France - Fidji : avec Dupont, Bielle-Biarrey, Ntamack, la victoire ou rien pour les Bleus, chaîne et heure TV

Theo Mouton

France - Fidji : avec Dupont, Bielle-Biarrey, Ntamack, la victoire ou rien pour les Bleus, chaîne et heure TV A l'occasion du Championnat des nations, la France accueille les Fidji, ce samedi à 21h10 à Lyon. En tête de la conférence nord, les Bleus doivent l'emporter face aux Fidjiens.

Score France
France
0 : 0
Score Fidji
Fidji
En direct

14:15 - Sur quelle chaîne suivre France - Fidji ?

France - Fidji, comme l'ensemble des rencontres du Championnats des nations, est à retrouver en direct sur TF1.

14:00 - Bonjour à toutes et à tous !

Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match de la 4e journée du Championnats des nations entre la France et les Fidji. Coup d'envoi au Groupama Stadium à 21h10 !

France - Fidji, match de la 4e journée de Championnat des nations, a été programmé ce samedi 07 novembre à 21h10. France - Fidji est à retrouver en direct et en exclusivité sur TF1.