Japon - France : heure, chaîne TV et compo du match de rugby

Valentin Lefevre

Japon - France : heure, chaîne TV et compo du match de rugby Le XV de France dispute son dernier match du championnat des nations en rugby ce samedi 18 juillet.

Score Japon
Japon
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France
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06:01 - À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match des Bleus ?

L'équipe de France de rugby entame son troisième match des Championnat des Nations à Tokyo face au Japon. Le début du match est prévu pour 17h40 (heure locale) et 10h40 (heure française) et sera retransmis sur TF1