France - Fidji : avec Dupont, Bielle-Biarrey, Ntamack, la victoire ou rien pour les Bleus, chaîne et heure TV
A l'occasion du Championnat des nations, la France accueille les Fidji, ce samedi à 21h10 à Lyon. En tête de la conférence nord, les Bleus doivent l'emporter face aux Fidjiens.
14:15 - Sur quelle chaîne suivre France - Fidji ?
France - Fidji, comme l'ensemble des rencontres du Championnats des nations, est à retrouver en direct sur TF1.
France - Fidji, match de la 4e journée de Championnat des nations, a été programmé ce samedi 07 novembre à 21h10. France - Fidji est à retrouver en direct et en exclusivité sur TF1.