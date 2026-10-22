Cléa Ménier : de quoi est morte la jeune joueuse de rugby à seulement 17 ans ?

Une jeune joueuse rugby, Cléa Menier, est décédée dans des circonstances dramatiques le 17 octobre.

Un drame dans le monde du rugby amateur... Dans un message diffusé ce mercredi 21 octobre, l'Union Bassin Marmandais se dit "sous le choc et plongé dans une profonde tristesse", après l'annonce de la mort de Cléa Ménier, jeune joueuse de rugby du club. Les membres ajoutent que leurs "pensées vont à sa famille, ses parents Cécile et Johann, son frère Clément et sa sœur Coline licenciée en cadette dans [le même] club", dont ils partagent l'immense douleur. Le communiqué salue "l'ensemble des équipes de secours et des soignants qui se sont relayés auprès de Cléa, des sapeurs-pompiers et du SMUR aux équipes des urgences et du service de réanimation chirurgicale de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux".

Une enquête a été ouverte une afin de déterminer avec précision les circonstances ayant entraîné la mort de Cléa Ménier, le samedi 17 octobre dernier. Elle serait décédée après avoir reçu un violent choc à la tête lors d'un match contre Agen Agglo Rugby

La FFR a également communiqué après la mort de la jeune fille... "Dans ces moments d'une grande tristesse, la FFR tient à exprimer tout son soutien et sa solidarité à la famille et aux proches de Cléa. Elle adresse également ses pensées les plus sincères à ses coéquipières, à ses éducateurs et à l'ensemble des membres de l'Union du Bassin Marmandais, aujourd'hui frappés par cette terrible épreuve. La Fédération a immédiatement mis en place une cellule d'accompagnement psychologique pour soutenir toutes les personnes touchées par ce drame et les accompagner dans ces moments particulièrement douloureux."