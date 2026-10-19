Champions Cup : les résultats des clubs français et le calendrier de la 2e journée de la Coupe d'Europe de rugby

Résultats mitigés pour les clubs français en Coupe d'Europe de rugby ce week-end.

La Coupe d'Europe de rugby a fait son retour ce week-end avec un bilan mitigé pour les clubs français. Sur les huit équipes du Top 14 engagées, on compte quatre victoires, un nul et trois défaites. Le gros coup de cette première journée est pour Montpellier qui s'impose à Bath (32-14). Menés de quatre points à la pause, les Héraultais ont inscrit 22 points après le repos pour décrocher un succès bonifié en Angleterre. La Rochelle a de son côté tenu son rang à domicile face aux Lions sud-africains (31-14), avec cinq essais inscrits dans un contexte difficile marqué par le décès, vendredi, du deuxième-ligne sud-africain Hyron Andrews.

Pau, pour sa deuxième participation à la compétition, signe une entrée en matière convaincante face au Leicester (38-14), avec le bonus offensif à la clé. Double champion d'Europe en titre, Bordeaux-Bègles voit sa série de 16 victoires consécutives en Champions Cup s'arrêter à Gloucester, sur un match nul spectaculaire (36-36)

Entame difficile et surprenante pour le Stade Toulousain face à Exeter, dans un match délocalisé au Stadium. Réduits à 14 dès la 17e minute après l'expulsion de Neti, les Toulousains ont montré des difficultés défensives pour finalement s'imposer 43-40. Retour douloureux pour le Stade Français qui s'incline lourdement chez les Bulls (56-20) avec huit essais. Clermont, pourtant en tête à la pause, s'incline face au Leinster (48-23) au Michelin. Déception aussi pour le Racing 92, battu à Thomond Park par le Munster (33-25).

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