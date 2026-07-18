Ben O'Keeffe : il avait reconnu des erreurs, les retrouvailles après le quart polémique face à l'Afrique du Sud en Coupe du monde

Ben O'Keeffe fait son retour avec le XV de France à l'occasion de Japon - France.

Près de trois ans après le quart de finale de Coupe du monde 2023 contre l'Afrique du Sud (28-29), l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keeffe va à nouveau officier lors d'un match des Bleus. La rencontre aura lieu samedi face au Japon, en troisième journée du Championnat des nations. La défaite en quart de finale avait laissé des traces du côté français, Antoine Dupont ayant pointé les décisions de l'arbitre après le match. "Il y a des choses claires et évidentes qui n'ont pas été sifflées. Je ne sais pas si le match se perd dans ces moments-là. Dans les moments cruciaux, on aurait dû obtenir des pénalités. Quand on fait une avancée de 60m et que le ruck est ralenti, c'est quelque chose de facile à siffler. Je ne suis pas sûr que l'arbitrage a été au niveau de l'enjeu aujourd'hui." Fabien Galthié avait lui-même estimé cinq mois plus tard : "On perd ce match pour des raisons rugbystiques mais aussi des décisions arbitrales..."

Interrogé jeudi sur ce retour d'O'Keeffe, le sélectionneur a botté en touche avec une pointe d'ironie : "Je n'y avais même pas pensé", a-t-il répété deux fois. Il a précisé avoir été prévenu par le patron de l'arbitrage mondial Joel Jutge, et avoir simplement répondu "c'est votre décision", ajoutant "Je n'ai aucun problème avec Ben O'Keeffe." De son côté, Ben O'Keeffe a exprimé une grande fierté concernant ce match, dans le podcast néo-zélandais DSPN Rugby : "Le plus important pour moi, ç'a été cette Coupe du monde, un quart de finale avec le pays hôte contre l'Afrique du Sud. Sans doute une des meilleures premières périodes de rugby que j'aie vues... J'ai adoré y prendre part." L'arbitre a reconnu que des erreurs avaient été commises, tout en estimant qu'il était "la bonne personne" pour arbitrer ce match.

Reda Wardi, Peato Mauvaka, Yoram Moefana, Matthieu Jalibert et Maxime Lucu étaient présents lors de la rencontre.