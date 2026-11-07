DIRECT. France - Fidji : bonus offensif déjà en poche, la démonstration des Bleus, suivez le match et le score

Au Groupama Stadium de Lyon, l'équipe de France présente déjà le bonus offensif face aux Fidjiens. Dans ce festival offensif, Ntamack est sorti sur blessure.

22:15 - Wainiqolo puis Masi mettent le feu (26-3, 44') Côté gauche, les Fidjiens trouvent de l'avancée avec les trois quarts. Wainiqolo profite d'un peu d'espace pour faire parler ses appuis de feu. Il sert Masi qui porte le ballon le long de la ligne de touche. En-avant fidjien sur le retour.

22:12 - Une pluie d'essais ! Suivez le match en direct Déjà auteurs de quatre essais en première période, les Bleus ne comptent pas s'arrêter là.

22:11 - C'est reparti ! Botitu donne le coup d'envoi de la seconde période, c'est reparti au Groupama Stadium !

21:57 - Les Bleus intenables à la pause (26-3) Au terme d'un premier acte débridé, l'équipe de France vire largement en tête face aux Fidji, avec le bonus offensif en poche. Au rayon des mauvaises nouvelles, Ntamack est sorti sur blessure.

21:54 - Une fin d'acte en trombe (26-3, 39') Les Bleus terminent franchement bien ce premier acte. Grandidier s'impose dans les airs et amorce un contre. Il commet cependant un en-avant en voulant ramasser le ballon au sol après une passe de Moefana légèrement dans le camp fidjien.

21:52 - L'essai de Grandidier ! (26-3) Dans un contre éclair, Attissogbe ajuste un jeu au pied par-dessus. En couverture, Botitu se manque totalement à la réception et sert sur un plateau l'essai à Grandidier qui n'en demandait pas tant ! C'est transformé par Lucu. Les Bleus prennent largement le large, 26-3, bonus offensif en prime.

21:51 - Entrée de Lucu (19-3, 36') Lucu fait son entrée dans ce France - Fidji suite à la blessure de Ntamack. Le Bordelais va évoluer en 10.

21:49 - De la casse pour les Bleus (19-3, 35') Touché au bras sur l'action, Ntamack souffre et doit laisser sa place. Gros coup dur pour les Bleus et le Stade Toulousain !

21:47 - Déjà le 3e essai pour les Bleus ! (19-3) Au large, Ntamack signe un superbe crochet intérieur pour s'ouvrir la brèche. Repris devant l'en-but fidjien, l'ouvreur libère pour Falatea qui signe un superbe plongeon pour inscrire le 3e essai des Tricolores ! Essai transformé par Gourgues.

21:44 - Rayasi tout proche de l'essai sur interception ! (12-3, 31') Le long de la ligne de touche à droite, les Bleus cherchent le décalage sur l'extérieur. Rayasi déboule et intercept pour filer tout droit l'en-but bleu. Il faut le retour salvateur de Grandidier !

21:41 - Moefana en puissance (12-3, 29') Légèrement dans la moitié de terrain fidjienne, Moefanan en puissance, casse deux plaquages pour mettre l'équipe de France dans l'avancée. Au large, les Bleus avancent dans les 22 mètres avant que Grandidier ne soit pénalisé pour un déblayage dangereux.

21:39 - Les Fidji à la manoeuvre (12-3, 27') Les Fidjiens sont de retour dans le camp français. Botitu commet un en-avant à 40 mètres, mêlée introduction Dupont.

21:38 - Kuruvoli réduit le score (12-3) Suite à une faute au sol des Bleus, Kuruvoli passe la pénalité à 30 mètres face aux perches. Les Fidjiens reviennent à 12-3.

21:36 - Les Bleus font le break ! (12-0) Sur un ballon porté dynamique, l'équipe de France avance largement avant que Boudehent ne plonge pour inscrire le deuxième essai français ce soir. Essai transformé par Ntamack, on en reste donc à 10-0 pour les Bleus.

21:34 - Hors jeu fidjien (23') Tagi est sanctionné pour une position de hors jeu sur la possession tricolore. Une faute qui permet à Ntamack de venir trouver une pénaltouche à 10 mètres de l'en-but adverse.

21:32 - Habosi en puissance (5-0, 20') En premier attaquant derrière la mêlée, Habosi fait parler son physique pour avancer sur sa percussion. Face à la bonne défense française, les Fidji concèdent ensuite du terrain. Kuruvoli alterne avec un jeu au pied par-dessus, bien récupéré par Bielle-Biarrey.

21:30 - Les Fidjiens, diablement brouillons (5-0, 18') Au centre du terrain, les Fidjiens usent d'un jeu dans lequel ils excellent : des offloads dans le désordre. Ici, Hughes cherche à passer les bras sur la ligne médiane mais il concède un en-avant.

21:28 - Gros fait sauter le verrou fidjien ! (5-0) A réception d'une passe au pied le long de la ligne de touche à droite, Attissogbe remporte son duel face à Wainiqolo. Dans la continuité, Gros perfore plein axe pour aplatir rageusement le premier essai des Bleus dans ce France - Fidji ! Ntamack manque totalement la transformation.

21:26 - Moefana casse le plaquage (0-0, 15') Côté gauche, Moefana fait parler son physique sur cette percussion. Il casse un plaquage pour s'immiscer dans les 22 mètres français. Temps fort pour l'équipe de France.

21:25 - En-avant français (0-0, 13') Alors que les Bleus cherchaient une nouvelle fois les extérieurs, la passe de Ntamack pour Bielle-Biarrey est en-avant. Mêlée pour les Fidji quasiment à hauteur de la ligne médiane.

21:22 - Des turnovers à gogo (0-0, 11') Sur cette très longue séquence, faite de jeux au pied et turnovers, les Bleus ont la possession du ballon à hauteur de la ligne médiane. Grandidier profite d'un peu d'espace pour placer une accélération avant d'être propulsé en touche.

21:21 - Pénalité contre Moefana (0-0, 9') Légèrement dans son camp, Moefana est signalé en position de hors jeu. L'occasion pour Rayasi de trouver une pénaltouche à 20 mètres de l'en-but français.

21:19 - En-avant de Lamothe (0-0, 7') A hauteur de la ligne médiane, Bielle-Biarrey repique dans l'axe sans parvenir à trouver une brèche. Dans le retour, les Bleus disposent d'une supériorité numérique mais la claquette de Lamothe est en-avant. Mêlée en faveur des Fidji quasiment sur la ligne médiane.

21:17 - Lancer pas droit de Lamothe (0-0, 5') Lamothe manque son premier lancer du match. Mêlée pour les Fidjiens à 40 mètres. Les hommes de Fabien Galthié sont privés de ballon en ce début de France - Fidji.