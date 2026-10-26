Cléa Ménier : de quoi est morte la jeune joueuse de rugby à 17 ans ?

Cléa Ménier, jeune joueuse rugby, est décédée dans des circonstances dramatiques ce mercredi 21 octobre.

Un drame dans le monde du rugby amateur... Dans un message diffusé ce mercredi 21 octobre, l'Union Bassin Marmandais se dit "sous le choc et plongé dans une profonde tristesse", après l'annonce de la mort de Cléa Ménier, jeune joueuse de rugby du club. Les membres ajoutent que leurs "pensées vont à sa famille, ses parents Cécile et Johann, son frère Clément et sa sœur Coline licenciée en cadette dans [le même] club", dont ils partagent l'immense douleur. Le communiqué salue "l'ensemble des équipes de secours et des soignants qui se sont relayés auprès de Cléa, des sapeurs-pompiers et du SMUR aux équipes des urgences et du service de réanimation chirurgicale de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux".

Une enquête a été ouverte une afin de déterminer avec précision les circonstances ayant entraîné la mort de Cléa Ménier, le samedi 17 octobre dernier. Elle serait décédée après avoir reçu un violent choc à la tête lors d'un match contre Agen Agglo Rugby. Les pompiers étaient parvenus à la ranimer dans un premier temps, avant son transfert d'urgence à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, où elle est finalement décédée mercredi soir.

Le témoignage bouleversant de son père

"Nous n'avons pas plus de précisions à l'heure actuelle" explique le père au Parisien, et nous laisserons la fédération française de rugby communiquer là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est nullement question d'aller chercher des coupables. J'ai parlé avec l'intégralité des jeunes filles présentes et acquis une conviction : c'est un accident. Qui, certes, n'aurait jamais dû se produire dans le cadre de la pratique d'un sport. Mais cela reste un accident. Nous n'avons aucune colère à l'encontre de qui que ce soit. Je suis sûr aussi que Cléa s'est envolée vers les étoiles sans colère (...) C'était une jeune femme intelligente, brillante même, avec une grande capacité de travail, une vraie gentillesse, beaucoup de sincérité. C'est revenu dans les témoignages de tous ses amis. Ce qu'ils n'avaient jamais osé dire, ils le lui déclarent aujourd'hui (...) Elle avait choisi de faire don de ses organes. Elle a été opérée quelques heures après sa mort pour qu'ils soient prélevés, et elle a ainsi pu sauver plusieurs enfants. Elle aurait dû partir danser sur des scènes internationales dans quelques mois, elle ne rayonnera jamais de cette manière. Mais elle rayonnera par ce don d'organes.

La FFR a également communiqué après la mort de la jeune fille... "Dans ces moments d'une grande tristesse, la FFR tient à exprimer tout son soutien et sa solidarité à la famille et aux proches de Cléa. Elle adresse également ses pensées les plus sincères à ses coéquipières, à ses éducateurs et à l'ensemble des membres de l'Union du Bassin Marmandais, aujourd'hui frappés par cette terrible épreuve. La Fédération a immédiatement mis en place une cellule d'accompagnement psychologique pour soutenir toutes les personnes touchées par ce drame et les accompagner dans ces moments particulièrement douloureux."