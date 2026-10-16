Hyron Andrews : de quoi est mort le joueur des Lions avant le match de Coupe d'Europe face à La Rochelle ?

Drame à La Rochelle ce vendredi 16 octobre avec la mort d'un joueur des Lions avant la rencontre prévue ce week-end.

La Coupe d'Europe de rugby fait son retour ce week-end et ce qui devait être une fête dans plusieurs villes européennes a tourné au drame du côté de La Rochelle. Selon les informations d'ICI La Rochelle, un joueur de l'équipe sud-africaine des Lions basée à Johannesburg, âgé d'une trentaine d'années, est décédé vendredi matin dans l'hôtel où son équipe séjournait sur l'île de Ré, à la veille du match de la première journée de la Champions Cup contre La Rochelle (18h30 ce samedi).

L'homme a été retrouvé sans connaissance dans une cabine de douche de l'espace spa de l'établissement Atalante-Relais Thalasso, à Sainte-Marie-de-Ré qui n'a pas voulu communiquer les circonstances du drame. Les secours, pompiers, le SAMU et les gendarmes, sont intervenus peu après 10h20 et ont constaté un arrêt cardio-respiratoire. Ils ont tenté de réanimer le joueur, en vain. Après quelques heurs d'incertitude autour de l'identité du joueur, on sait désormais qu'il s'agissant d'Hyron Andrews, deuxième ligne des Lions de Johannesburg.

La formation sud-africaine a confirmé le drame dans un communiqué poignant, saluant la mémoire d'un "membre précieux de la famille des Lions" dont la disparition serait "douloureusement ressentie" par ses coéquipiers, ses entraîneurs et ses supporters. Le club a adressé ses "plus sincères et affectueuses condoléances" à Maiglin, l'épouse d'Hyron Andrews, ainsi qu'à leurs jeunes fils et à toute la famille. Il a également demandé que la vie privée des proches soit respectée durant cette "période de deuil inimaginable". Malgré le choc, la rencontre contre La Rochelle a finalement été maintenue, disputée "en l'honneur" du défunt joueur.

Qui était Hyron Andrews ?

Le joueur était formé chez les Sharks de Durban après être passé par les jeunes des Bulls de Pretoria. Hyron Andrews avait rapidement montré des promesses, décrochant deux sélections chez les moins de 20 ans sud-africains et une troisième place lors du Mondial de la catégorie en 2015. Après huit saisons pleines et près d'une centaine de matches toutes compétitions confondues à Durban, il avait rejoint l'Angleterre et les Sale Sharks en février 2024, d'abord comme joker médical avant de prolonger l'aventure pour deux saisons supplémentaires. Spécialiste reconnu de la touche avec son gabarit de 2m03 pour 108 kg, il était rentré en Afrique du Sud cette saison pour rejoindre les Lions de Johannesburg et se rapprocher de sa famille. Sa grosse activité au plaquage lui avait valu une deuxième titularisation consécutive, prévue samedi face à La Rochelle, avant que le destin n'en décide autrement.

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de La Rochelle. Une autopsie du joueur va être pratiquée. C'est un drame pour la franchise qui devait participer pour la première fois à la Coupe d'Europe de rugby. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place.