Thomas Ramos : pourquoi le meilleur marqueur du XV de France est absent ?

Le XV de France dispute le championnat des nations sans son buteur Thomas Ramos.

Un coup dur pour le XV de France depuis plusieurs semaines. Thomas Ramos n'est pas écarté de l'équipe de Fabien Galthié pour ce Championnat des nations et le match de l'Afrique du Sud, mais le buteur est bien blessé. Touché à la cuisse lors d'un entraînement au début du mois d'octobre, le numéro 15 des Bleus espérait revenir à la fin du mois, mais alors qu'il avait repris l'entraînement, l'arrière du Stade Toulousain a rechuté. Il doit désormais rester au repos pour plusieurs semaines et ne pourra pas participer à l'intégralité du Championnat des Nations avec l'équipe de France (du 7 au 29).

Après Matthieu Jalibert (cuisse), Thibaud Flament (épaule), Emmanuel Meafou (genou), Julien Marchand (cuisse), Pierre-Louis Barrasi (cheville), l'équipe de France a perdu un nouveau cadre sur blessure. C'est donc Theo Attissogbe qui prend sa place à l'arrière de cette équipe face aux Fidjiens ce samedi soir au Stade de France. "Ça fait maintenant quelques années que j'ai la chance de faire partie de ce groupe France, donc j'ai quand même des habitudes ", a assuré le Palois en conférence de presse mercredi, persuadé que " c'est un projet adaptable par rapport aux qualités et au profil de chacun. J'ai ma façon de jouer. J'ai peut-être un profil un petit peu différent mais il faut aussi que je sois capable à certains moments de soulager un petit peu Romain (Ntamack, ndlr) dans la conduite du jeu. C'est un aspect aussi important pour moi."