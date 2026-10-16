Champions Cup : calendrier des clubs français et diffusion TV de la Coupe d'Europe de rugby
Coup d'envoi de la Coupe d'Europe de rugby ce week-end, découvrez le programme complet.
Petite pause dans le Top 14 avec le coup d'envoi de la Champions Cup ce week-end. Ils sont huit clubs français engagés. Double tenant du titre, Bordeaux-Bègles lance les hostilités ce vendredi sur la pelouse de Gloucester. Clermont sera déjà en danger lors de la première journée avec un immense choc à domicile face au quadruple champion d'Europe, le Leinster. Si le calendrier du Stade Toulousain s'annonce exigeant avec les Saracens et un déplacement chez les Lions en Afrique du Sud, la bande à Antoine Dupont lancera sa nouvelle campagne européenne face au Exeter Chiefs.
Grosse réforme cette année dans la compétition, désormais, le point de bonus offensif ne sera plus accordé aux équipes ayant marqué au moins 4 essais mais à la formation qui inscrira 3 essais de plus que son adversaire. Ce qui est déjà le cas dans le championnat français depuis plusieurs années.
Le calendrier complet de la Champions Cup
- L'ASM Clermont Auvergne
- Journée 1 - Leinster Rugby (D), samedi 17 octobre à 16h15
- Journée 2 - Leicester Tigers (E), samedi 12 décembre à 16h15
- Journée 3 - Sale Sharks (E), dimanche 10 janvier à 18h30
- Journée 4 - Glasgow Warriors (D), samedi 16 janvier à 21h00
- Montpellier Hérault Rugby
- Journée 1 - Bath Rugby (E), samedi 17 octobre à 21h00
- Journée 2 - Vodacom Bulls (D), samedi 12 décembre à 16h15
- Journée 3 - Northampton Saints (D), samedi 9 janvier à 18h30
- Journée 4 - Cardiff Rugby (E), vendredi 15 janvier à 21h00
- Racing 92
- Journée 1 - Munster Rugby (E), samedi 17 octobre à 21h00
- Journée 2 - Gloucester Rugby (D), dimanche 13 décembre à 18h30
- Journée 3 - Bristol Bears (D), dimanche 10 janvier à 14h00
- Journée 4 - DHL Stormers (E), samedi 16 janvier à 16h15
- Section Paloise
- Journée 1 - Leicester Tigers (D), dimanche 18 octobre à 14h00
- Journée 2 - Glasgow Warriors (E), vendredi 11 décembre à 21h00
- Journée 3 - Leinster Rugby (E), samedi 9 janvier à 18h30
- Journée 4 - Sale Sharks (D), samedi 16 janvier à 14h00
- Stade Français Paris
- Journée 1 - Vodacom Bulls (E), samedi 17 octobre à 14h00
- Journée 2 - Northampton Saints (D), vendredi 11 décembre à 21h00
- Journée 3 - Cardiff Rugby (D), samedi 9 janvier à 21h00
- Journée 4 - Bath Rugby(E), dimanche 17 janvier à 18h30
- Stade Rochelais
- Journée 1 - Lions (D), samedi 17 octobre à 18h30
- Journée 2 - Saracens (E), samedi 12 décembre à 18h30
- Journée 3 - Exeter Chiefs (E), samedi 9 janvier à 16h15
- Journée 4 - Connacht Rugby (D), samedi 16 janvier à 18h30
- Stade Toulousain
- Journée 1 - Exeter Chiefs (D), dimanche 18 octobre à 16h15
- Journée 2 - Lions (E), samedi 12 décembre à 14h00
- Journée 3 - Connacht Rugby (E), samedi 9 janvier à 21h00
- Journée 4 - Saracens (D), dimanche 17 janvier à 16h15
- Union Bordeaux Bègles
- Journée 1 - Gloucester Rugby (E), vendredi 16 octobre à 21h00
- Journée 2 - DHL Stormers (D), dimanche 13 décembre à 16h15
- Journée 3 - Munster Rugby (D), dimanche 10 janvier à 16h15
- Journée 4 - Bristol Bears (E), samedi 16 janvier à 16h15
La diffusion TV de la Champions Cup
Vendredi 16 octobre : Gloucester - UBB à 21h sur beIN Sports 1
Samedi 17 octobre : Bulls - Stade Français à 14h sur beIN Sport max 10
Samedi 17 octobre : Clermont - Leinster à 16h15 sur France 2 et beIN Sports 2
Samedi 17 octobre : La Rochelle - Emirates Lions à 18h30 sur beIN Sports 2
Samedi 17 octobre : Munster - Racing 92 à 21h sur beIN Sports 4
Samedi 17 octobre : Bath - Montpellier à 21h sur beIN Sports 2
Dimanche 18 octobre : Pau - Leicester à 14h sur beIN Sports 1
Dimanche 18 octobre : Toulouse - Exeter à 16h15 sur beIN Sport 1 et France 2