Rugby : de quoi est mort le joueur des Lions avant le match de Coupe d'Europe face à La Rochelle ?

Drame à La Rochelle ce vendredi 16 octobre avec la mort d'un joueur des Lions avant la rencontre prévue ce week-end.

La Coupe d'Europe de rugby fait son retour ce week-end et ce qui devait être une fête dans plusieurs villes européennes a tourné au drame du côté de La Rochelle. Selon les informations d'ICI La Rochelle, un joueur de l'équipe sud-africaine des Lions basée à Johannesburg, âgé d'une trentaine d'années, est décédé vendredi matin dans l'hôtel où son équipe séjournait sur l'île de Ré, à la veille du match de la première journée de la Champions Cup contre La Rochelle (18h30 ce samedi).

Peu d'informations ont été révélés jusqu'à présent. L'homme a été retrouvé sans connaissance dans une cabine de douche de l'espace spa de l'établissement Atalante-Relais Thalasso, à Sainte-Marie-de-Ré qui n'a pas voulu communiquer les circonstances du drame. Les secours, pompiers, le SAMU et les gendarmes, sont intervenus peu après 10h20 et ont constaté un arrêt cardio-respiratoire. Ils ont tenté de réanimer le joueur, en vain. L'identité de ce dernier n'a pas pour le moment pas été rendue publique et les causes du décès restent pour le moment inconnues.

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de La Rochelle. Une autopsie du joueur va être pratiquée. C'est un drame pour la franchise qui devait participer pour la première fois à la Coupe d'Europe de rugby. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place.