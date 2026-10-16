Gloucester - Bordeaux-Bègles : heure et chaîne TV du match de Champions Cup
Les Bordelais lancent leur nouvelle campagne européenne, la diffusion.
C'est parti pour la nouvelle campagne de Champions Cup ! L'Union Bordeaux-Bègles, double tenant du titre, se lance pour conserver son titre sur la pelouse de Gloucester en Angleterre ce vendredi. La bande à Yannick Bru reste sur une bonne dynamique en championnat avec deux belles victoires sur Lyon et Clermont. Mais attention, de l'autre côté, Gloucester domine le championnat anglais depuis le début de la saison avec 12 points en trois journées. 124 points au total, un 48-0 face au Harlequins, c'est déjà un énorme choc pour Louis Bielle-Biarrey et les Bordelais. Le calendrier est particulièrement chargé cette année car après Gloucester, Bordeaux recevra les Stormers et le Munster, puis ira à Bristol. Il faut déjà prendre des points !
Heure et chaîne TV
Le match Gloucester - UBB sera à suivre en direct sur beIN Sports 1 ce vendredi 16 octobre à partir de 21h au stade Kingsholm Stadium pour la première journée de Coupe d'Europe de rugby.