séquence des Japonais qui ont failli se prendre une contre attaque éclair avec l'intervention de Moefana et une passe au pied pour son partenaire qui a presque devancé le défenseur nippon. 

11:23 - 2e essai pour le Japon

Les Bleus étaient sous pression et c'est assez logiquement, qu'ils concèdent un deuxième essai. C'est sans gravité pour le moment car il y a 28 à 15 après cette transformation nippone réussie. 

11:22 - Les Bleus à un cm de concéder l'essai

Après un ballon porté, l'ouvreur japonais a trouvé à l'opposé son partenaire qui a failli récupérer cette balle. Ça s'est joué à pas grand chose ! 

11:21 - Le Japon dans les 5m tricolore

Pénalité en faveur du Japon. Verhaeghe a essayé de chiper un ballon dans les airs sur la touche des Nippons. 

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