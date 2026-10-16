Champions Cup : calendrier des clubs français et diffusion TV de la Coupe d'Europe de rugby

Coup d'envoi de la Coupe d'Europe de rugby ce week-end, découvrez le programme complet.

Petite pause dans le Top 14 avec le coup d'envoi de la Champions Cup ce week-end. Ils sont huit clubs français engagés. Double tenant du titre, Bordeaux-Bègles lance les hostilités ce vendredi sur la pelouse de Gloucester. Clermont sera déjà en danger lors de la première journée avec un immense choc à domicile face au quadruple champion d'Europe, le Leinster. Si le calendrier du Stade Toulousain s'annonce exigeant avec les Saracens et un déplacement chez les Lions en Afrique du Sud, la bande à Antoine Dupont lancera sa nouvelle campagne européenne face au Exeter Chiefs.

Grosse réforme cette année dans la compétition, désormais, le point de bonus offensif ne sera plus accordé aux équipes ayant marqué au moins 4 essais mais à la formation qui inscrira 3 essais de plus que son adversaire. Ce qui est déjà le cas dans le championnat français depuis plusieurs années.

Le calendrier complet de la Champions Cup

L'ASM Clermont Auvergne

Journée 1 - Leinster Rugby (D), samedi 17 octobre à 16h15

Journée 2 - Leicester Tigers (E), samedi 12 décembre à 16h15

Journée 3 - Sale Sharks (E), dimanche 10 janvier à 18h30

Journée 4 - Glasgow Warriors (D), samedi 16 janvier à 21h00

Montpellier Hérault Rugby

Journée 1 - Bath Rugby (E), samedi 17 octobre à 21h00

Journée 2 - Vodacom Bulls (D), samedi 12 décembre à 16h15

Journée 3 - Northampton Saints (D), samedi 9 janvier à 18h30

Journée 4 - Cardiff Rugby (E), vendredi 15 janvier à 21h00

Racing 92

Journée 1 - Munster Rugby (E), samedi 17 octobre à 21h00

Journée 2 - Gloucester Rugby (D), dimanche 13 décembre à 18h30

Journée 3 - Bristol Bears (D), dimanche 10 janvier à 14h00

Journée 4 - DHL Stormers (E), samedi 16 janvier à 16h15

Section Paloise

Journée 1 - Leicester Tigers (D), dimanche 18 octobre à 14h00

Journée 2 - Glasgow Warriors (E), vendredi 11 décembre à 21h00

Journée 3 - Leinster Rugby (E), samedi 9 janvier à 18h30

Journée 4 - Sale Sharks (D), samedi 16 janvier à 14h00

Stade Français Paris

Journée 1 - Vodacom Bulls (E), samedi 17 octobre à 14h00

Journée 2 - Northampton Saints (D), vendredi 11 décembre à 21h00

Journée 3 - Cardiff Rugby (D), samedi 9 janvier à 21h00

Journée 4 - Bath Rugby(E), dimanche 17 janvier à 18h30

Stade Rochelais

Journée 1 - Lions (D), samedi 17 octobre à 18h30

Journée 2 - Saracens (E), samedi 12 décembre à 18h30

Journée 3 - Exeter Chiefs (E), samedi 9 janvier à 16h15

Journée 4 - Connacht Rugby (D), samedi 16 janvier à 18h30

Stade Toulousain

Journée 1 - Exeter Chiefs (D), dimanche 18 octobre à 16h15

Journée 2 - Lions (E), samedi 12 décembre à 14h00

Journée 3 - Connacht Rugby (E), samedi 9 janvier à 21h00

Journée 4 - Saracens (D), dimanche 17 janvier à 16h15

Union Bordeaux Bègles

Journée 1 - Gloucester Rugby (E), vendredi 16 octobre à 21h00

Journée 2 - DHL Stormers (D), dimanche 13 décembre à 16h15

Journée 3 - Munster Rugby (D), dimanche 10 janvier à 16h15

Journée 4 - Bristol Bears (E), samedi 16 janvier à 16h15

La diffusion TV de la Champions Cup

Vendredi 16 octobre : Gloucester - UBB à 21h sur beIN Sports 1

Samedi 17 octobre : Bulls - Stade Français à 14h sur beIN Sport max 10

Samedi 17 octobre : Clermont - Leinster à 16h15 sur France 2 et beIN Sports 2

Samedi 17 octobre : La Rochelle - Emirates Lions à 18h30 sur beIN Sports 2

Samedi 17 octobre : Munster - Racing 92 à 21h sur beIN Sports 4

Samedi 17 octobre : Bath - Montpellier à 21h sur beIN Sports 2

Dimanche 18 octobre : Pau - Leicester à 14h sur beIN Sports 1

Dimanche 18 octobre : Toulouse - Exeter à 16h15 sur beIN Sport 1 et France 2